Урсула фон дер Лайен призовава за нова Европа пред Европейския парламент

„Европа води борба за мир, за свободата и за способността сама да определя съдбата си. Това е борба за нашето бъдеще“, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, предава БТА.

„Европейците не са свикнали да се говори с такива думи, защото ЕС е създаден като мирен проект, но истината е, че светът днес е безпощаден“, добави тя по време на първата пленарна сесия на ЕП за новия политически сезон.

Още новини от Украйна

По думите ѝ хората усещат как „земята се клати под краката им“, как ежедневието става по-трудно заради нарастващите разходи за живот и влиянието на глобалната криза. Тя отбеляза и безкрайната поредица от събития, които виждаме по новините - от унищожителните сцени в Газа до неспирния руски обстрел в Украйна. „Просто не можем да чакаме тази буря да отмине“, каза Фон дер Лайен.

„Европа трябва да се бори. За своето място в свят, в който много велики сили са или двойствени, или открито враждебни към нея - свят на имперски амбиции и имперски войни, свят, в който зависимостите се превръщат безмилостно в оръжие. И именно поради всички тези причини трябва да се появи една нова Европа“, подчерта тя пред евродепутатите в Страсбург.