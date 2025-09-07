Новини
Започва стачка в лондонското метро

Започва стачка в лондонското метро

7 Септември, 2025 20:21, обновена 7 Септември, 2025 19:25

48-часова стачка обявиха таксиметровите шофьори в Атика

Започва стачка в лондонското метро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служителите на метрото в Лондон започват днес серия от стачни действия, което се очаква да доведе до блокиране на мрежата и сериозни затруднения за пътуващите в британската столица, предаде Ройтерс, цитирана от dariknews.bg.

На пътниците се препоръчва да приключат пътуванията си до 18:00 ч. днес, тъй като почти никакви влакове на метрото няма да се движат от понеделник до четвъртък заради серия от поетапни стачни действия.

Освен това във вторник и четвъртък няма да работи и линията Docklands Light Railway, която свързва финансовите центрове Канари Уорф и Лондонското сити.

Профсъюзът на железопътния, морския и транспортния сектор (RMT) заяви, че спорът е свързан със заплащането, преумората на служителите, смените и искането за намаляване на работната седмица.

„Нашите членове не искат цяло състояние, но умората и екстремните смени са сериозни проблеми, които засягат здравето и благополучието им“, каза генералният секретар на RMT Еди Демпси.

Компанията Transport for London (TfL), която управлява обществения транспорт в столицата, заяви, че синдикатът ще приеме сделка единствено ако включва намаляване на работната седмица. В момента служителите обикновено работят 35 часа. Тя допълни, че е работено усилено за разрешаване на спора и на служителите е предложено 3,4% увеличение на заплатите.

Въпреки че TfL предупреди за тежки смущения, някои железопътни услуги в столицата ще продължат да работят по време на стачката.

Линията „Елизабет“, която обслужва връзката с летище „Хийтроу“, както и надземната железница ще функционират нормално, но на някои станции ще има затруднения, а влаковете вероятно ще бъдат изключително натоварени.

Освен неудобствата за пътуващите и туристите, стачките принудиха британската рок група „Колдплей“ да пренасрочи два концерта на стадион „Уембли“ тази седмица, а американският изпълнител Пост Малоун също отложи двете си изяви в Лондон за по-късно този месец.

Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атика (SATA) обяви 48-часова стачка от 6:00 часа сутринта във вторник, 9 септември до 6:00 часа сутринта в четвъртък, 11 септември.

По време на стачката ще бъде осигурен транспорт само до и от болници. Дежурните таксита ще имат специални маркировки на предната част на превозните средства.

„Борбата, която водим, е борба за оцеляване на професионалните таксиметрови шофьори. Молим за разбиране и подкрепа от страна на пътниците, тъй като изискваме условия, които гарантират безпроблемното и справедливо функциониране на нашата услуга. Благодарим ви за разбирането“, обявиха в социалните мрежи от SATA.


Великобритания
