Френският президент Еманюел Макрон търси петия си министър-председател за по-малко от две години, пише „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Този ход се налага, след като опозиционните партии се обединиха, за да свалят дясноцентристкия премиер Франсоа Байру заради непопулярните му планове за затягане на бюджета.
Байру, който претърпя поражение с 364 срещу 194 гласа при вот на доверие в парламента вчера, официално ще подаде оставката си на Макрон днес. Който и да бъде избран от президента за негов наследник, ще се изправи пред почти невъзможната задача да обедини парламента и да намери начини за приемане на бюджет за следващата година.
Името на министъра на отбраната Себастиан Льокорню е сред спряганите за поста. Други варианти са някой от центристко-лявото крило или технократ.
Няма правила, които да определят кого Макрон трябва да избере, нито колко бързо. 47-годишният президент, който е на поста от 2017 г., ще назначи новия си министър-председател през следващите няколко дни, уточниха от офиса му.
Социалистите бяха сред тези, които заявиха, че е техен ред да управляват. „Бих искал да са левите, зелените. Трябва да вземем властта“, изтъкна лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор.
Междувременно крайнодесният Национален сбор повтори призива си за предсрочни парламентарни или президентски избори. Нещо, което Макрон засега изключва. Решението на президента миналата година да свика предсрочни парламентарни избори само доведе до още по-фрагментиран парламент.
Страната се готви и за антиправителствените протести „Да блокираме всичко“ утре. Липсата на централизирано ръководство сред протестиращите обаче означава, че е трудно да се предвиди колко мащабни или разрушителни ще бъдат те.
Профсъюзите обявиха ден на стачки и протести на 18 септември.
