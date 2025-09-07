Американски Bombardier Challenger 650 патрулира във въздушното пространство над Черно море

Американският разузнавателен и целеуказващ самолет Bombardier Challenger 650 Artemis патрулира въздушното пространство над Черно море, сочат данните от услугата за наблюдение на полетите Flightradar24, с които ТАСС се запозна.
Дестинацията на самолета е скрита. В момента той e над Черно море близо до Северна Турция.
Разузнавателният и целеуказващ самолет е оборудван с уреди, които му позволяват да провежда разузнаване на стотици километри дълбочина. Той редовно действа над Черно и Балтийско море.
1 Тео
15:24 07.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
15:26 07.09.2025
3 София
Коментиран от #17
15:27 07.09.2025
4 Хахаха
Минус 80% от държавите.
Глобалния ЮГ.
Кой разбрал, разбрал.
Коментиран от #26
15:27 07.09.2025
5 Пушеща ушанка
15:28 07.09.2025
6 Тео
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ТСВ е все по-близо, разпалвана от европейските пудели и марионетки🙂
15:28 07.09.2025
7 Добра новина
.
Коментиран от #9, #13, #14, #15
15:29 07.09.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:32 07.09.2025
10 Сатана Z
15:35 07.09.2025
11 байгън от Нато и ЕС
15:35 07.09.2025
12 Дудов
15:35 07.09.2025
13 Умен
До коментар #7 от "Добра новина":Ти гена ди не можа да опазиш а искаш някои да опази въздуха над теб
15:36 07.09.2025
14 Сталин
До коментар #7 от "Добра новина":Скоро от НАТО ще те освободят от самия тебе
15:38 07.09.2025
15 Ти си сваляй
До коментар #7 от "Добра новина":Гащите където не трябва ,пък ние ще те опазим.
15:38 07.09.2025
16 Хохо Бохо
Коментиран от #34
15:39 07.09.2025
17 Дано да ти падне
До коментар #3 от "София":На теб коляновия вал. Къде в реактивен самолет видя колянов вал. Абе само с пиене и чалга не става.
Коментиран от #23
15:39 07.09.2025
18 РЕАЛИСТ
15:39 07.09.2025
19 Механик
Какво търси шпионски самолет на САЩ тука?
Ако руски шпионски самолет летеше над американската граница, какво щяха да кажат розАвите понита???
15:48 07.09.2025
20 ха-ха
15:50 07.09.2025
21 Никой
15:53 07.09.2025
22 Тома
15:54 07.09.2025
23 Що бе
До коментар #17 от "Дано да ти падне":Ако например му изгори бобината как ще дава искра на свещите? 😀
16:04 07.09.2025
24 Мутра
16:15 07.09.2025
25 Левски
16:15 07.09.2025
27 Факт
16:17 07.09.2025
28 И каква работа
16:20 07.09.2025
29 Бизнес джет, под прикритие ли :)
33,000 ft - 10 058 м
320 kts - 593 км/ч
Business jet
номер N/A идент. CL60
Покрай северната брегова ивица на Турция,
над пристанищният град Орду прави завойчета и се връща към Констанца.
Горката ПРАВОСЛАВНА РУМЪНИЯ!
16:28 07.09.2025
30 УдоМача
Коментиран от #33
16:29 07.09.2025
31 бамбардират
16:31 07.09.2025
32 Нека да пиша
16:32 07.09.2025
33 Нека да пиша
До коментар #30 от "УдоМача":Това е западен самолет, не е руски таралясник..
16:33 07.09.2025
34 Нека да пиша
До коментар #16 от "Хохо Бохо":Няма как да стане, нямат такъв обхват..
16:34 07.09.2025
35 Баш Балък
Коментиран от #37
16:38 07.09.2025
36 очевидно
Мирът трябва да се сключи между Путин и Тръмп, но последният трябва да свие перките на натовските хиени! Зеленски няма думата - той е само терена на действие!
16:41 07.09.2025
37 Да ти го напиша
До коментар #35 от "Баш Балък":Кой си ти ,та да казваш кой ще лети и къде. Израждинец.
Коментиран от #40
16:48 07.09.2025
38 Одеса, Одеса на Черното море е наша! :)
броят на потвърдените убити британци в момента е над 70.
Според непотвърдени данни, те са стотици.
Общо, според данни на OSINT, под руините на Одеса
са погребани стотици чуждестранни военни офицери:
Потвърдена е смъртта на над 70 високопоставени чуждестранни
наемници в резултат на руските ракетни удари по бази
на украинските въоръжени сили в Тузла и Лебедевка в Одеска област.
Убити бяха офицери-инструктори от Франция, РУМЪНИЯ и Великобритания!
Особеният вкус на истинското им командване е, че ударите
са се случили сутринта след помпозна среща в Париж
на „коалицията на желаещите“, където европейски политици
обсъждаха въвеждането на своите войски в Украйна.
Легитимните цели са си легитимни цели!
ЛЕГИТИМНИТЕ ЦЕЛИ СА СИ ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ!
Коментиран от #41
16:53 07.09.2025
39 Народът
16:56 07.09.2025
40 Баш Балък
До коментар #37 от "Да ти го напиша":Все някой трябва да му пука за интереса на България. И що дирят тука, да не би фекалната яма между Канада и Мексико да смърди?!?
17:00 07.09.2025
41 Нека да пиша
До коментар #38 от "Одеса, Одеса на Черното море е наша! :)":Много лъжеш, със информацията.
17:01 07.09.2025
42 Много сме вярващи
17:05 07.09.2025