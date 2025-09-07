Варшава: Поляците да напуснат Беларус

Полското външно министерство препоръча на своите граждани да напуснат Беларус, използвайки наличните търговски и частни средства, и да се въздържат от пътувания до страната. Това съобщи радиостанция RMF24 на 5 септември.
„Беларус не е демократична страна и не е приятелски настроена към Полша.“ „Бих искал тези предупреждения да бъдат взети възможно най-сериозно“, каза говорителят на полското външно министерство Павел Вронски.
Според радиостанцията евакуацията може да бъде трудна или дори невъзможна в случай на затваряне на граници и други непредвидени обстоятелства.
Отбелязва се, че за да транспортират лекарства, гражданите трябва да имат лекарско предписание или сертификат, в който са посочени лекарствата и тяхната дозировка.
По-рано телевизионният канал „Беларус-1“ съобщи, че служители на беларуския Комитет за държавна сигурност са задържали граждани на Полша и Беларус в град Лепел във Витебска област. У поляка на име Гжегож Хавел е открита осемстранична разпечатка с формат А4 - фотокопие на документ за ученията „Запад-2025“ със статут на класифицирана информация. Както отбеляза телевизионният канал, мъжът е предал получените данни на полските сили за сигурност. В момента се води разследване и е образувано наказателно дело по член 358 („Шпионаж“) от Наказателния кодекс на Беларус.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъъ....
17:08 07.09.2025
2 най-бързо е през комина
17:10 07.09.2025
3 Пурс
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ....":Сериозно. Познавам едни беларуси, до един избягаха в Полша, а един в Англия. Нито един в Москва.
17:12 07.09.2025
4 ВЧЕРА В СОФИЯ БЕ ОТКРИТ ПАМЕТНИК
17:12 07.09.2025
5 Лукашенко
17:15 07.09.2025
6 Ганя Путинофила
В момента грузинците мачкат путинофилското племе!
17:18 07.09.2025
7 Къде ще сравняваш живота
До коментар #3 от "Пурс":В Беларус с тоя в Англия бре. В Беларус по всички стандарти на живот е по добре. Ама по всички ! Същото е и за Русия. Дъщерята беше в Лондон сега е в Санкт Петербург. Не иска за Лондон да чуе даже. Лекар е ...
17:21 07.09.2025
9 Атина Палада
До коментар #7 от "Къде ще сравняваш живота":Последните години никой не иска да чуе ,нито за Лондон,нито за Париж или Берлин...или ,който и друг град в Западна Европа..
Май тук на Балканите в момента сме по добре от там..
17:26 07.09.2025
11 ,,,,,,
17:27 07.09.2025
13 де го чукаш, де се пука...
17:28 07.09.2025
14 Простият
До коментар #3 от "Пурс":И ти какво - от няколко единични случая направи генерални заключения?
17:30 07.09.2025
15 ,,,,,,
До коментар #12 от "Дух":Мани мани са като се върне и Света София от инсамбул, добре че съм на каймановите острови
17:31 07.09.2025
17 Що бе
17:36 07.09.2025
18 Ъъъъ
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Кои са тези путинофили?
17:37 07.09.2025
19 Пане Поляков
17:44 07.09.2025
20 си дзън
17:53 07.09.2025
21 си дзън
До коментар #7 от "Къде ще сравняваш живота":Като я пратят лекар на фронта да реже ръце и крака друга песен ще запее.
17:55 07.09.2025