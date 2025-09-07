Фараж: Борис Джонсън е малко вероятно да се присъедини към Reform UK

Лидерът на британската дяснопопулистка партия Reform UK Найджъл Фараж изрази съмнение, че бившият британски премиер (2019-2022) Борис Джонсън ще се присъедини към политическия му екип.
„Не мисля, че ще се получи. Харесвам го като човек, той е много забавен човек. Но мисля, че „вълната на Борис“ (рязко увеличение на броя на имигрантите по време на управлението на Джонсън) е засегнала милиони хора. Милиони хора са били допуснати във Великобритания, повечето от тях дори не работят, което ни струва скъпо. „Това е нещо, за което публиката никога няма да му прости“, каза Фараж пред BBC.
В събота бившият държавен секретар на Обединеното кралство по цифрови технологии, култура, медии и спорт Надин Дорис призова Фараж и Джонсън да се обединят, за да свалят лейбъристкото правителство на следващите избори. На 4 септември Дорис, член на Консервативната партия от четвърт век, обяви, че се присъединява към Reform UK. Тя се смята за близък съюзник на Джонсън и е служила в кабинета му от 2019 до 2022 г.
Фараж подчерта, че пристигането на Дорис в Reform UK ще засили партията. „Тя ще донесе [на партията] нещо, което липсваше - опит от работа на правителствено ниво. „Това е най-слабото ни място“, каза той.
Според последното проучване на YouGov, Reform UK се радва на най-висока подкрепа от избирателите (28%). Следва я Лейбъристката партия (20%), на трето място е Консервативната партия (17%). На четвърто място са Либералните демократи (15%). Следващите общи избори трябва да се проведат не по-късно от август 2029 г.
Източник: tass.ru
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ма пак Англия бе
14:45 07.09.2025
3 Яка снимка
Коментиран от #12
14:59 07.09.2025
4 Дупничанин
15:01 07.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Планктона
15:03 07.09.2025
7 Чулимршо
15:05 07.09.2025
8 Нали ма?
15:07 07.09.2025
9 Кит
Ако го допуснат пакитата 😂😂😂
15:08 07.09.2025
10 Сатана Z
15:13 07.09.2025
11 Някой
Днес над 60% от британците съжаляват за Брекзит, но вече е късно да поправят грешката си.
15:16 07.09.2025
12 Някой
До коментар #3 от "Яка снимка":Нацисткия поздрав е взет от Римската империя. Хитлер е искал да създаде Третата Римска империя, но не успя.
Свастиката и римския поздрав не трябва да биват свързвани само с Хитлер и нацистите.
15:21 07.09.2025