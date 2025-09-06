Арести по време на акция в подкрепа на Palestine Action (СНИМКИ)

Полицията арестува на митинг в подкрепа на пропалестинското движение Palestine Action в Лондон, съобщи вестник „Гардиън“, без да посочи точния брой на задържаните. Демонстрацията се провежда на площада на Парламента срещу двореца Уестминстър, като в нея участват над хиляда души.
На 5 юли движението Palestine Action беше добавено към списъка с организации, забранени във Великобритания, по предложение на тогавашния министър на вътрешните работи Ивет Купър. Нейната инициатива беше подкрепена от двете камари на парламента. Членството в тази организация, участието в нейните заседания и всякаква форма на подкрепа за нейната дейност станаха престъпление. Наказанието е максимално 14 години затвор. От забраната на организацията стотици хора бяха задържани на протести в нейна подкрепа в цялата страна. Повече от 114 от задържаните са обвинени в нарушаване на Закона за борба с тероризма.
В събота в Лондон се провежда друг протест - Националният марш за Палестина. Той се провежда от Кампанията за солидарност с Палестина. Демонстранти тръгнаха от площад Ръсел, разположен близо до Британския музей, под звуците на барабани и се насочиха към резиденцията на премиера Киър Стармър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Налудник
18:47 06.09.2025
2 Нацизъм в действие
18:55 06.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Студопор
Явно Чичото беше прав...
18:59 06.09.2025
5 Представяте ли си какво значи
19:01 06.09.2025
6 Интересно
Коментиран от #14
19:07 06.09.2025
7 Един
19:07 06.09.2025
8 Преди 8 години четох един
19:08 06.09.2025
9 Свобода за Палестина
19:09 06.09.2025
10 Масови протести до дупка
19:12 06.09.2025
11 гост
19:14 06.09.2025
12 Стокхолм
Коментиран от #15
19:15 06.09.2025
13 Не ви ли е срам да питам?
19:16 06.09.2025
14 напиши
До коментар #6 от "Интересно":в тубето рикс. се на латиница и виж как се държат палестинците.После пак коментирай.
19:20 06.09.2025
15 Къде живееш нищожество ?
До коментар #12 от "Стокхолм":Аз също съм протестирал в квартал Оденплан в центъра на Стокхолм,...„Израел, убиец, вън от Палестина“, „Израел, убиец, вън от Газа“ и „Незабавно и безусловно прекратяване на огъня“.... Още малко да не си чул тъпани и крясъци ти .... изчезни! Няма нито един българин в Стокхолм който да не е на страната на палестинците.
19:23 06.09.2025