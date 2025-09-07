Новини
Свят »
Румъния »
Румънският парламент отхвърли за ден четири вота на недоверие към правителството

Румънският парламент отхвърли за ден четири вота на недоверие към правителството

7 Септември, 2025 20:36, обновена 7 Септември, 2025 20:47 600 8

  • румъния-
  • парламент-
  • вот на недоверие-
  • депутати

Депутатите от управляващите коалиционни партии не гласуваха, но присъстваха в залата, за да осигурят кворум

Румънският парламент отхвърли за ден четири вота на недоверие към правителството - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румънският парламент отхвърли и четирите предложения за вот на недоверие към правителството, внесени от опозиционните партии „Алианс за обединение на румънците“, „SOS Румъния“ и Партията на младите хора, съобщи агенция Agerpres.

Парламентаристите обсъдиха всяко от предложенията и гласуваха за всяко от тях поотделно по време на заседанието, което продължи седем часа. Нито едно от тях не получи необходимите 233 гласа за разпускане на правителството. Парламентаристите от управляващите коалиционни партии не гласуваха, но присъстваха в залата, за да осигурят кворум.

Тези предложения на опозицията трябваше да блокират четири пакета от мерките за строги икономии на правителството - здравна реформа, реорганизация на няколко държавни институции, реформа на държавните компании и редица мерки за подобряване на данъчната ефективност. Всичко това е част от втория от петте пакета с мерки за намаляване на бюджетния дефицит, но опозицията няма възражения по един от тях - за пенсиите на съдии и прокурори, както и за датите им на пенсиониране. Последният законопроект в Конституционния съд беше оспорен от Висшия съвет на магистратурата (органът, който контролира професионалната дейност на съдиите и прокурорите), а оспорването ще бъде разгледано на 24 септември.

Този пакет трябваше да включва шестия пакет от мерки за реформа на местното самоуправление, но управляващата коалиция все още не е успяла да постигне споразумение по него.

Социалдемократическата партия (СДП) се противопостави на значително намаляване на персонала на кметствата и префектурите, така че обсъждането на този блок от мерки в коалицията беше отложено за 15 септември. Правителството раздели пакета на отделни блокове, така че Конституционният съд да не може да го отхвърли изцяло, ако опозицията обжалва.

Пакетът беше прокаран през парламента на 1 септември чрез ускорена процедура. Според нея, ако парламентаристите гласуват недоверие на правителството в рамките на три дни, то трябва да подаде оставка. В противен случай законът за строги икономии се счита за приет и кабинетът продължава да работи. Сега се очаква опозицията да оспори пакета от мерки за строги икономии в Конституционния съд.

Бюджетният дефицит на Румъния през 2024 г. е 9,3% от БВП, най-високият в ЕС, и в резултат на това страната рискува да загуби част от планираните си плащания от европейските фондове. За да намали дефицита, правителството обяви намерението си да приеме три пакета за строги икономии до края на лятото, но поради спорове в управляващата коалиция не беше възможно да се придържа към този график. Мерките за строги икономии на правителството предизвикват не само разногласия в управляващата коалиция, но и недоволство сред различни категории румънци. Протести на съдии и прокурори, служители на кметства и префектурите, както и на работници в образованието и здравеопазването се провеждат ежедневно в цялата страна.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се учим

    0 3 Отговор
    От румънците

    20:52 07.09.2025

  • 2 Като нестане с

    3 0 Отговор
    Добро ще играе дърво ……

    20:52 07.09.2025

  • 3 Тия били

    2 5 Отговор
    Гръмнали Чаушеску.....и сега са по добре от нас.

    20:54 07.09.2025

  • 4 Ще има пак Чаушеско

    4 0 Отговор
    Демокрацията се втвърдява до нови висоти.

    Коментиран от #5

    20:58 07.09.2025

  • 5 То и комунизма

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ще има пак Чаушеско":

    Щеше да се връща....

    Коментиран от #7

    21:03 07.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "То и комунизма":

    А ти бързаш ли? Ходи ти се на кариерата в Ловеч ли?
    Не бързай! Има време. И камъни има.

    21:05 07.09.2025

  • 8 Василеску

    4 0 Отговор
    Мамалигарите са по-тъпи и от нас

    21:07 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания