Урсула фон дер Лайен призовава за нова Европа пред Европейския парламент

„Европа води борба за мир, за свободата и за способността сама да определя съдбата си. Това е борба за нашето бъдеще“, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, предава БТА.
„Европейците не са свикнали да се говори с такива думи, защото ЕС е създаден като мирен проект, но истината е, че светът днес е безпощаден“, добави тя по време на първата пленарна сесия на ЕП за новия политически сезон.
По думите ѝ хората усещат как „земята се клати под краката им“, как ежедневието става по-трудно заради нарастващите разходи за живот и влиянието на глобалната криза. Тя отбеляза и безкрайната поредица от събития, които виждаме по новините - от унищожителните сцени в Газа до неспирния руски обстрел в Украйна. „Просто не можем да чакаме тази буря да отмине“, каза Фон дер Лайен.
„Европа трябва да се бори. За своето място в свят, в който много велики сили са или двойствени, или открито враждебни към нея - свят на имперски амбиции и имперски войни, свят, в който зависимостите се превръщат безмилостно в оръжие. И именно поради всички тези причини трябва да се появи една нова Европа“, подчерта тя пред евродепутатите в Страсбург.
1 Възрожденец
Коментиран от #14
10:57 10.09.2025
2 Жеко
10:58 10.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Колко нова Европа
Ха стани ти нова, млада, умна и красива. Аспурд.
Вещица на метла!!! Пфууу.
Коментиран от #18
10:59 10.09.2025
5 Марлена
Даже не им искам сметка за откраднатото....просто да се махат ,с еднопосочен билет!
10:59 10.09.2025
6 Голяма
11:00 10.09.2025
7 Абе
Коментиран от #51
11:01 10.09.2025
8 Интересно как
Коментиран от #12, #46
11:02 10.09.2025
9 нов бардак
11:02 10.09.2025
10 Дедо ви...
11:02 10.09.2025
11 Слава ЕС!
Коментиран от #22, #27, #44
11:02 10.09.2025
12 войнолюбеца путин
До коментар #8 от "Интересно как":агресорите само със сила може да бъдат възпряни!!!
Коментиран от #15
11:03 10.09.2025
13 Празни думи
11:04 10.09.2025
14 Европеец
До коментар #1 от "Възрожденец":Някой урсуга в избират по договорка между евро пуделите..... Да на Нова Европа но без урсулата и другите пудели.... Европа на суверените нации, а не на тоталитаризма и колониализма....
11:05 10.09.2025
15 Мдаа де
До коментар #12 от "войнолюбеца путин":Зелю да не реве тогава с/у Русия. Да продължаватбда го бъхтят и чужди и негови.
11:06 10.09.2025
16 МирО
11:06 10.09.2025
17 Ти си
11:06 10.09.2025
18 Европеец
До коментар #4 от "Колко нова Европа":Да на Нова Европа но без урсулата и другите пудели.... Европа на суверените нации, а не на тоталитаризма и колониализма.... Да на Европа с лидери като Орбан.....
Коментиран от #25
11:08 10.09.2025
19 Факт
▪️"За пръв път съжалих че съм тук, когато се наложи да убивам деца и подрастващи. Аз се бях записал да защитавам родината си."
▪️Група "Вимпел" имаше пряко отношение към всички случващи се събития и терористични актове в Украйна.
▪️Задачата им беше да се разпалва огъня на войната през последните 8 години и до ден днешен.
Да се убива, взривява, отравя някого, да се правят провокации и да може да се каже "Вижте, някакви там украинци ни обстрелват или бомбардират".
▪️Реално руските терористи, изпратени от Кремъл правят всичко това със собствените си ръце, а после с това оправдават воденето на война.
11:09 10.09.2025
20 Факт
Режимът на Путин днес исторически е проводник на една безумна имперска идея в най-агресивния и вид. Но елиминирането само на Путин няма да е достатъчно. Запазването на имперското ядро на Русия е гаранция, че ще настъпим една и съща мотика отново и отново.
Войната днес е последната граница, единственият начин да се запази системата в Русия в сегашния ѝ вид, действаща единствено върху имперската парадигма. Няма друг сценарий за положителна политическа промяна у нас - освен пълното и тотално поражение на Путинската армия в Украйна. В съзнанието на нашите сънародници идеята за империя в крайна сметка трябва да умре. Едва тогава Русия ще има шанс да тръгнеъ по цивилизования път на развитие."
Гари Каспаров
Коментиран от #39, #48
11:09 10.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Европеец
До коментар #11 от "Слава ЕС!":Не знам, добре е да потърсиш лекарска помощ....
11:10 10.09.2025
23 Баба Яга
11:11 10.09.2025
24 Факт
Тя живее, като поглъща държави, социални групи, народи, чрез непрекъсната (успешна, неуспешна, временно успешна) агресия срещу своите съседи, тероризъм на другите континенти, засаждане и отглеждане на кървави владетели, чрез дестабилизиране на цели региони, развращаване на части от елита на множество западни страни, чрез внедряване на цивилизационни и етични антистандарти, чрез редовен шантаж в отношенията й с целия свят."
Мачей Павлицки, полски режисьор и продуцент
Коментиран от #30, #49
11:11 10.09.2025
25 Поръсен с джоджен
До коментар #18 от "Европеец":Да на лидери, които ние си изберем за нашите си държави (демократично, а не купено) !
11:12 10.09.2025
26 Рита
11:14 10.09.2025
27 Веса
До коментар #11 от "Слава ЕС!":...силна Европа в съюз с Русия ...може да се получи
11:15 10.09.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:16 10.09.2025
29 незнайко
Аз ли съм глупав или тази жена ме прави на глупак ? За какъв МИР говори като се говори само за ВЪОРЪЖАВАНЕ ? КОЙ извънземен ни НАТРЕСЕ Урсула фон дер Лайен за лидер ? Отвръщава ме а и французите явно вече го осъзнават за разлика от нас БЪЛГАРИТЕ !!!
11:19 10.09.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "Факт":🤣🤣🤣
Грешка на историята и географията е
Откритата от ТРЪГНАЛ ЗА НЯКЪДЕ,
АМА СТИГНАЛ ... ДРУГАДЕ❗
НАРЕКЪЛ МЕСТНИТЕ ИНДИЙЦИ,
А ТЕ ЖИВЕЯТ ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ЗЕМНОТО КЪЛБО❗
11:21 10.09.2025
31 Урсулиците:
Европейският съюз трябва да се бори за В@йн@ с Русия
дори с цената на К@т@строфир@л@ Икономика на ЕС
11:21 10.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 кратун
11:23 10.09.2025
34 Чиба
11:24 10.09.2025
35 Нацистка Европа
Ф@шизма в ЕС се възроди чрез урсулиците!
11:24 10.09.2025
36 ИВАН
11:24 10.09.2025
37 ООрана държава
11:25 10.09.2025
38 С помощта на Урсула:
Протестиращите скъсаха знамето на ЕС!
11:26 10.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Франк Лойд Райт
11:27 10.09.2025
41 дончичо
Той поне пускаше и някой виц!
Тази -нищо,нищичко!Само лозунги
11:30 10.09.2025
42 Гост
11:30 10.09.2025
43 Иван Асен
11:31 10.09.2025
44 факуса
До коментар #11 от "Слава ЕС!":ха ха видя се колко е силна и въоръжена,оди се записвай смелчако
11:32 10.09.2025
45 Факт
11:34 10.09.2025
46 бай Ставри
До коментар #8 от "Интересно как":Просто, чак сега чете 1984 на Оруел. "Свободата е робство, войната е мир"
11:34 10.09.2025
47 Тъп Глупънсбъркър
11:36 10.09.2025
48 дончичо
До коментар #20 от "Факт":Стратегическа грешка беше да се изтеглят руските войски от Берлин!!!
Стратегическа грешка беше да се изтеглят руските войски от Париж!!!1812
11:38 10.09.2025
49 дончичо
До коментар #24 от "Факт":А какво се случи с индианците!?
А какво се случва в момента с палестинците!?
И не ми излизай с номера за заложниците при Хамас!
Достатъчно съм възрастен за да помня анексирането на Голанските възвишения,Сирийските Голански възвишения!!!
11:46 10.09.2025
50 Гандалф
11:47 10.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Факти
12:00 10.09.2025
53 БеГемот
12:08 10.09.2025
54 Даааа
Довижданеее, 66% от европейците искат Урсула да бъде арестувана
12:08 10.09.2025