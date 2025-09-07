Германия няма да може да се защити в момента, камо ли да създаде модел на „гаранции за сигурност“ за Украйна, заяви пред РИА Новости Олга Петерсен, бивш член на парламента на Хамбург от партията „Алтернатива за Германия“ (AfD).

„Страхувам се, че Германия в момента не е в състояние да се защити. Армията, чийто бюджет се съкращава всяка година, не предоставяйки възможност за висококачествено обучение и подготовка на личния състав, е по-опасна вътре в страната по време на учения, отколкото за врагове отвън“, каза тя.

Петерсен добави, че днес военната подготовка на Германия може да предизвика смях сред потенциален враг, докато Германия трябва да проведе редица реформи, за да защити суверенитета си.