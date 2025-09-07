Германия не е в състояние да се защити

Германия няма да може да се защити в момента, камо ли да създаде модел на „гаранции за сигурност“ за Украйна, заяви пред РИА Новости Олга Петерсен, бивш член на парламента на Хамбург от партията „Алтернатива за Германия“ (AfD).
„Страхувам се, че Германия в момента не е в състояние да се защити. Армията, чийто бюджет се съкращава всяка година, не предоставяйки възможност за висококачествено обучение и подготовка на личния състав, е по-опасна вътре в страната по време на учения, отколкото за врагове отвън“, каза тя.
Петерсен добави, че днес военната подготовка на Германия може да предизвика смях сред потенциален враг, докато Германия трябва да проведе редица реформи, за да защити суверенитета си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С една дума...!
08:40 07.09.2025
2 Гръч
08:41 07.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 онзи
08:43 07.09.2025
5 безпартиен
08:43 07.09.2025
6 минувач
08:58 07.09.2025
7 Хайде пак
Коментиран от #9, #10, #13
08:58 07.09.2025
8 защо
От кой? Освен Брюксел и Мерц не виждам друг да ги заплашва.
09:00 07.09.2025
9 оли ,
До коментар #7 от "Хайде пак":Потърси помощ от психиатър !
Коментиран от #21
09:02 07.09.2025
10 Механик
До коментар #7 от "Хайде пак":Даа, и Зели сивърна Крим и си пие кафето там. Одеве го видях от терасата.
За това и "квадрарните" немски ракети събориха Креченски мост.
Коментиран от #14
09:02 07.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вашето Мнение
До коментар #7 от "Хайде пак":Бабата ва мерци била много богата циливилизована швабен, имала златно биде, но когато дошъл Иванушка се изпуснала в гащите.
09:07 07.09.2025
14 Тоя
До коментар #10 от "Механик":Тоя керченси мост той сам ще си падне. Руска инженерна мисъл. Няма зор някой друг да го събаря. Понял?
09:12 07.09.2025
15 Тоя
09:13 07.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ганев
09:15 07.09.2025
18 ганев
09:16 07.09.2025
19 Така са добре
Вие какво искате? Да съберат 1 милион армия и да почнат да произвеждат 1 милион снаряда годишно?
09:17 07.09.2025
20 ганев
09:17 07.09.2025
21 наблюдател
До коментар #9 от "оли ,":до 9- това ли можа да опонираш по темата -личи че си много умен
09:31 07.09.2025
22 Чистачката е права, Германия Не Е
Айди, извикайте Българските Балкански Специалисти по Военно Дело, Шаламанов, Тагарев, Пешо Коня, внука на Убиеца на Децата от Ястребино и Германците са Топ Защитени?😁
Реално погледнато Германия е Държавата с Чипове за Лопати във Военното Дело?
На Германците освен да произвеждат Индустриална Химия (САПУН) след ВСВ и Коли с ДВГ друго не им е разрешено?
Само да попитам 😁, къде са Германските
Атомни Ледоразбивачи, къде са Германските ICBM, къде е Германския Интернет, къде са Германските Компютри, къде са къде са Германските Свръхзвукови Ракети, къде е Германската Орбитална Станция, къде е Германската Ракета за Извеждане на Товари в Космоса и като заключение да, Германия не Може Да Се Защити!
09:42 07.09.2025
23 Отто
09:58 07.09.2025
24 Хи хи
10:06 07.09.2025
25 Споко
10:10 07.09.2025