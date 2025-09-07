Новини
Германия не е в състояние да се защити

Германия не е в състояние да се защити

7 Септември, 2025 08:37 1 525 25

Бюджетът на армията се съкращава с всяка изминала година

Германия не е в състояние да се защити - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германия няма да може да се защити в момента, камо ли да създаде модел на „гаранции за сигурност“ за Украйна, заяви пред РИА Новости Олга Петерсен, бивш член на парламента на Хамбург от партията „Алтернатива за Германия“ (AfD).

„Страхувам се, че Германия в момента не е в състояние да се защити. Армията, чийто бюджет се съкращава всяка година, не предоставяйки възможност за висококачествено обучение и подготовка на личния състав, е по-опасна вътре в страната по време на учения, отколкото за врагове отвън“, каза тя.

Петерсен добави, че днес военната подготовка на Германия може да предизвика смях сред потенциален враг, докато Германия трябва да проведе редица реформи, за да защити суверенитета си.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С една дума...!

    24 4 Отговор
    Петерсен е Потресена...но за съжаление,май е и права...!

    08:40 07.09.2025

  • 2 Гръч

    28 4 Отговор
    В ютуб има видеа на американци,които сравняват германската,френската и британската армии с руската и китайската...просто смех.Американците почнаха да се подиграват с Европа

    08:41 07.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 онзи

    19 2 Отговор
    И аз така си мислех , но друго си е като го каже някой по-компетентен ...

    08:43 07.09.2025

  • 5 безпартиен

    16 5 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!!!!

    08:43 07.09.2025

  • 6 минувач

    18 1 Отговор
    ,,Германия не е в състояние да се защити,, ....А тръгнали да борят руснаците ....Ха-ха !

    08:58 07.09.2025

  • 7 Хайде пак

    5 16 Отговор
    Хайде пак ялова рушляшка пропаганда за т. нар. загниващ и загнил капитализъм в колективния Запад. То нали руските часовници са най-бързите на света. То нали на руските коли, като им затвориш врата не се отварят всички останали барабар с капака на багажника.

    Коментиран от #9, #10, #13

    08:58 07.09.2025

  • 8 защо

    21 1 Отговор
    "да защити суверенитета си."
    От кой? Освен Брюксел и Мерц не виждам друг да ги заплашва.

    09:00 07.09.2025

  • 9 оли ,

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хайде пак":

    Потърси помощ от психиатър !

    Коментиран от #21

    09:02 07.09.2025

  • 10 Механик

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хайде пак":

    Даа, и Зели сивърна Крим и си пие кафето там. Одеве го видях от терасата.
    За това и "квадрарните" немски ракети събориха Креченски мост.

    Коментиран от #14

    09:02 07.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вашето Мнение

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хайде пак":

    Бабата ва мерци била много богата циливилизована швабен, имала златно биде, но когато дошъл Иванушка се изпуснала в гащите.

    09:07 07.09.2025

  • 14 Тоя

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Тоя керченси мост той сам ще си падне. Руска инженерна мисъл. Няма зор някой друг да го събаря. Понял?

    09:12 07.09.2025

  • 15 Тоя

    1 8 Отговор
    Тоя керченски мост той сам ще си падне. Руска инженерна мисъл. Няма зор някой друг да го събаря. Понял?

    09:13 07.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ганев

    2 0 Отговор
    ГЕРМАНСКИТЕ..ГРАЖДАНИ

    09:15 07.09.2025

  • 18 ганев

    8 0 Отговор
    АРАБИ ПАКИСТАНЦИ..АФРИКАНЦИ

    09:16 07.09.2025

  • 19 Така са добре

    7 0 Отговор
    Да дремуцкат там и да обслужват тюркаците.
    Вие какво искате? Да съберат 1 милион армия и да почнат да произвеждат 1 милион снаряда годишно?

    09:17 07.09.2025

  • 20 ганев

    8 0 Отговор
    НЯМА ДА БРАНЯТ...ДОЙЧ

    09:17 07.09.2025

  • 21 наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "оли ,":

    до 9- това ли можа да опонираш по темата -личи че си много умен

    09:31 07.09.2025

  • 22 Чистачката е права, Германия Не Е

    7 0 Отговор
    В Състояние Да Се Защити!

    Айди, извикайте Българските Балкански Специалисти по Военно Дело, Шаламанов, Тагарев, Пешо Коня, внука на Убиеца на Децата от Ястребино и Германците са Топ Защитени?😁

    Реално погледнато Германия е Държавата с Чипове за Лопати във Военното Дело?

    На Германците освен да произвеждат Индустриална Химия (САПУН) след ВСВ и Коли с ДВГ друго не им е разрешено?

    Само да попитам 😁, къде са Германските
    Атомни Ледоразбивачи, къде са Германските ICBM, къде е Германския Интернет, къде са Германските Компютри, къде са къде са Германските Свръхзвукови Ракети, къде е Германската Орбитална Станция, къде е Германската Ракета за Извеждане на Товари в Космоса и като заключение да, Германия не Може Да Се Защити!

    09:42 07.09.2025

  • 23 Отто

    0 0 Отговор
    Тая ли беше жендър

    09:58 07.09.2025

  • 24 Хи хи

    0 0 Отговор
    Германия вече не получава евтините суровини и енергия от Русия щото сама си отряза клона на който седи. Германия ще става все по слаба и слаба, а Мехмед и Али ще са много повече от Ханс и Гюнтер !

    10:06 07.09.2025

  • 25 Споко

    0 0 Отговор
    И не се притеснявай. Херц и Урсулето са достатъчно голяма сила. Двамата са подготвили най-жестоките санкции за Русия.

    10:10 07.09.2025

