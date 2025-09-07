Новини
Свят »
Полша »
Варшава: Поляците да напуснат Беларус

Варшава: Поляците да напуснат Беларус

7 Септември, 2025 17:07 1 973 21

  • полша-
  • беларус-
  • граждани-
  • напускане-
  • призив

Това призоваха полските власти свои граждани

Варшава: Поляците да напуснат Беларус - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полското външно министерство препоръча на своите граждани да напуснат Беларус, използвайки наличните търговски и частни средства, и да се въздържат от пътувания до страната. Това съобщи радиостанция RMF24 на 5 септември.

Беларус не е демократична страна и не е приятелски настроена към Полша.“ „Бих искал тези предупреждения да бъдат взети възможно най-сериозно“, каза говорителят на полското външно министерство Павел Вронски.

Според радиостанцията евакуацията може да бъде трудна или дори невъзможна в случай на затваряне на граници и други непредвидени обстоятелства.

Отбелязва се, че за да транспортират лекарства, гражданите трябва да имат лекарско предписание или сертификат, в който са посочени лекарствата и тяхната дозировка.

По-рано телевизионният канал „Беларус-1“ съобщи, че служители на беларуския Комитет за държавна сигурност са задържали граждани на Полша и Беларус в град Лепел във Витебска област. У поляка на име Гжегож Хавел е открита осемстранична разпечатка с формат А4 - фотокопие на документ за ученията „Запад-2025“ със статут на класифицирана информация. Както отбеляза телевизионният канал, мъжът е предал получените данни на полските сили за сигурност. В момента се води разследване и е образувано наказателно дело по член 358 („Шпионаж“) от Наказателния кодекс на Беларус.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъ....

    31 12 Отговор
    Полското външно министерство препоръча на своите граждани да напуснат Беларус, но те не искат защото там им е 10 пъти по добре

    Коментиран от #3

    17:08 07.09.2025

  • 2 най-бързо е през комина

    11 4 Отговор
    Само отбелязвам, припомням им че имат опит...

    17:10 07.09.2025

  • 3 Пурс

    13 29 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ....":

    Сериозно. Познавам едни беларуси, до един избягаха в Полша, а един в Англия. Нито един в Москва.

    Коментиран от #7, #14

    17:12 07.09.2025

  • 4 ВЧЕРА В СОФИЯ БЕ ОТКРИТ ПАМЕТНИК

    8 2 Отговор
    НА ГЕН. ВЛАДИМИР ВАЗОВ

    17:12 07.09.2025

  • 5 Лукашенко

    12 6 Отговор
    Не се бъзикайте с Александър,че ще ви думне варшавата с едно орехче натоварено с неутрони!

    17:15 07.09.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    9 19 Отговор
    Руските еничари не гледат мача Грузия-България!
    В момента грузинците мачкат путинофилското племе!

    Коментиран от #18

    17:18 07.09.2025

  • 7 Къде ще сравняваш живота

    31 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пурс":

    В Беларус с тоя в Англия бре. В Беларус по всички стандарти на живот е по добре. Ама по всички ! Същото е и за Русия. Дъщерята беше в Лондон сега е в Санкт Петербург. Не иска за Лондон да чуе даже. Лекар е ...

    Коментиран от #9, #21

    17:21 07.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атина Палада

    22 4 Отговор

    До коментар #7 от "Къде ще сравняваш живота":

    Последните години никой не иска да чуе ,нито за Лондон,нито за Париж или Берлин...или ,който и друг град в Западна Европа..
    Май тук на Балканите в момента сме по добре от там..

    17:26 07.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ,,,,,,

    6 5 Отговор
    И всички беарусци да се разкарват от чужда територия

    17:27 07.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 де го чукаш, де се пука...

    5 3 Отговор
    Лукавия май ще се включва в месомелачката и поляците надушиха кръв, а между моряците има поговорка, че когато кораба започне да потъва плъховте първи усещат и бягат първи. Логично защото обитават основно най ниските части по дъното на кораба, а по нагоре се качват само при опасност или да търсят нещо за ядене.

    17:28 07.09.2025

  • 14 Простият

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пурс":

    И ти какво - от няколко единични случая направи генерални заключения?

    17:30 07.09.2025

  • 15 ,,,,,,

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дух":

    Мани мани са като се върне и Света София от инсамбул, добре че съм на каймановите острови

    17:31 07.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Що бе

    5 0 Отговор
    Да не смятат да воюват с Беларус???

    17:36 07.09.2025

  • 18 Ъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Кои са тези путинофили?

    17:37 07.09.2025

  • 19 Пане Поляков

    4 0 Отговор
    Аха...начи положението е сериозно! Щом от Факти днес няколко пъти повтарят Поляци, бегайте от Беларус...начи се мъти нещо...

    17:44 07.09.2025

  • 20 си дзън

    2 2 Отговор
    Руснаците да напуснат ЕС !

    17:53 07.09.2025

  • 21 си дзън

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Къде ще сравняваш живота":

    Като я пратят лекар на фронта да реже ръце и крака друга песен ще запее.

    17:55 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания