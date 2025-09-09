Новини
Макрон търси петия си министър-председател за по-малко от две години

Макрон търси петия си министър-председател за по-малко от две години

9 Септември, 2025 11:20 490 17

Франция се сблъсква с парламентарна криза и растящи протести

Снимкa: БГНЕС
Снимкa: БГНЕС
Френският президент Еманюел Макрон търси петия си министър-председател за по-малко от две години, пише „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Този ход се налага, след като опозиционните партии се обединиха, за да свалят дясноцентристкия премиер Франсоа Байру заради непопулярните му планове за затягане на бюджета.

Байру, който претърпя поражение с 364 срещу 194 гласа при вот на доверие в парламента вчера, официално ще подаде оставката си на Макрон днес. Който и да бъде избран от президента за негов наследник, ще се изправи пред почти невъзможната задача да обедини парламента и да намери начини за приемане на бюджет за следващата година.

Името на министъра на отбраната Себастиан Льокорню е сред спряганите за поста. Други варианти са някой от центристко-лявото крило или технократ.

Няма правила, които да определят кого Макрон трябва да избере, нито колко бързо. 47-годишният президент, който е на поста от 2017 г., ще назначи новия си министър-председател през следващите няколко дни, уточниха от офиса му.

Социалистите бяха сред тези, които заявиха, че е техен ред да управляват. „Бих искал да са левите, зелените. Трябва да вземем властта“, изтъкна лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор.

Междувременно крайнодесният Национален сбор повтори призива си за предсрочни парламентарни или президентски избори. Нещо, което Макрон засега изключва. Решението на президента миналата година да свика предсрочни парламентарни избори само доведе до още по-фрагментиран парламент.

Страната се готви и за антиправителствените протести „Да блокираме всичко“ утре. Липсата на централизирано ръководство сред протестиращите обаче означава, че е трудно да се предвиди колко мащабни или разрушителни ще бъдат те.

Профсъюзите обявиха ден на стачки и протести на 18 септември.


  • 1 Българин

    14 1 Отговор
    И тези ли са в клуба на "богатите" дето ни набутаха?

    Коментиран от #5

    11:22 09.09.2025

  • 2 Оправи Франция....

    15 1 Отговор
    Ще оправи и нас и ще завърши с Европейския съюз.
    Да ви е честито българи.

    11:23 09.09.2025

  • 3 Ъъъъъъъ

    16 0 Отговор
    "Макрон търси петия си министър-председател за по-малко от две години"

    След някой друг месец ще търси шестия си министър-председател и така....Ако изобщо има пети де. Щото изобщо не сигурно.

    Коментиран от #7

    11:25 09.09.2025

  • 4 Мадам Бриджит

    13 0 Отговор
    Оо.....мон фис !!! Ла мама ще те омагьоса с вълшебната пръчка и ще ти дойде акъла...

    11:25 09.09.2025

  • 5 Георги Марков:

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    МАКРОНИЗМЪТ съсипа Франция, следват избори до дупка! Ще паднат като круши и правителствата на Чехия, Холандия, Полша, Англия и Германия
    МНОГО ПОЗНАВАМ! ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪВ ФРАНЦИЯ ПАДНА!
    За първи път в историята на страната вот на доверие не мина и правителството на Макрон, с премиер Байру, падна!
    364 против Байру, 194 - за, 25 - въздържали се. 
    МАКРОНИЗМЪТ съсипа Франция, следват избори до дупка! Ще паднат като круши и правителствата на Чехия, Холандия, Полша, Англия и Германия.
    НЕОЛИБЕРАЛИЗМЪТ СИ ОТИВА!

    11:26 09.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор
    😉
    Пред Президентството се е образувала опашка.
    Минувач пита:
    - За какво е опашката?
    - Чакаме да ни дойде ред за Премиер!- отговорили чакащите.
    - Ама не сте ли много? - попитал минувачът.
    -А, тя опашката бързо върви!- отговорили чакащите.
    😉

    11:26 09.09.2025

  • 7 Петлето търси

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъъъъ":

    само 5- сантиметров.:))

    11:27 09.09.2025

  • 8 Росен Желязков

    9 0 Отговор
    С валутния резерв на България ще платим лихвите по кредитите на Франция.

    11:32 09.09.2025

  • 9 Макарона в затвора!

    10 0 Отговор
    Проблема е Макрон, не министрите!

    11:33 09.09.2025

  • 10 Спиро

    9 0 Отговор
    Колко пара дава, малко съм закъсал, за 1000Е на месец и служебен костюм ще се хвана..

    11:33 09.09.2025

  • 11 Хайо

    6 1 Отговор
    Макрон ще е последния президент на Франция .Гражданската война е на прага .Честито !

    11:35 09.09.2025

  • 12 Малийййй,

    4 0 Отговор
    Тоя свястна жена неможе да си намери, държава иска да управлява.

    11:37 09.09.2025

  • 13 Макрон

    1 0 Отговор
    трябва да потърси себе си.

    11:40 09.09.2025

  • 14 нннн

    4 0 Отговор
    По- добре е французите да търсят нов президент. Този е нe гoдник отвсякъде.

    11:41 09.09.2025

  • 15 Време му е на Микрон

    2 0 Отговор
    М. Бонапарт трябва да бъде изринат час по-скоро. НЕма какво да го бавите.

    11:51 09.09.2025

  • 16 Микрончо

    1 0 Отговор
    И техните не го искат, но той мечтае за укр

    11:53 09.09.2025

  • 17 мекият макарон

    0 0 Отговор
    Пълен неудачник, завършен, като за учебник!

    11:55 09.09.2025

