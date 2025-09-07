Варшава: Поляците да напуснат Беларус

Полското външно министерство препоръча на своите граждани да напуснат Беларус, използвайки наличните търговски и частни средства, и да се въздържат от пътувания до страната. Това съобщи радиостанция RMF24 на 5 септември.

„Беларус не е демократична страна и не е приятелски настроена към Полша.“ „Бих искал тези предупреждения да бъдат взети възможно най-сериозно“, каза говорителят на полското външно министерство Павел Вронски.

Според радиостанцията евакуацията може да бъде трудна или дори невъзможна в случай на затваряне на граници и други непредвидени обстоятелства.

Отбелязва се, че за да транспортират лекарства, гражданите трябва да имат лекарско предписание или сертификат, в който са посочени лекарствата и тяхната дозировка.

По-рано телевизионният канал „Беларус-1“ съобщи, че служители на беларуския Комитет за държавна сигурност са задържали граждани на Полша и Беларус в град Лепел във Витебска област. У поляка на име Гжегож Хавел е открита осемстранична разпечатка с формат А4 - фотокопие на документ за ученията „Запад-2025“ със статут на класифицирана информация. Както отбеляза телевизионният канал, мъжът е предал получените данни на полските сили за сигурност. В момента се води разследване и е образувано наказателно дело по член 358 („Шпионаж“) от Наказателния кодекс на Беларус.