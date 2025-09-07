Новини
Свят »
Румъния »
Румънският премиер се оплаква от липса на президентска подкрепа

Румънският премиер се оплаква от липса на президентска подкрепа

7 Септември, 2025 16:07 559 3

  • илие боложан-
  • румъния-
  • бюджет-
  • непопулярни мерки-
  • икономика

Боложан иска да приложи непопулярни мерки за пестене от бюджета

Румънският премиер се оплаква от липса на президентска подкрепа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Румънският премиер Илие Боложан се оплака от липсата на подкрепа от президента Никушор Дан поради прилагането от правителството на непопулярни мерки за пестене на бюджета. Румънското правителство, водено от премиера Илие Боложан, пое отговорност пред парламента в понеделник за пет мерки за пестене на бюджета. В отговор опозиционната партия „Саюз за обединение на румънците (AUR)“ внесе четири вота на недоверие към кабинета, тъй като одобрените мерки не бяха съгласувани с парламента.

Като цяло, когато правиш нещо, което не изглежда много добре, независимо от сферата на дейност, малко хора идват и те подкрепят. ДДС се е увеличил, данъкът върху имотите ще се увеличи, хора се уволняват и т.н. Всичко това е трудно, независимо кой заема позицията и трябва да я заема. Няма много подкрепа. Често изглежда, че си сам“, каза Болжан пред репортери в отговор на молба да коментира отношенията си с президента.

Той ясно заяви, че не се чувства подкрепен от държавния глава в контекста на строгите мерки, които той предприе за икономически реформи.

„Когато нещата вървят добре, има повече подкрепа от хората. Това е реалност“, добави премиерът.
Румънският премиер Болоян заяви по-рано, че страната е изправена пред трудна икономическа ситуация. Той обясни кризата с факта, че през последните години Румъния е похарчила много повече, отколкото може да си позволи. През 2024 г. бюджетният дефицит на Румъния е бил 9,4% от БВП на страната. Властите обещаха, че той ще бъде намален до 7% през 2025 г., но все още не са предприели никакви конкретни мерки за постигането на това.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    В Румъния ще правят Референдум за пращане на войски в Украйна.Трябва и у нас.

    16:07 07.09.2025

  • 2 Мдаа

    3 1 Отговор
    На румънците им наложиха на фалшиви избори, еквивалент на нашия ПЛЮВНЮВЛИЕВ за президент! Викали му " демокрация " 😂

    16:28 07.09.2025

  • 3 Това е пътека

    0 0 Отговор
    По стъпките на Чеушеско.

    16:35 07.09.2025

