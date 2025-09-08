Атаката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по детската площадка в парк "Гъливер“ в Донецк е поредното кърваво престъпление от страна на украинските нацисти. Това заяви официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

"Русия си запазва правото да даде адекватен отговор на терористичната атака от страна на киевския режим. В същото време нашият фундаментален ангажимент за конструктивно търсене чрез мирно уреждане чрез диалог остава непроменен“, казва дипломатът.

Захарова обърна внимание на факта, че в близост до детската площадка няма военни съоръжения, което води до извода, че атаката е извършена умишлено срещу деца и техните родители.

Дипломатът отбеляза, че с удара по парка "Гъливер“ Киев демонстрира решимостта си да ескалира и да наруши мирното уреждане.

"Престъпният киевски режим продължава да извършва терористични актове срещу цивилни и цивилни обекти в руските региони. Това кърваво престъпление от страна на украинските нацисти за пореден път потвърди фокуса на киевския режим върху ескалацията и прекъсването на опитите за разрешаване на конфликта''.

Руското външно министерство призова международната общност да реагира на действия на Украйна, която продължава да се радва на неограничена подкрепа от Запада.

"Мълчанието в отговор на необузданото варварство на съвременните бандеровци и техните кукловоди – съучастници от "цивилизованите демокрации“ – е проява на съучастие в кървавите им дела“, отбеляза дипломатът и пожела на всички жертви бързо възстановяване.

В неделя вечерта дронове удариха територията на парк "Гъливер“, където наскоро беше завършена реконструкцията. Шестима цивилни бяха ранени при атаката, включително 14-годишно момиче. Освен това в района бяха повредени шест жилищни сгради и училище в Донецк и Макеевка. Руският Следствен комитет образува наказателно дело.