ООН търси близо 140 милиона долара за помощ на пострадалите от земетресенията в Афганистан

9 Септември, 2025 16:16 402 5

Международната организация призова дарителите да преодолеят резервите си спрямо талибанските власти и да се съсредоточат върху хората

ООН търси близо 140 милиона долара за помощ на пострадалите от земетресенията в Афганистан - 1
Снимкa: БГНЕС
ООН търси 139,6 милиона долара, за да помогне на половин милион души, засегнати от земетресенията в Източен Афганистан, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Организацията призова страните дарители да оставят настрана всякакви резерви относно талибанските власти.

Най-тежкото земетресение в Афганистан от години, което удари в нощта на 31 август срещу 1 септември, причини смъртта на над 2200 души и беше последвано от серия мощни вторични трусове. Десетки хиляди хора останаха без дом, а местни жители се опасяват от нови свлачища.

По-ниските температури, които се очакват след седмици, ще поставят оцелелите в още по-тежки условия в отдалечените планински райони, предупреди Индрика Ратвате, координатор на ООН по хуманитарните въпроси за Афганистан.

„Това е момент, в който международната общност трябва да се задълбочи и да покаже солидарност с населението, което вече е преживяло толкова много страдания“, заяви той на брифинг в Женева.

„В момента животите са заложени на карта. Още две или три седмици и зимните температури ще достигнат тези високопланински общности“, допълни Ратвате.

ООН определя хуманитарната криза в Афганистан като една от най-тежките в света. Въпреки това финансирането е намаляло с 35% спрямо миналата година поради съкращения от големи дарители, включително Съединените щати. Според Ратвате липсата на средства е довела до спиране на дейността на хеликоптер, който би улеснил достъпа до отдалечени села.

На въпрос за причините за загубата на финансиране, той посочи множеството конкуриращи се кризи, както и нежеланието на много дарители да предоставят помощ на талибанското правителство заради политиката му спрямо жените.

„Някои правителства имат резерви заради политиката на властите“, отбеляза Ратвате. „Нашият призив винаги е бил да се съсредоточим върху хората“.

По думите му Съединените щати все още не са отпуснали средства за хуманитарна помощ след земетресението.

Световната здравна организация поиска от талибанските власти да премахнат ограниченията за жените хуманитарни работнички и да им позволят да пътуват без мъжки придружители.

Включването на жени в екипите на ООН остава „предизвикателство“, призна Ратвате. „Нашето усилие е да се опитаме да имаме поне една жена работничка във всеки екип. В момента не е възможно за всички екипи, но работим по въпроса“, добави той.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДА ВЗЕМАТ ОТ ПАРИТЕ ЗА УКРАЙНА И ИСРАЕЛ

    1 2 Отговор
    ДА ВЗЕМАТ ОТ ПАРИТЕ ЗА УКРАЙНА И ИСРАЕЛ И ДА ДАДАТ НА АФГАНИСТАН

    16:23 09.09.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор
    Пострадалите да бегат в Украйна, там се сипат Милиарди, кви 140 мильона кви 5 евра ))

    16:26 09.09.2025

  • 4 Факти

    3 1 Отговор
    Да им помага Русия. Тя беше първата държава, която призна правителството на талибаните. Путин открито ги нарича съюзници. Да вади парите, а не да се прави на ударен. Видяхме колко струва приятелтвото му. Видяхме какво стана със Сирия и Иран.

    16:29 09.09.2025

  • 5 Ха,ха,ха

    0 0 Отговор
    Ватикана не помага ли

    16:36 09.09.2025

