Първи разговори между Турция и Армения за отваряне на границата

Първата среща на делегациите на Турция и Армения относно функционирането на граничния контролно-пропускателен пункт Маргара/Алиджан е насрочена за началото на идната седмица, съобщава NTV, позовавайки се на турски дипломатически източници.

„Делегация, водена от посланик Сердар Кълъч, ще замине за Армения през контролно-пропускателния пункт Алиджан в началото на следващата седмица. На първата среща на междуправителствените делегации може да бъдат взети решения за нормализиране на отношенията между страните, а длъжностните лица могат да обсъдят и изпълнението на приети по-рано решения“, съобщава каналът.

По време на предишни срещи заместник-председателят на арменския парламент Рубен Рубинян и Кълъч се споразумяха да възобновят товарните полети и да подготвят инфраструктура за отваряне на границата. Те също така постигнаха споразумение за опростяване на визовите процедури за притежателите на дипломатически паспорти и разрешаване на преминаване на границата на граждани на трети страни, но тези решения все още не са влезли в сила, отбелязва каналът.

Срещата ще се проведе за първи път след споразумението за Зангезурския коридор или „Пътя на Тръмп“.

Килич и Рубинян са провели пет срещи преди това, като последната се е състояла на контролно-пропускателния пункт през юли 2024 г.

В началото на август 2025 г., след среща между арменския премиер Никол Пашинян и президентите на Съединените щати и Азербайджан, Доналд Тръмп и Илхам Алиев, във Вашингтон, беше приета декларация за парафирането от външните министри на двете закавказки републики на съгласувания текст на споразумението за установяване на мир и междудържавни отношения между Ереван и Баку. Армения също така се съгласи да сътрудничи със Съединените щати и трети страни за създаване на „Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет“, свързващ Азербайджан с неговата Нахчиванска автономия през територията на Армения.

Между Турция и Армения няма дипломатически отношения, границата между двете страни е затворена от 1993 г. по инициатива на Анкара. Сложните отношения между страните са причинени от редица обстоятелства, свързани с подкрепата на Анкара за азербайджанската позиция по Карабах и острата реакция на Турция на процеса на международно признаване на арменския геноцид от 1915 г. в Османската империя. През януари 2022 г. в Москва се проведе първата среща на специалните представители за процеса на нормализиране между Армения и Турция, заместник-председателя на арменския парламент Рубен Рубинян и бившия турски посланик в САЩ Сердар Кълъч. Както съобщи руското външно министерство, по време на разговорите страните показаха готовност за конструктивен и неполитизиран диалог. Във Виена се проведоха още няколко срещи. На 1 юли 2022 г., по време на срещата между Рубинян и Кълъч във Виена, беше постигнато споразумение за осигуряване на възможност за преминаване на арменско-турската сухопътна граница за граждани на трети страни във възможно най-кратки срокове.