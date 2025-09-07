Първи ден от изборите за парламент в Норвегия ВИДЕО

Норвежците гласуваха в първия от двата изборни дни за парламент в оспорвана надпревара между левоцентристкия блок, воден от управляващата Работническа партия (РП), и десноцентристкия блок, доминиран от популистката Прогресивна партия и десноцентристката Консервативна партия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаква се поне девет политически формации да спечелят места в парламента, а трима лидери на големите партии реално се борят за поста министър-председател. Сред основните теми в изборната кампания са високите разходи за живот, данъчната политика и качеството на обществените услуги.

Изходът от изборите може да има отражение не само върху управлението на Норвежкия суверенен фонд, чиято стойност възлиза на близо 2 трилиона долара, но и върху енергийните доставки за Европа.

Геополитическите въпроси също играят важна роля за избирателите. Анализатори смятат, че това може да се окаже в полза на управляващата Работническата партия и нейния лидер премиера Йонас Гар Стьоре, който е и бивш външен министър на Норвегия.

Според обобщение на последните социологически проучвания Работническа партия и четири по-малки левоцентристки партии се очаква да спечелят общо 88 места в парламента, което е с три повече от необходимите за сформиране на мнозинство, но с 12 по-малко спрямо 2021 година.

Прогресивна партия, десноцентристката Консервативна партия и още две по-малки формации вероятно ще спечелят останалите 81 места. Разликата между двата блока обаче зависи от статистическата грешка, което прави крайния резултат трудно предсказуем.