Урсула фон дер Лайен призовава за нова Европа пред Европейския парламент
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен призовава за нова Европа пред Европейския парламент

10 Септември, 2025 10:56

  • урсула фон дер лaйен-
  • европа-
  • европейски парламент

Европейският съюз трябва да се бори за мир, свобода и независимост в един безпощаден свят

Урсула фон дер Лайен призовава за нова Европа пред Европейския парламент - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

„Европа води борба за мир, за свободата и за способността сама да определя съдбата си. Това е борба за нашето бъдеще“, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, предава БТА.

„Европейците не са свикнали да се говори с такива думи, защото ЕС е създаден като мирен проект, но истината е, че светът днес е безпощаден“, добави тя по време на първата пленарна сесия на ЕП за новия политически сезон.

Още новини от Украйна

По думите ѝ хората усещат как „земята се клати под краката им“, как ежедневието става по-трудно заради нарастващите разходи за живот и влиянието на глобалната криза. Тя отбеляза и безкрайната поредица от събития, които виждаме по новините - от унищожителните сцени в Газа до неспирния руски обстрел в Украйна. „Просто не можем да чакаме тази буря да отмине“, каза Фон дер Лайен.

„Европа трябва да се бори. За своето място в свят, в който много велики сили са или двойствени, или открито враждебни към нея - свят на имперски амбиции и имперски войни, свят, в който зависимостите се превръщат безмилостно в оръжие. И именно поради всички тези причини трябва да се появи една нова Европа“, подчерта тя пред евродепутатите в Страсбург.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възрожденец

    58 1 Отговор
    Кой в БГ е гласувал Урсорос да го представлява?!

    Коментиран от #14

    10:57 10.09.2025

  • 2 Жеко

    4 33 Отговор
    Те и руските пари ще свършат тогава ще ги видим хаха

    10:58 10.09.2025

  • 4 Колко нова Европа

    52 3 Отговор
    Тя е стара, грохнала, оглупяла и изкуфяла....като т..е..б..
    Ха стани ти нова, млада, умна и красива. Аспурд.
    Вещица на метла!!! Пфууу.

    Коментиран от #18

    10:59 10.09.2025

  • 5 Марлена

    51 1 Отговор
    В Европа правителствата падат! Дай Боже и у нас глупаците,които ни управляват да си хванат куфарите!
    Даже не им искам сметка за откраднатото....просто да се махат ,с еднопосочен билет!

    10:59 10.09.2025

  • 6 Голяма

    37 2 Отговор
    УФСЪ. 🐑

    11:00 10.09.2025

  • 7 Абе

    36 2 Отговор
    Патка.

    Коментиран от #51

    11:01 10.09.2025

  • 8 Интересно как

    52 3 Отговор
    Като поддържаш войната се бориш за мир. Тази съвсем се обърка.

    Коментиран от #12, #46

    11:02 10.09.2025

  • 9 нов бардак

    40 3 Отговор
    със стари кранти

    11:02 10.09.2025

  • 10 Дедо ви...

    41 0 Отговор
    А бе стига сте ни я навирали тая о.цъ. Белгия блокира плана на Фон дер Лайен да се вземат замразените руски активи на стойност 200 млрд. евро

    11:02 10.09.2025

  • 11 Слава ЕС!

    3 52 Отговор
    Силна, и добре въоръжена Европа може да даде отпор на руските Агресори!

    Коментиран от #22, #27, #44

    11:02 10.09.2025

  • 12 войнолюбеца путин

    4 40 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно как":

    агресорите само със сила може да бъдат възпряни!!!

    Коментиран от #15

    11:03 10.09.2025

  • 13 Празни думи

    44 0 Отговор
    Урсула го удари на лозунги. Гледаме действията и си правим изводи. Причините за сегашното състояние на Европа са в оглавяваната от Урсула институция.

    11:04 10.09.2025

  • 14 Европеец

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Възрожденец":

    Някой урсуга в избират по договорка между евро пуделите..... Да на Нова Европа но без урсулата и другите пудели.... Европа на суверените нации, а не на тоталитаризма и колониализма....

    11:05 10.09.2025

  • 15 Мдаа де

    24 0 Отговор

    До коментар #12 от "войнолюбеца путин":

    Зелю да не реве тогава с/у Русия. Да продължаватбда го бъхтят и чужди и негови.

    11:06 10.09.2025

  • 16 МирО

    35 0 Отговор
    Да ама хората са рекли: “ Нов бардак със стари ку..и не се прави!”

    11:06 10.09.2025

  • 17 Ти си

    31 0 Отговор
    Нова Европа може да има но без Урсула и производните и ......

    11:06 10.09.2025

  • 18 Европеец

    28 0 Отговор

    До коментар #4 от "Колко нова Европа":

    Да на Нова Европа но без урсулата и другите пудели.... Европа на суверените нации, а не на тоталитаризма и колониализма.... Да на Европа с лидери като Орбан.....

    Коментиран от #25

    11:08 10.09.2025

  • 19 Факт

    1 31 Отговор
    Та ето накратко какво разказва в интервюто на Владимир Осечкин не кой да е, а ФСБ агентът от Вимпел Александър Лисенков, изпратен в Донецк и Луганск през 2014 :
    ▪️"За пръв път съжалих че съм тук, когато се наложи да убивам деца и подрастващи. Аз се бях записал да защитавам родината си."
    ▪️Група "Вимпел" имаше пряко отношение към всички случващи се събития и терористични актове в Украйна.
    ▪️Задачата им беше да се разпалва огъня на войната през последните 8 години и до ден днешен.
    Да се убива, взривява, отравя някого, да се правят провокации и да може да се каже "Вижте, някакви там украинци ни обстрелват или бомбардират".

    ▪️Реално руските терористи, изпратени от Кремъл правят всичко това със собствените си ръце, а после с това оправдават воденето на война.

    11:09 10.09.2025

  • 20 Факт

    1 31 Отговор
    "Трябва да разберем, че депутинизацията е само част от необходимия процес. Режимът на Путин не е възникнал на празно место. Днес е ясно: през 1991 г. е допусната груба стратегическа грешка - да се вярва, че падането на комунистическия режим означава началото на нов живот. Всъщност корените на проблемите отиват дълбоко - в имперския манталитет.
    Режимът на Путин днес исторически е проводник на една безумна имперска идея в най-агресивния и вид. Но елиминирането само на Путин няма да е достатъчно. Запазването на имперското ядро на Русия е гаранция, че ще настъпим една и съща мотика отново и отново.
    Войната днес е последната граница, единственият начин да се запази системата в Русия в сегашния ѝ вид, действаща единствено върху имперската парадигма. Няма друг сценарий за положителна политическа промяна у нас - освен пълното и тотално поражение на Путинската армия в Украйна. В съзнанието на нашите сънародници идеята за империя в крайна сметка трябва да умре. Едва тогава Русия ще има шанс да тръгнеъ по цивилизования път на развитие."

    Гари Каспаров

    Коментиран от #39, #48

    11:09 10.09.2025

  • 22 Европеец

    22 0 Отговор

    До коментар #11 от "Слава ЕС!":

    Не знам, добре е да потърсиш лекарска помощ....

    11:10 10.09.2025

  • 23 Баба Яга

    25 0 Отговор
    Новата Европа трябва да изхвърил урзурлите, разните му кощи, гурели и тем подобни марионетки на ционистката сатанинска мафия в САЩ. Проклети да сте продажни гадини, купени с чували долари. А тая дъртула коза на снимката защо не е арестувана и дадена под съд за унищожаване и ограбване на европейците, за далавери за милиарди с ваксините уж срещу ковида!!??

    11:11 10.09.2025

  • 24 Факт

    1 23 Отговор
    "Русия е грешка на историята. Тя вирее чрез поробването на собствените си граждани и при царския, и при съветския, и при днешния модел на властта, който е комбинация от първите два и също толкова ефективно "оковава душите".
    Тя живее, като поглъща държави, социални групи, народи, чрез непрекъсната (успешна, неуспешна, временно успешна) агресия срещу своите съседи, тероризъм на другите континенти, засаждане и отглеждане на кървави владетели, чрез дестабилизиране на цели региони, развращаване на части от елита на множество западни страни, чрез внедряване на цивилизационни и етични антистандарти, чрез редовен шантаж в отношенията й с целия свят."

    Мачей Павлицки, полски режисьор и продуцент

    Коментиран от #30, #49

    11:11 10.09.2025

  • 25 Поръсен с джоджен

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Да на лидери, които ние си изберем за нашите си държави (демократично, а не купено) !

    11:12 10.09.2025

  • 26 Рита

    24 0 Отговор
    „Европа води борба за мир, за свободата и за способността сама да определя съдбата си. Това е борба за нашето бъдеще“"...ЕС под ръководството на тази особа ни тласка към война .Всяка страна трябва сама да определя съдбата си ,а не някакви чиновници с психични отклонения да ни налагат правила .ЕС трябва да се върне към първоначалните си ценности !Европа,без Урсула ,Калас ....и сие !

    11:14 10.09.2025

  • 27 Веса

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Слава ЕС!":

    ...силна Европа в съюз с Русия ...може да се получи

    11:15 10.09.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 0 Отговор
    таА съсипА една Европа, та желае нова Европа, която да съсипе‼️

    11:16 10.09.2025

  • 29 незнайко

    19 0 Отговор
    ( „Европа води борба за мир, за свободата и за способността сама да определя съдбата си. Това е борба за нашето бъдеще“ )
    Аз ли съм глупав или тази жена ме прави на глупак ? За какъв МИР говори като се говори само за ВЪОРЪЖАВАНЕ ? КОЙ извънземен ни НАТРЕСЕ Урсула фон дер Лайен за лидер ? Отвръщава ме а и французите явно вече го осъзнават за разлика от нас БЪЛГАРИТЕ !!!

    11:19 10.09.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    🤣🤣🤣
    Грешка на историята и географията е
    Откритата от ТРЪГНАЛ ЗА НЯКЪДЕ,
    АМА СТИГНАЛ ... ДРУГАДЕ❗
    НАРЕКЪЛ МЕСТНИТЕ ИНДИЙЦИ,
    А ТЕ ЖИВЕЯТ ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ЗЕМНОТО КЪЛБО❗

    11:21 10.09.2025

  • 31 Урсулиците:

    17 0 Отговор
    Урсула фон дер Лайен призовава за нова Европа, Съсипана Европа!
    Европейският съюз трябва да се бори за В@йн@ с Русия
    дори с цената на К@т@строфир@л@ Икономика на ЕС

    11:21 10.09.2025

  • 33 кратун

    16 0 Отговор
    тази еприключила доверие никкаво

    11:23 10.09.2025

  • 34 Чиба

    17 0 Отговор
    Дъртата вещица не трябва да се допуща до ръководна функция в нейното село, а тя призовавала цял съюз.

    11:24 10.09.2025

  • 35 Нацистка Европа

    18 0 Отговор
    Европейският съюз трябва да се бори за мир чрез Войн@!
    Ф@шизма в ЕС се възроди чрез урсулиците!

    11:24 10.09.2025

  • 36 ИВАН

    11 0 Отговор
    Бог е Любов, в тая няма нищо божествено, по скоро - вещица някаква, при това - зла ... Свят изтъкан от омраза към славяните и Русия - това проповядва тая.

    11:24 10.09.2025

  • 37 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Ми разкарай са ма урсуло, и ще има нова европа

    11:25 10.09.2025

  • 38 С помощта на Урсула:

    15 0 Отговор
    Днес Франция осъмна парализирана от обща стачка под наслов „Блокирай всичко"
    Протестиращите скъсаха знамето на ЕС!

    11:26 10.09.2025

  • 40 Франк Лойд Райт

    7 0 Отговор
    И пепел не трябва да остане!

    11:27 10.09.2025

  • 41 дончичо

    6 0 Отговор
    Само трябва и ще и хиляди лозунги ,по тъпи и от тези на Тодор Живков!
    Той поне пускаше и някой виц!
    Тази -нищо,нищичко!Само лозунги

    11:30 10.09.2025

  • 42 Гост

    11 0 Отговор
    Тези приказки са малко смешни след всичко което допуснахте да се случи за да стигне ЕС до това положение. По добре първо да си кажем как се озовахме в това незавидно положение на световната сцена. Как стигнахме до тук?

    11:30 10.09.2025

  • 43 Иван Асен

    13 0 Отговор
    Нова Европа с тебе е оксиморон. Ние си искаме Европа, която беше преди теб и твойте дружки. Всеки ден с теб е пагубен. Говориш за мир, а строиш военни заводи без да поискаш директен контакт с Путин, Дзинпин и други силни на деня. Обречени сме докато те има на върха.

    11:31 10.09.2025

  • 44 факуса

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Слава ЕС!":

    ха ха видя се колко е силна и въоръжена,оди се записвай смелчако

    11:32 10.09.2025

  • 45 Факт

    6 0 Отговор
    Да правят преход онези, които не са правили. Нашият свърши!

    11:34 10.09.2025

  • 46 бай Ставри

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно как":

    Просто, чак сега чете 1984 на Оруел. "Свободата е робство, войната е мир"

    11:34 10.09.2025

  • 47 Тъп Глупънсбъркър

    5 0 Отговор
    То добре ама първо къде да дянем старата.

    11:36 10.09.2025

  • 48 дончичо

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Стратегическа грешка беше да се изтеглят руските войски от Берлин!!!

    Стратегическа грешка беше да се изтеглят руските войски от Париж!!!1812

    11:38 10.09.2025

  • 49 дончичо

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    А какво се случи с индианците!?
    А какво се случва в момента с палестинците!?
    И не ми излизай с номера за заложниците при Хамас!
    Достатъчно съм възрастен за да помня анексирането на Голанските възвишения,Сирийските Голански възвишения!!!

    11:46 10.09.2025

  • 50 Гандалф

    3 1 Отговор
    Обясни какво означава нова европа...увеличение на парите за отбрана...увеличение на цените на хранителни и нехланителни стоки...увеличение на цените на енергийните суровини...газ.. петролни продукти...нови санкций срещу русия...които директно рефлектират върху европейската икономика...няма да купуваме руска газ...петролни продукти..суровини...ще ги купуваме чрез посредници...по скъпо...какво означава нова европеиска политика...ще влезем във воина с русия ли..ще пратим пушечното месо в украйна...и не на последно място...новата европейска политика ще доведе ли до покачване на възраста за пенсия...каквито гласове се чуват напоследък...има пари за украйна..за плевъоръжаване..но няма пари за социална политика..

    11:47 10.09.2025

  • 52 Факти

    0 0 Отговор
    10 процент мърсули разказаха играта на Европа и България

    12:00 10.09.2025

  • 53 БеГемот

    0 0 Отговор
    Европа ако не стане поне конфедерация нищо хубаво не я чака...обаче това няма как да стане има твърде много национализъм....така че сме обречени да бъдем периферия от среден тип...

    12:08 10.09.2025

  • 54 Даааа

    1 0 Отговор
    Нов бардак със стари зрелки не се прави.
    Довижданеее, 66% от европейците искат Урсула да бъде арестувана

    12:08 10.09.2025

