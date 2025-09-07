Американски Bombardier Challenger 650 патрулира във въздушното пространство над Черно море

Американският разузнавателен и целеуказващ самолет Bombardier Challenger 650 Artemis патрулира въздушното пространство над Черно море, сочат данните от услугата за наблюдение на полетите Flightradar24, с които ТАСС се запозна.

Дестинацията на самолета е скрита. В момента той e над Черно море близо до Северна Турция.

Разузнавателният и целеуказващ самолет е оборудван с уреди, които му позволяват да провежда разузнаване на стотици километри дълбочина. Той редовно действа над Черно и Балтийско море.