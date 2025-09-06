Новини
Арести по време на акция в подкрепа на Palestine Action (СНИМКИ)

6 Септември, 2025 18:43 649 15

На 5 юли движението беше забранено във Великобритания

Арести по време на акция в подкрепа на Palestine Action (СНИМКИ) - 1
Снимки: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полицията арестува на митинг в подкрепа на пропалестинското движение Palestine Action в Лондон, съобщи вестник „Гардиън“, без да посочи точния брой на задържаните. Демонстрацията се провежда на площада на Парламента срещу двореца Уестминстър, като в нея участват над хиляда души.

На 5 юли движението Palestine Action беше добавено към списъка с организации, забранени във Великобритания, по предложение на тогавашния министър на вътрешните работи Ивет Купър. Нейната инициатива беше подкрепена от двете камари на парламента. Членството в тази организация, участието в нейните заседания и всякаква форма на подкрепа за нейната дейност станаха престъпление. Наказанието е максимално 14 години затвор. От забраната на организацията стотици хора бяха задържани на протести в нейна подкрепа в цялата страна. Повече от 114 от задържаните са обвинени в нарушаване на Закона за борба с тероризма.

В събота в Лондон се провежда друг протест - Националният марш за Палестина. Той се провежда от Кампанията за солидарност с Палестина. Демонстранти тръгнаха от площад Ръсел, разположен близо до Британския музей, под звуците на барабани и се насочиха към резиденцията на премиера Киър Стармър.

Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    5 1 Отговор
    Скоро и у нас. За съжаление.

    18:47 06.09.2025

  • 2 Нацизъм в действие

    11 1 Отговор
    Не за първи път има Арести по време на акция в подкрепа на Palestine Action. Бруталната ционистка психопатия няма граници. От Демокрацията и морала не остана абсолютно нищо

    18:55 06.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Студопор

    11 1 Отговор
    Явно е незаконно да искаш мир и да го казваш на глас. Евреите станаха фашистите на 21ви век и причиняват това, което им беше причинено.
    Явно Чичото беше прав...

    18:59 06.09.2025

  • 5 Представяте ли си какво значи

    8 1 Отговор
    Нацизъм и олигофрения хора ...Наказанието за критики на нацисткият престъпен режим на Израел е максимално до 14 години затвор по нацистките им закони . Представяте ли си до какво падение достигна Запада и до какви абсурди. А иначе уж били за две държави но палестинското знаме не можело да се развява щото било представете си антисимитизъм и тероризъм .....

    19:01 06.09.2025

  • 6 Интересно

    4 0 Отговор
    Протести в подкрепа на Украйна може, протести в подкрепа на Палестина неможе. Много извратена демокрация.

    Коментиран от #14

    19:07 06.09.2025

  • 7 Един

    3 0 Отговор
    Демокрация по европейски! Знаете ли че за последните 7 години, мисля беше от 2018 до 2024 в Малобритания са арестувани и дадени под съд 65 000 цифром ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ!!! Човека, за публикации в социалните медии - по 10 000 на година! В "тиранична" Русия се арестуват по 4-500 човека и то при деойно по-голямо население! ДА ВИ УРИНИРАМ НА ДЕМОКРАЦИЯТА - ДРУГАРЕ!

    19:07 06.09.2025

  • 8 Преди 8 години четох един

    4 1 Отговор
    Израелски доклад как видиш ли с Интернет и обществените медии им се нарушавал медийният конфорт щото 85% от световните традиционни медии били контролирани над 50 години от тях. После с корупция, лобиране и подкупи постигнаха нацисткото си ционистко законодателство в редица държави. Точно и по този начин чрез подкупи политическите крила на Хамас и Хизбула бяха обявени за терористични. Точно чрез корупция и подкупи!

    19:08 06.09.2025

  • 9 Свобода за Палестина

    3 1 Отговор
    Адолф е бил прав.

    19:09 06.09.2025

  • 10 Масови протести до дупка

    1 0 Отговор
    Не може цяла Европа с 14 години затвор да бъде осъдена. Законодателят е истинският престъпник. Политиците не може от службите да бъдат опазени . Времето им изтича

    19:12 06.09.2025

  • 11 гост

    1 1 Отговор
    Евреите и арабите произхождат от едно древно семейство - СЕМИТСКОТО! Ха сега кои са по-големи антисемити?

    19:14 06.09.2025

  • 12 Стокхолм

    1 1 Отговор
    И тук почнаха да ги арестуват.Съчуствам им ,ама са безкрайно нагли и налитат на бой.Какво е виновна Швеция,че Израел ги бил нападнал.Интересно е също,как по цял ден всекидневно протестират,откъде пари за преживяване?От моите данъци навярно.Истината е,че омръзнаха на всички с техните тъпани и крясъци в центъра на Стокхолм и почнаха да губят симпатии и съчуствие от обикновените хора.

    Коментиран от #15

    19:15 06.09.2025

  • 13 Не ви ли е срам да питам?

    1 0 Отговор
    (срещу двореца Уестминстър, като в нея участват над хиляда души.) Над 100 000 са протестиращите което пак е над 1000 но вие морал и достойнство нямате ли да го напишете? Трудно ли е? А? Как пък веднъж обективни спрямо гнусният ционистки режим не можахте да сте? ...

    19:16 06.09.2025

  • 14 напиши

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Интересно":

    в тубето рикс. се на латиница и виж как се държат палестинците.После пак коментирай.

    19:20 06.09.2025

  • 15 Къде живееш нищожество ?

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стокхолм":

    Аз също съм протестирал в квартал Оденплан в центъра на Стокхолм,...„Израел, убиец, вън от Палестина“, „Израел, убиец, вън от Газа“ и „Незабавно и безусловно прекратяване на огъня“.... Още малко да не си чул тъпани и крясъци ти .... изчезни! Няма нито един българин в Стокхолм който да не е на страната на палестинците.

    19:23 06.09.2025

