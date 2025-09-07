Новини
4.9 по Рихтер разстърси Турция

4.9 по Рихтер разстърси Турция

7 Септември, 2025 13:25

Епицентърът е бил в Балъкесир

4.9 по Рихтер разстърси Турция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 4,9 е регистрирано в турската провинция Балъкесир, съобщи в неделя Службата за управление на бедствията (AFAD).

„Земетресение с магнитуд 4,9 е станало в 12:35 ч. Епицентърът е бил разположен близо до град Синдирги в провинция Балъкесир, и е бил на дълбочина 7,7 километра“, съобщиха сеизмолозите на агенцията.

На свой ред сеизмолозите от обсерваторията Кандили оцениха магнитуда на 5,1, а дълбочината на епицентъра - на 13,7 километра. Трусовете са били усетени и в западната част на Истанбул.

След земетресението с магнитуд 6,1 на 10 август с епицентър близо до град Синдирги един човек е загинал, а 29 са ранени, съобщи по-рано турският министър на вътрешните работи Али Йерликая. Трусовете са били усетени в редица съседни провинции, включително Истанбул.


  • 1 Отец Дионисий

    Докато Света София е джамия все така ще бъде.

    13:40 07.09.2025

