Новини
Свят »
Великобритания »
Фараж: Борис Джонсън е малко вероятно да се присъедини към Reform UK

Фараж: Борис Джонсън е малко вероятно да се присъедини към Reform UK

7 Септември, 2025 14:37 608 12

  • найджъл фараж-
  • борис джонсън-
  • партия-
  • великобритания

Reform UK се радва на най-висока подкрепа от избирателите

Фараж: Борис Джонсън е малко вероятно да се присъедини към Reform UK - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лидерът на британската дяснопопулистка партия Reform UK Найджъл Фараж изрази съмнение, че бившият британски премиер (2019-2022) Борис Джонсън ще се присъедини към политическия му екип.

„Не мисля, че ще се получи. Харесвам го като човек, той е много забавен човек. Но мисля, че „вълната на Борис“ (рязко увеличение на броя на имигрантите по време на управлението на Джонсън) е засегнала милиони хора. Милиони хора са били допуснати във Великобритания, повечето от тях дори не работят, което ни струва скъпо. „Това е нещо, за което публиката никога няма да му прости“, каза Фараж пред BBC.

В събота бившият държавен секретар на Обединеното кралство по цифрови технологии, култура, медии и спорт Надин Дорис призова Фараж и Джонсън да се обединят, за да свалят лейбъристкото правителство на следващите избори. На 4 септември Дорис, член на Консервативната партия от четвърт век, обяви, че се присъединява към Reform UK. Тя се смята за близък съюзник на Джонсън и е служила в кабинета му от 2019 до 2022 г.

Фараж подчерта, че пристигането на Дорис в Reform UK ще засили партията. „Тя ще донесе [на партията] нещо, което липсваше - опит от работа на правителствено ниво. „Това е най-слабото ни място“, каза той.

Според последното проучване на YouGov, Reform UK се радва на най-висока подкрепа от избирателите (28%). Следва я Лейбъристката партия (20%), на трето място е Консервативната партия (17%). На четвърто място са Либералните демократи (15%). Следващите общи избори трябва да се проведат не по-късно от август 2029 г.

Източник: tass.ru


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ма пак Англия бе

    1 1 Отговор
    Англия: Английският крал Едуард I въвежда задължителното носене на жълти отличителни знаци за евреите през 1275 г.

    14:45 07.09.2025

  • 3 Яка снимка

    1 1 Отговор
    Ей така фашагите вдигат ръчичката за поздрав съм фюрера.

    Коментиран от #12

    14:59 07.09.2025

  • 4 Дупничанин

    5 1 Отговор
    Борето ли, бе? Дет насъска наркомана да продължи избиването на укрите? Мани го тоя "забав(е)ния"!

    15:01 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Планктона

    4 1 Отговор
    Заради Бретона войната продължава и до днес. Благодарете му тролове!

    15:03 07.09.2025

  • 7 Чулимршо

    4 1 Отговор
    Мохамед е най- разпространеното име на Островчето. Честито !!!

    15:05 07.09.2025

  • 8 Нали ма?

    3 1 Отговор
    Миленчето обича индийски саби.

    15:07 07.09.2025

  • 9 Кит

    1 1 Отговор
    Ееееее, Борката сега е зает с реформатирането на Украйна, като свърши, може пак да се присъедини към реформинга на някога великата Британия.
    Ако го допуснат пакитата 😂😂😂

    15:08 07.09.2025

  • 10 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Като министър на културата Надин е отговорна за приемането на законодателство за онлайн цензура.

    15:13 07.09.2025

  • 11 Някой

    1 0 Отговор
    Защо ми се струва, че партия Reform UK е като нашата ИТН, А Найджъл Фараж като Слави Трифонов или Тошко Йорданов.

    Днес над 60% от британците съжаляват за Брекзит, но вече е късно да поправят грешката си.

    15:16 07.09.2025

  • 12 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Яка снимка":

    Нацисткия поздрав е взет от Римската империя. Хитлер е искал да създаде Третата Римска империя, но не успя.

    Свастиката и римския поздрав не трябва да биват свързвани само с Хитлер и нацистите.

    15:21 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания