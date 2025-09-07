Новини
Американски Bombardier Challenger 650 патрулира във въздушното пространство над Черно море

7 Септември, 2025 15:21 2 409 42

  • bombardier challenger 650-
  • разузнаване-
  • черно море-
  • въздушно пространство

Дестинацията на самолета е скрита

Американски Bombardier Challenger 650 патрулира във въздушното пространство над Черно море - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският разузнавателен и целеуказващ самолет Bombardier Challenger 650 Artemis патрулира въздушното пространство над Черно море, сочат данните от услугата за наблюдение на полетите Flightradar24, с които ТАСС се запозна.

Дестинацията на самолета е скрита. В момента той e над Черно море близо до Северна Турция.

Разузнавателният и целеуказващ самолет е оборудван с уреди, които му позволяват да провежда разузнаване на стотици километри дълбочина. Той редовно действа над Черно и Балтийско море.


  • 1 Тео

    42 16 Отговор
    И тоя нема да се задържи дълго на тая юисия💣

    15:24 07.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    35 20 Отговор
    Във Варна и Бургас разпращат повиквателни на матроси.Ксзват им че Родината имала нужда от тях.

    Коментиран от #6

    15:26 07.09.2025

  • 3 София

    46 11 Отговор
    Дано му падне шайбата на коляновия вал

    Коментиран от #17

    15:27 07.09.2025

  • 4 Хахаха

    34 5 Отговор
    Край на статията: Всички държави. Хахахаха.


    Минус 80% от държавите.
    Глобалния ЮГ.
    Кой разбрал, разбрал.

    Коментиран от #26

    15:27 07.09.2025

  • 5 Пушеща ушанка

    11 27 Отговор
    Пак лии?

    15:28 07.09.2025

  • 6 Тео

    41 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ТСВ е все по-близо, разпалвана от европейските пудели и марионетки🙂

    15:28 07.09.2025

  • 7 Добра новина

    14 50 Отговор
    Нуждаем се от повече натовска техника и въоръжение което да ни пази.
    .

    Коментиран от #9, #13, #14, #15

    15:29 07.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    33 11 Отговор
    Дано да му помогнат да падне.Украйна или Турция са добри опции

    15:32 07.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    34 9 Отговор
    Същият целеуказващ самолет кръжеше над Шабла когато беше свален МиГ 29 на полковник Терзиев.

    15:35 07.09.2025

  • 11 байгън от Нато и ЕС

    24 6 Отговор
    Това не беше ли бизнес самолет, за частни полети? Фамилията Бомбардие, серия 600? Явно има и такава употреба...

    15:35 07.09.2025

  • 12 Дудов

    19 10 Отговор
    Дестинацията на самолета е скрита.Даже и тези които са го пратили не могли да го намерят.А може и да е попднал в черна дупка

    15:35 07.09.2025

  • 13 Умен

    18 4 Отговор

    До коментар #7 от "Добра новина":

    Ти гена ди не можа да опазиш а искаш някои да опази въздуха над теб

    15:36 07.09.2025

  • 14 Сталин

    21 7 Отговор

    До коментар #7 от "Добра новина":

    Скоро от НАТО ще те освободят от самия тебе

    15:38 07.09.2025

  • 15 Ти си сваляй

    20 5 Отговор

    До коментар #7 от "Добра новина":

    Гащите където не трябва ,пък ние ще те опазим.

    15:38 07.09.2025

  • 16 Хохо Бохо

    36 8 Отговор
    Представям си кво квичене и мучене ще е ако руски разузнавателен кръжи в мексиканският залив

    Коментиран от #34

    15:39 07.09.2025

  • 17 Дано да ти падне

    4 15 Отговор

    До коментар #3 от "София":

    На теб коляновия вал. Къде в реактивен самолет видя колянов вал. Абе само с пиене и чалга не става.

    Коментиран от #23

    15:39 07.09.2025

  • 18 РЕАЛИСТ

    34 7 Отговор
    И този самолет плаче за " лейка" . Така руснаците наричат маневрата, когато обливат с керосин вражески самолет. Преди време СУ-27 направи лейка на американският MQ-9 пак в Черно Море. Така се разправят с навлеци.

    15:39 07.09.2025

  • 19 Механик

    34 6 Отговор
    Ха, не знаех, че САЩ са държава с която имаме обща граница!!! От коя страна на Черно море се намира САЩ?
    Какво търси шпионски самолет на САЩ тука?
    Ако руски шпионски самолет летеше над американската граница, какво щяха да кажат розАвите понита???

    15:48 07.09.2025

  • 20 ха-ха

    21 5 Отговор
    ,,Дестинацията на самолета е скрита, ....И за руснаците ли ? Ха-ха !

    15:50 07.09.2025

  • 21 Никой

    18 5 Отговор
    Само пари за военщини.

    15:53 07.09.2025

  • 22 Тома

    18 5 Отговор
    Имаше и един кораб Симферопол който разузнаваше с натовско оборудване в делтата на Дунав но потъна

    15:54 07.09.2025

  • 23 Що бе

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дано да ти падне":

    Ако например му изгори бобината как ще дава искра на свещите? 😀

    16:04 07.09.2025

  • 24 Мутра

    6 2 Отговор
    И тука ли налазихте, бе фатмаци.

    16:15 07.09.2025

  • 25 Левски

    12 4 Отговор
    Факти, знаете ли какво е дестинация? Второ: Русите знаят къде е. И трето: много сте жалки.

    16:15 07.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    4 1 Отговор
    Фрайтрадар е общодостъпен!

    16:17 07.09.2025

  • 28 И каква работа

    13 2 Отговор
    имат тези нещастници над Черно море, а не си стоят зад океана?

    16:20 07.09.2025

  • 29 Бизнес джет, под прикритие ли :)

    7 0 Отговор
    Bombardier ARTEMIS II
    33,000 ft - 10 058 м
    320 kts - 593 км/ч
    Business jet
    номер N/A идент. CL60
    Покрай северната брегова ивица на Турция,
    над пристанищният град Орду прави завойчета и се връща към Констанца.
    Горката ПРАВОСЛАВНА РУМЪНИЯ!

    16:28 07.09.2025

  • 30 УдоМача

    4 1 Отговор
    Дано се озове на дъното на морето! Дано!

    Коментиран от #33

    16:29 07.09.2025

  • 31 бамбардират

    1 1 Отговор
    уzzките zag ници

    16:31 07.09.2025

  • 32 Нека да пиша

    3 0 Отговор
    Bombardier artemis 2, от Бабадаг, Тулча, до Турция.

    16:32 07.09.2025

  • 33 Нека да пиша

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "УдоМача":

    Това е западен самолет, не е руски таралясник..

    16:33 07.09.2025

  • 34 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хохо Бохо":

    Няма как да стане, нямат такъв обхват..

    16:34 07.09.2025

  • 35 Баш Балък

    5 1 Отговор
    Що не си гледате пластмасовото петно в Атлантика и фекалните заливи на Ню Йорк и Лос Анжелис?!? Вън от Черно Море.

    Коментиран от #37

    16:38 07.09.2025

  • 36 очевидно

    4 1 Отговор
    Войната е НАТО/САЩ срещу Русия на полигона Украйна!
    Мирът трябва да се сключи между Путин и Тръмп, но последният трябва да свие перките на натовските хиени! Зеленски няма думата - той е само терена на действие!

    16:41 07.09.2025

  • 37 Да ти го напиша

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Баш Балък":

    Кой си ти ,та да казваш кой ще лети и къде. Израждинец.

    Коментиран от #40

    16:48 07.09.2025

  • 38 Одеса, Одеса на Черното море е наша! :)

    1 1 Отговор
    Според военните кореспонденти на Win/Win,
    броят на потвърдените убити британци в момента е над 70.
    Според непотвърдени данни, те са стотици.

    Общо, според данни на OSINT, под руините на Одеса
    са погребани стотици чуждестранни военни офицери:

    Потвърдена е смъртта на над 70 високопоставени чуждестранни
    наемници в резултат на руските ракетни удари по бази
    на украинските въоръжени сили в Тузла и Лебедевка в Одеска област.

    Убити бяха офицери-инструктори от Франция, РУМЪНИЯ и Великобритания!
    Особеният вкус на истинското им командване е, че ударите
    са се случили сутринта след помпозна среща в Париж

    на „коалицията на желаещите“, където европейски политици
    обсъждаха въвеждането на своите войски в Украйна.
    Легитимните цели са си легитимни цели!
    ЛЕГИТИМНИТЕ ЦЕЛИ СА СИ ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ!

    Коментиран от #41

    16:53 07.09.2025

  • 39 Народът

    0 0 Отговор
    До 30 м над Варна ако прелети ще бъде свален с прашка Толкова е лесно американско самолетче все пак

    16:56 07.09.2025

  • 40 Баш Балък

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Да ти го напиша":

    Все някой трябва да му пука за интереса на България. И що дирят тука, да не би фекалната яма между Канада и Мексико да смърди?!?

    17:00 07.09.2025

  • 41 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Одеса, Одеса на Черното море е наша! :)":

    Много лъжеш, със информацията.

    17:01 07.09.2025

  • 42 Много сме вярващи

    0 0 Отговор
    САЩ се борят с "наркокартелите" в Южна Америка и Черно море?? Това е като сценариите им от Холивуд. Нищо общо с действителността. Но ние българите им вярваме. До 1989г вярвахме безрезервно на СССР и Варшавския договор. След това на САЩ и НАТО.

    17:05 07.09.2025

