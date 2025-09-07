Японският премиер обмисля да подаде оставка

Японският премиер Шигеру Ишиба възнамерява да подаде оставка, съобщи телевизионният канал NHK.

По-късно информационната агенция Киодо също потвърди намерението на Ишиба. Очаква се той да даде пресконференция в 18:00 ч. местно време (12:00 ч. българско време). Той е взел това решение, както се съобщава, за да избегне разкол в управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), която ръководи.

В понеделник трябваше да бъдат обобщени резултатите от анкета сред всички настоящи депутати от ЛДП и представители на регионалните партийни организации по въпроса за провеждането на предсрочни избори за председател на партията. След провала на парламентарните избори през юли мнозина в партията призоваха за оставката на Ишиба.

Това беше второто голямо поражение подред за Ишиба - през октомври миналата година управляващата коалиция загуби мнозинството си в ключовата долна камара на парламента. ЛДП претърпя неуспех и на изборите за събрание в Токио. Редица влиятелни фигури в ЛДП и младежкото ѝ крило призоваха за оставката на Ишиба.

Въпреки това, самият Ишиба дълго време последователно заявяваше намерението си да остане на поста си, за да избегне създаването на вакуум във властта и политически хаос. По-късно той пое вината за провала на изборите, обеща да не бяга от отговорност и заяви, че „не се вкопчва в поста“ на министър-председател и председател на партията.

Вътрешнополитическата ситуация се влоши на 2 септември, след като ЛДП официално обяви резултатите от изборите и установи причините за провала, а почти цялото ръководство на партията обяви намерението си да подаде оставка: генералният секретар и заместник на ЛДП Хироши Морияма, председателят на изпълнителния съвет на партията Шуничи Сузуки и председателят на политическия съвет на ЛДП Ицунори Онодера. Те оставиха решението за оставка на Ишиба, който има правомощията да взема съответните кадрови решения.

След публикуването на доклада, ЛДП стартира вътрешна анкета сред депутати и представители на всички 47 регионални партийни организации по въпроса дали да се проведат предсрочни избори за председател на ЛДП. Според партийните правила, тази стъпка трябва да бъде подкрепена от половината от участниците в такава анкета.