Арести по време на акция в подкрепа на Palestine Action (СНИМКИ)

Полицията арестува на митинг в подкрепа на пропалестинското движение Palestine Action в Лондон, съобщи вестник „Гардиън“, без да посочи точния брой на задържаните. Демонстрацията се провежда на площада на Парламента срещу двореца Уестминстър, като в нея участват над хиляда души.

На 5 юли движението Palestine Action беше добавено към списъка с организации, забранени във Великобритания, по предложение на тогавашния министър на вътрешните работи Ивет Купър. Нейната инициатива беше подкрепена от двете камари на парламента. Членството в тази организация, участието в нейните заседания и всякаква форма на подкрепа за нейната дейност станаха престъпление. Наказанието е максимално 14 години затвор. От забраната на организацията стотици хора бяха задържани на протести в нейна подкрепа в цялата страна. Повече от 114 от задържаните са обвинени в нарушаване на Закона за борба с тероризма.

В събота в Лондон се провежда друг протест - Националният марш за Палестина. Той се провежда от Кампанията за солидарност с Палестина. Демонстранти тръгнаха от площад Ръсел, разположен близо до Британския музей, под звуците на барабани и се насочиха към резиденцията на премиера Киър Стармър.