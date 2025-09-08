Захарова: Киев ще получи отговор за терористичната атака по детската площадка в Донецк

Атаката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по детската площадка в парк "Гъливер“ в Донецк е поредното кърваво престъпление от страна на украинските нацисти. Това заяви официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.
"Русия си запазва правото да даде адекватен отговор на терористичната атака от страна на киевския режим. В същото време нашият фундаментален ангажимент за конструктивно търсене чрез мирно уреждане чрез диалог остава непроменен“, казва дипломатът.
Захарова обърна внимание на факта, че в близост до детската площадка няма военни съоръжения, което води до извода, че атаката е извършена умишлено срещу деца и техните родители.
Дипломатът отбеляза, че с удара по парка "Гъливер“ Киев демонстрира решимостта си да ескалира и да наруши мирното уреждане.
"Престъпният киевски режим продължава да извършва терористични актове срещу цивилни и цивилни обекти в руските региони. Това кърваво престъпление от страна на украинските нацисти за пореден път потвърди фокуса на киевския режим върху ескалацията и прекъсването на опитите за разрешаване на конфликта''.
Руското външно министерство призова международната общност да реагира на действия на Украйна, която продължава да се радва на неограничена подкрепа от Запада.
"Мълчанието в отговор на необузданото варварство на съвременните бандеровци и техните кукловоди – съучастници от "цивилизованите демокрации“ – е проява на съучастие в кървавите им дела“, отбеляза дипломатът и пожела на всички жертви бързо възстановяване.
В неделя вечерта дронове удариха територията на парк "Гъливер“, където наскоро беше завършена реконструкцията. Шестима цивилни бяха ранени при атаката, включително 14-годишно момиче. Освен това в района бяха повредени шест жилищни сгради и училище в Донецк и Макеевка. Руският Следствен комитет образува наказателно дело.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #8
19:48 08.09.2025
2 Маша алкаша
Крайно време е с Димон да изтрезнеете
Коментиран от #15
19:49 08.09.2025
3 👩🏿🎤🧑🏿🎤👨🏻🎤
19:49 08.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
19:50 08.09.2025
5 си дзън
Коментиран от #9
19:51 08.09.2025
6 Пич
19:51 08.09.2025
7 Европеец
Коментиран от #23, #32
19:52 08.09.2025
9 Пич
До коментар #5 от "си дзън":Всички това чакаме, моста заминава при крайцера!
Коментиран от #13
19:53 08.09.2025
10 7777
19:53 08.09.2025
12 Такъв е
19:56 08.09.2025
14 Отврат
Коментиран от #16, #19
19:59 08.09.2025
15 Крадец на деца
До коментар #2 от "Маша алкаша":По погрешка ги откраднах от руските области! И все русначета. И все деца сирачета на родители загинали в бой с бандеровците.
А трябваше да ги оставя там бандеровците да ги избият с ракети и снаряди след изтеглянето си.
20:00 08.09.2025
16 Изрод
До коментар #14 от "Отврат":Ако не бяха дядовците и , сега щеше да бъдеш трамбован от османлиите
Коментиран от #21
20:03 08.09.2025
17 Иван рилски
20:12 08.09.2025
18 Силиций
20:12 08.09.2025
19 Швейк
До коментар #14 от "Отврат":Бих добавил и нагла точно толкова колкото и пияна!
20:13 08.09.2025
20 Защо давате думата
20:13 08.09.2025
21 стоян
До коментар #16 от "Изрод":До 16 ком - путюробе за 460 гд не станахме Османовци ама вие за 50 гд станахте рузки подметки на путин
20:13 08.09.2025
22 Добре,
20:14 08.09.2025
23 шопо..
До коментар #7 от "Европеец":Видиш ли бг.бандерец..лупаньие помундзата,после у гьола и отгорце в/у него мини на другио брег..
20:15 08.09.2025
24 Злобното Джуджи
Коментиран от #27
20:16 08.09.2025
25 Гориил
20:18 08.09.2025
26 Мара пак е незадоволена
20:19 08.09.2025
27 И къде са трилионите
До коментар #24 от "Злобното Джуджи":Какво се случи с тях? А що хора умират от глад. Пълно лицемерие да плащаш за да има война и да печелиш от смъърт
20:21 08.09.2025
28 Фламинго
20:21 08.09.2025
29 коко
20:26 08.09.2025
31 Мисля
20:37 08.09.2025
32 Европеец
До коментар #7 от "Европеец":пак изпълзя соростно кафяво ....
20:38 08.09.2025
33 Факт
20:39 08.09.2025
34 Абе центровете
Коментиран от #35
20:48 08.09.2025
35 Не това е идеята
До коментар #34 от "Абе центровете":Ако Русия искаше това както лее пропагандата, нямаше да прати и един войник и щеше да срути всичко. Русия има други цели и затова се провежда СВО и прочистване на райони.
20:53 08.09.2025