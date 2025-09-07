Новини
Свят »
Южна Корея »
Управляващите в Южна Корея ще закриват прокуратурата

Управляващите в Южна Корея ще закриват прокуратурата

7 Септември, 2025 21:00, обновена 7 Септември, 2025 20:05 391 1

  • южна корея-
  • прокуратура-
  • финанси-
  • реформа-
  • администрация

Властта в Сеул отнеме бюджетните правомощия на финансовото министерство

Управляващите в Южна Корея ще закриват прокуратурата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южна Корея обяви планове за мащабна реформа в държавната система, включваща премахване на прокуратурата и отнемане на правото на финансовото министерство да изготвя държавния бюджет, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вместо това ще бъдат създадени нови специализирани органи, които да поемат тези функции.

Тези промени са част от предизборните обещания на президента И Дже-мьон, който още по време на кампанията си заяви, че някои държавни институции разполагат с по-голяма власт от необходимото.

Реформите обаче предизвикаха критики от страна на експерти. След съвместна среща между правителството и управляващата партия министърът на вътрешните работи Юн Хо-джун съобщи, че се подготвя законопроект за отнемане на бюджетните правомощия на финансовото министерство, като за изготвянето на годишния бюджет ще отговаря новосъздаден държавен орган

Според Юн целта на промените е по-добро прилагане на ключови национални политики в интерес на гражданите и изграждане на стабилна основа за справяне със сложни предизвикателства като климатичните промени и прехода към изкуствен интелект.

Правни експерти и икономисти изразиха опасения, че реформите могат да застрашат независимостта на прокуратурата. Освен това съществува риск от по-бързо нарастване на държавния дълг, ако се осъществи промяна в политиката на бюджетния контрол.

Според плана ще бъдат създадени два нови органа - единият ще отговаря за повдигането на обвинения, а другият за разследванията. Парламентът трябва да одобри предложените промени, преди те да влязат в сила. Юн уточни, че реформите ще бъдат приложени около година след тяхното приемане от парламента.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    А Сарафов кво рече?🦧😎🥳🤣👍

    20:08 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания