Новини
Свят »
Турция »
Първи разговори между Турция и Армения за отваряне на границата

Първи разговори между Турция и Армения за отваряне на границата

7 Септември, 2025 12:37 724 2

  • армения-
  • турция-
  • граница-
  • преговори

На тях може да бъдат взети решения за нормализиране на отношенията между страните

Първи разговори между Турция и Армения за отваряне на границата - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първата среща на делегациите на Турция и Армения относно функционирането на граничния контролно-пропускателен пункт Маргара/Алиджан е насрочена за началото на идната седмица, съобщава NTV, позовавайки се на турски дипломатически източници.

„Делегация, водена от посланик Сердар Кълъч, ще замине за Армения през контролно-пропускателния пункт Алиджан в началото на следващата седмица. На първата среща на междуправителствените делегации може да бъдат взети решения за нормализиране на отношенията между страните, а длъжностните лица могат да обсъдят и изпълнението на приети по-рано решения“, съобщава каналът.

По време на предишни срещи заместник-председателят на арменския парламент Рубен Рубинян и Кълъч се споразумяха да възобновят товарните полети и да подготвят инфраструктура за отваряне на границата. Те също така постигнаха споразумение за опростяване на визовите процедури за притежателите на дипломатически паспорти и разрешаване на преминаване на границата на граждани на трети страни, но тези решения все още не са влезли в сила, отбелязва каналът.

Срещата ще се проведе за първи път след споразумението за Зангезурския коридор или „Пътя на Тръмп“.

Килич и Рубинян са провели пет срещи преди това, като последната се е състояла на контролно-пропускателния пункт през юли 2024 г.

В началото на август 2025 г., след среща между арменския премиер Никол Пашинян и президентите на Съединените щати и Азербайджан, Доналд Тръмп и Илхам Алиев, във Вашингтон, беше приета декларация за парафирането от външните министри на двете закавказки републики на съгласувания текст на споразумението за установяване на мир и междудържавни отношения между Ереван и Баку. Армения също така се съгласи да сътрудничи със Съединените щати и трети страни за създаване на „Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет“, свързващ Азербайджан с неговата Нахчиванска автономия през територията на Армения.

Между Турция и Армения няма дипломатически отношения, границата между двете страни е затворена от 1993 г. по инициатива на Анкара. Сложните отношения между страните са причинени от редица обстоятелства, свързани с подкрепата на Анкара за азербайджанската позиция по Карабах и острата реакция на Турция на процеса на международно признаване на арменския геноцид от 1915 г. в Османската империя. През януари 2022 г. в Москва се проведе първата среща на специалните представители за процеса на нормализиране между Армения и Турция, заместник-председателя на арменския парламент Рубен Рубинян и бившия турски посланик в САЩ Сердар Кълъч. Както съобщи руското външно министерство, по време на разговорите страните показаха готовност за конструктивен и неполитизиран диалог. Във Виена се проведоха още няколко срещи. На 1 юли 2022 г., по време на срещата между Рубинян и Кълъч във Виена, беше постигнато споразумение за осигуряване на възможност за преминаване на арменско-турската сухопътна граница за граждани на трети страни във възможно най-кратки срокове.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алоооо

    9 1 Отговор
    Не давайте глупави новини, Ами дайте това, че Турция е спряла доставките на газ за България поради неплащане от наша страна и да се каже кой е виновен за калпавият договор и съответно калпавото управление, както и какво ще правим, защото на държавно ниво трябват решения, чорапа да си посипе главата и така

    12:55 07.09.2025

  • 2 Гориил

    8 1 Отговор
    Пропускливостта на границата не показва концептуално сближаване между двете страни. Националната памет за миналото е жива в Армения. Тази памет служи като основа за сплотеност и единство на арменците. Опити за смекчаване на отношенията са правени и преди, но винаги са водили до отхвърляне и отхвърляне. Арменският народ няма да даде индулгенция на Анкара. Болката и страданието от геноцида са твърде големи.

    13:00 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания