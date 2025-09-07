Румънският парламент отхвърли за ден четири вота на недоверие към правителството

Румънският парламент отхвърли и четирите предложения за вот на недоверие към правителството, внесени от опозиционните партии „Алианс за обединение на румънците“, „SOS Румъния“ и Партията на младите хора, съобщи агенция Agerpres.

Парламентаристите обсъдиха всяко от предложенията и гласуваха за всяко от тях поотделно по време на заседанието, което продължи седем часа. Нито едно от тях не получи необходимите 233 гласа за разпускане на правителството. Парламентаристите от управляващите коалиционни партии не гласуваха, но присъстваха в залата, за да осигурят кворум.

Тези предложения на опозицията трябваше да блокират четири пакета от мерките за строги икономии на правителството - здравна реформа, реорганизация на няколко държавни институции, реформа на държавните компании и редица мерки за подобряване на данъчната ефективност. Всичко това е част от втория от петте пакета с мерки за намаляване на бюджетния дефицит, но опозицията няма възражения по един от тях - за пенсиите на съдии и прокурори, както и за датите им на пенсиониране. Последният законопроект в Конституционния съд беше оспорен от Висшия съвет на магистратурата (органът, който контролира професионалната дейност на съдиите и прокурорите), а оспорването ще бъде разгледано на 24 септември.

Този пакет трябваше да включва шестия пакет от мерки за реформа на местното самоуправление, но управляващата коалиция все още не е успяла да постигне споразумение по него.

Социалдемократическата партия (СДП) се противопостави на значително намаляване на персонала на кметствата и префектурите, така че обсъждането на този блок от мерки в коалицията беше отложено за 15 септември. Правителството раздели пакета на отделни блокове, така че Конституционният съд да не може да го отхвърли изцяло, ако опозицията обжалва.

Пакетът беше прокаран през парламента на 1 септември чрез ускорена процедура. Според нея, ако парламентаристите гласуват недоверие на правителството в рамките на три дни, то трябва да подаде оставка. В противен случай законът за строги икономии се счита за приет и кабинетът продължава да работи. Сега се очаква опозицията да оспори пакета от мерки за строги икономии в Конституционния съд.

Бюджетният дефицит на Румъния през 2024 г. е 9,3% от БВП, най-високият в ЕС, и в резултат на това страната рискува да загуби част от планираните си плащания от европейските фондове. За да намали дефицита, правителството обяви намерението си да приеме три пакета за строги икономии до края на лятото, но поради спорове в управляващата коалиция не беше възможно да се придържа към този график. Мерките за строги икономии на правителството предизвикват не само разногласия в управляващата коалиция, но и недоволство сред различни категории румънци. Протести на съдии и прокурори, служители на кметства и префектурите, както и на работници в образованието и здравеопазването се провеждат ежедневно в цялата страна.