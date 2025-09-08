Новини
Захарова: Киев ще получи отговор за терористичната атака по детската площадка в Донецк
  Тема: Украйна

Захарова: Киев ще получи отговор за терористичната атака по детската площадка в Донецк

8 Септември, 2025 20:43, обновена 8 Септември, 2025 19:46 1 554 35

  • мария захарова-
  • донецк-
  • атака-
  • детска площадка

Нашият фундаментален ангажимент за конструктивно търсене чрез мирно уреждане чрез диалог остава непроменен, казва дипломатът

Захарова: Киев ще получи отговор за терористичната атака по детската площадка в Донецк - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атаката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по детската площадка в парк "Гъливер“ в Донецк е поредното кърваво престъпление от страна на украинските нацисти. Това заяви официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

"Русия си запазва правото да даде адекватен отговор на терористичната атака от страна на киевския режим. В същото време нашият фундаментален ангажимент за конструктивно търсене чрез мирно уреждане чрез диалог остава непроменен“, казва дипломатът.

Захарова обърна внимание на факта, че в близост до детската площадка няма военни съоръжения, което води до извода, че атаката е извършена умишлено срещу деца и техните родители.

Дипломатът отбеляза, че с удара по парка "Гъливер“ Киев демонстрира решимостта си да ескалира и да наруши мирното уреждане.

"Престъпният киевски режим продължава да извършва терористични актове срещу цивилни и цивилни обекти в руските региони. Това кърваво престъпление от страна на украинските нацисти за пореден път потвърди фокуса на киевския режим върху ескалацията и прекъсването на опитите за разрешаване на конфликта''.

Руското външно министерство призова международната общност да реагира на действия на Украйна, която продължава да се радва на неограничена подкрепа от Запада.

"Мълчанието в отговор на необузданото варварство на съвременните бандеровци и техните кукловоди – съучастници от "цивилизованите демокрации“ – е проява на съучастие в кървавите им дела“, отбеляза дипломатът и пожела на всички жертви бързо възстановяване.

В неделя вечерта дронове удариха територията на парк "Гъливер“, където наскоро беше завършена реконструкцията. Шестима цивилни бяха ранени при атаката, включително 14-годишно момиче. Освен това в района бяха повредени шест жилищни сгради и училище в Донецк и Макеевка. Руският Следствен комитет образува наказателно дело.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    27 6 Отговор
    Заглавието хубаво, ама много се бавите с тая покрайна....

    Коментиран от #8

    19:48 08.09.2025

  • 2 Маша алкаша

    12 40 Отговор
    Кажи за хилядите откраднати деца , също и за убитите от вашите варварски бомбандировки.
    Крайно време е с Димон да изтрезнеете

    Коментиран от #15

    19:49 08.09.2025

  • 3 👩🏿‍🎤🧑🏿‍🎤👨🏻‍🎤

    4 25 Отговор
    При война детски площадки ще правят, а то ракетни площадки.

    19:49 08.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 23 Отговор
    Важното е, че грузи 200 не спира да върви с пълни вагони и камази към блатата вече 4та година, а радата да заседава където си иска‼️

    19:50 08.09.2025

  • 5 си дзън

    10 25 Отговор
    Чакам с нетърпение действията на Фламингото по руските рафинерии.

    Коментиран от #9

    19:51 08.09.2025

  • 6 Пич

    33 6 Отговор
    Криминалната организация на Зелю не се свени да търгува с детски органи !!! Когато Русия спечели ще видите какви чудесии ще излязат !

    19:51 08.09.2025

  • 7 Европеец

    4 21 Отговор
    До като се бавите, замина втарая у нижника отдавна, ревете русораби!

    Коментиран от #23, #32

    19:52 08.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    1 18 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Всички това чакаме, моста заминава при крайцера!

    Коментиран от #13

    19:53 08.09.2025

  • 10 7777

    18 0 Отговор
    Дразнят русия и реват сега Европа и САЩ да бомбят укрите.

    19:53 08.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Такъв е

    4 7 Отговор
    Милен е путинист.

    19:56 08.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Отврат

    27 20 Отговор
    Много противна, грозна и тъпа рашистка .

    Коментиран от #16, #19

    19:59 08.09.2025

  • 15 Крадец на деца

    3 17 Отговор

    До коментар #2 от "Маша алкаша":

    По погрешка ги откраднах от руските области! И все русначета. И все деца сирачета на родители загинали в бой с бандеровците.
    А трябваше да ги оставя там бандеровците да ги избият с ракети и снаряди след изтеглянето си.

    20:00 08.09.2025

  • 16 Изрод

    16 24 Отговор

    До коментар #14 от "Отврат":

    Ако не бяха дядовците и , сега щеше да бъдеш трамбован от османлиите

    Коментиран от #21

    20:03 08.09.2025

  • 17 Иван рилски

    8 12 Отговор
    Нищо утре ще реват, че са ударили по Банкова пак.

    20:12 08.09.2025

  • 18 Силиций

    1 3 Отговор
    То и до други детски площадки не е имало военни обекти де,ама нейсе.Идиотска война,идиотски командващи и от двете страни и едни сатанински създания от трета страна.

    20:12 08.09.2025

  • 19 Швейк

    14 10 Отговор

    До коментар #14 от "Отврат":

    Бих добавил и нагла точно толкова колкото и пияна!

    20:13 08.09.2025

  • 20 Защо давате думата

    7 12 Отговор
    на доказаната лъжкиня Захарова.

    20:13 08.09.2025

  • 21 стоян

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Изрод":

    До 16 ком - путюробе за 460 гд не станахме Османовци ама вие за 50 гд станахте рузки подметки на путин

    20:13 08.09.2025

  • 22 Добре,

    4 3 Отговор
    че Русия не са като тези терористи в Украйна, че да си връщат като тях, избивайки деца

    20:14 08.09.2025

  • 23 шопо..

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Видиш ли бг.бандерец..лупаньие помундзата,после у гьола и отгорце в/у него мини на другио брег..

    20:15 08.09.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    3 2 Отговор
    Киев за Четири Года получи Трилиони, а ако някой получи нещо от Русия ще е някоя невинна бабишкера чакаща на опашка за хляб и молоко 😄

    Коментиран от #27

    20:16 08.09.2025

  • 25 Гориил

    9 2 Отговор
    „Небето на свободата“ вече може да се види от горните етажи на сградата на украинския кабинет на министрите. Същата сграда, която е построена в „омразния СССР“ и която, в нарушение на закона, все още не е демонтирана като част от декомунизацията и десъветизацията.

    20:18 08.09.2025

  • 26 Мара пак е незадоволена

    3 4 Отговор
    Тишината в спалнята ражда чудовища.

    20:19 08.09.2025

  • 27 И къде са трилионите

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Злобното Джуджи":

    Какво се случи с тях? А що хора умират от глад. Пълно лицемерие да плащаш за да има война и да печелиш от смъърт

    20:21 08.09.2025

  • 28 Фламинго

    4 3 Отговор
    Аз се оглеждам и скоро ще полетя! Голям рев ще падне след това...

    20:21 08.09.2025

  • 29 коко

    3 4 Отговор
    Съжалявам че тази вечер четох "Факти".Ще сънувам кошмари след като видях Баба Яга.

    20:26 08.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мисля

    3 1 Отговор
    Скоро Орешник и през прозореца на златната тоалетна.

    20:37 08.09.2025

  • 32 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    пак изпълзя соростно кафяво ....

    20:38 08.09.2025

  • 33 Факт

    1 0 Отговор
    Това е сигурно!

    20:39 08.09.2025

  • 34 Абе центровете

    3 0 Отговор
    На приемане на решенията! Премахнете ги и укра е паднала. Какво още се мотаете?

    Коментиран от #35

    20:48 08.09.2025

  • 35 Не това е идеята

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Абе центровете":

    Ако Русия искаше това както лее пропагандата, нямаше да прати и един войник и щеше да срути всичко. Русия има други цели и затова се провежда СВО и прочистване на райони.

    20:53 08.09.2025

Новини по държави:
