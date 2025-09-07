Новини
Японският премиер обмисля да подаде оставка

7 Септември, 2025 10:46 609 8

  • япония-
  • премиер-
  • оставка-
  • шигеру ишиба

Той е взел това решение, както се съобщава, за да избегне разкол в управляващата Либерално-демократическа партия

Японският премиер обмисля да подаде оставка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Японският премиер Шигеру Ишиба възнамерява да подаде оставка, съобщи телевизионният канал NHK.

По-късно информационната агенция Киодо също потвърди намерението на Ишиба. Очаква се той да даде пресконференция в 18:00 ч. местно време (12:00 ч. българско време). Той е взел това решение, както се съобщава, за да избегне разкол в управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), която ръководи.

В понеделник трябваше да бъдат обобщени резултатите от анкета сред всички настоящи депутати от ЛДП и представители на регионалните партийни организации по въпроса за провеждането на предсрочни избори за председател на партията. След провала на парламентарните избори през юли мнозина в партията призоваха за оставката на Ишиба.

Това беше второто голямо поражение подред за Ишиба - през октомври миналата година управляващата коалиция загуби мнозинството си в ключовата долна камара на парламента. ЛДП претърпя неуспех и на изборите за събрание в Токио. Редица влиятелни фигури в ЛДП и младежкото ѝ крило призоваха за оставката на Ишиба.

Въпреки това, самият Ишиба дълго време последователно заявяваше намерението си да остане на поста си, за да избегне създаването на вакуум във властта и политически хаос. По-късно той пое вината за провала на изборите, обеща да не бяга от отговорност и заяви, че „не се вкопчва в поста“ на министър-председател и председател на партията.

Вътрешнополитическата ситуация се влоши на 2 септември, след като ЛДП официално обяви резултатите от изборите и установи причините за провала, а почти цялото ръководство на партията обяви намерението си да подаде оставка: генералният секретар и заместник на ЛДП Хироши Морияма, председателят на изпълнителния съвет на партията Шуничи Сузуки и председателят на политическия съвет на ЛДП Ицунори Онодера. Те оставиха решението за оставка на Ишиба, който има правомощията да взема съответните кадрови решения.

След публикуването на доклада, ЛДП стартира вътрешна анкета сред депутати и представители на всички 47 регионални партийни организации по въпроса дали да се проведат предсрочни избори за председател на ЛДП. Според партийните правила, тази стъпка трябва да бъде подкрепена от половината от участниците в такава анкета.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 8 Отговор
    Интелигенцията на Япония е унищожена заради Китай.

    10:48 07.09.2025

  • 2 Кит

    3 0 Отговор
    Едно сепуко няма ли да е по-голяма атракция?

    Коментиран от #6

    10:54 07.09.2025

  • 3 има нещо ГНИЛО

    3 0 Отговор
    в Датската държава както е казал ГРАЖДАНИНЪТ ХАМЛЕТ

    10:56 07.09.2025

  • 4 Ъъъъъъъъъ

    7 1 Отговор
    "...управляващата Либерално-демократическа партия..."

    Край на цитата!
    Дори на японците им дойде до гуша от демократическата либерастия.

    11:02 07.09.2025

  • 5 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Или явно е разбрал ,че за да си приятел с фащ е фатално

    11:05 07.09.2025

  • 6 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кит":

    Сепукото сега си го правим ние в Европа

    11:06 07.09.2025

  • 7 Внос / Износ

    3 1 Отговор
    Дойде края на Либералната идея и в Япония! Настъпва патриотичен модел с елементи на диктатура в целия Свят. Всичко се разпада ! Настъпва нова революционна ситуация!

    11:06 07.09.2025

  • 8 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    Аз ще подам оставка когато хвърля топа😏

    11:48 07.09.2025

Новини по държави:
