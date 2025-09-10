Новини
Белгия призова за подсилване на НАТО след нарушението на полското въздушно пространство

10 Септември, 2025 11:29 636 20

Максим Прево заяви, че единството на съюзниците и натискът върху руската военна икономика са ключови за сигурността на Европа

Белгия призова за подсилване на НАТО след нарушението на полското въздушно пространство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Снощното нарушаване на полското въздушно пространство припомня за пореден път, че Русия създава заплаха за цяла Европа и за НАТО“, заяви белгийският министър на външните работи Максим Прево в пост в социалната мрежа „Екс“, предава БТА.

„Затова трябва да подсилим НАТО и да подобрим нашата сигурност, особено на източните съюзници. Твърдо стоим до Полша - само единство и допълнителен натиск над руската военна икономика може да спрат терористичната кампания на Москва“, добави Прево.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лаещите

    20 2 Отговор
    пак почнаха да квичат.

    Коментиран от #4, #5

    11:30 10.09.2025

  • 2 Ахах

    23 0 Отговор
    А НАТО вече каза, че това не е инцидент който си заслужава..

    11:31 10.09.2025

  • 3 Дребния

    3 20 Отговор
    руснак е арогантен и трябва да бъде наказан.

    11:31 10.09.2025

  • 4 Ами те не са

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лаещите":

    спирали да джавкат. Там им е силата- в устата, щото са слаби в глЪвЪтЪ.

    11:31 10.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    17 1 Отговор
    учете руски
    ще ви трябва

    11:33 10.09.2025

  • 7 Българин

    16 1 Отговор
    Как копаят дъното с тия меки китки незнам?

    11:33 10.09.2025

  • 8 Някой

    15 1 Отговор
    Хм, а нима ЕС и НАТО не създават опасности за Русия? Тя няма ли право на безопасност? Нима Украйна е в ЕС и НАТО, че сте се загрижили за нея?
    Или пак говорим за усвояването на едни милиарди срещу невидима заплаха?

    Коментиран от #11

    11:33 10.09.2025

  • 9 Това са

    3 16 Отговор
    явни признаци за руска агония и края на малкия им гном начело.

    11:34 10.09.2025

  • 10 Абе где Кулеба.....

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Руската":

    Руски пропагандатор ли е?
    Хахаха. Т.П.Н.Р.

    11:34 10.09.2025

  • 11 русия

    2 15 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    е пример за универсално зло, както и глупавите им поддръжници у нас.

    Коментиран от #13

    11:35 10.09.2025

  • 12 Истината

    3 13 Отговор
    В Непал властта реши да забрани YouTube и Facebook. Резултатът? Народът се надигна, улиците кипнаха, министри бяха гонени и бити по улиците, парламента гори, а премиерът хвърли оставка. Младите казаха ясно – няма да живеем в мълчание. А сега поглед към Русия: там години наред забраняват медии, книги, филми, сайтове, даже думи. Вместо да излязат масово на протести, овцете мълчат, клатят глава и понасят. В Непал хората отстояват правото си на глас, в Русия – стадото стои тихо, докато му подрязват още и още свободата. Истината е проста – дори държави, които наричаме "третия свят’", се оказват по-свободолюбиви и по-горди от руските крепостни селяни, свикнали да коленичат пред всеки нов господар.

    Коментиран от #14

    11:40 10.09.2025

  • 13 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "русия":

    А твоето мислене е пример за универсална простота. Свят, в който има само черно и бяло. И няйкой ти казва, кое е черното, и кое бялото.
    Тъжно.

    Коментиран от #15

    11:50 10.09.2025

  • 14 Някой

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    Написаното от теб за Русия е в пълна сила и за ЕС. Забраняват се определени медии, забраняват се постановки на определени културни дейци, забраняват се руски книги, руски език и т.н. Пробвай да напишеш нещо против ЕС или в полза на Русия в някоя от социланите медии. Ще видиш какво е цензура. Може и репресии, ако си много настоятелен.

    Коментиран от #16, #20

    11:52 10.09.2025

  • 15 русия

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    в момента е черна, ако не си го разбрал или упорстваш си е за твоя сметка. путлер е копие на хитлер и има същите желания. Ако не го спрем ще съжаляваме.

    12:02 10.09.2025

  • 16 Само

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    едно глупаво недоразумение като волгин е достатъчно да ти затворя устата.

    Коментиран от #17

    12:03 10.09.2025

  • 17 Неговия

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Само":

    огледален образ в русия щеше отдавна да е мъртъв.

    12:05 10.09.2025

  • 18 Ха-ха

    4 1 Отговор
    Що си не гледате арабеските, които скоро ще ви сменят името. Тъъпаннари

    12:09 10.09.2025

  • 19 604

    3 1 Отговор
    Брюкселските админи на ес то...освен да призовават....и да лапат кинти...друго не могат и не знаят...за туй шъ гледами пак руски филми 50г пак и отново...ам не че ние нямаме главната заслуга за това....ако бг беше неутрална сво да е спряла още в зародиш...всичко се плаща ама от простите орица...а тия като тръгнат да бегат.....помнете ГИ!

    12:17 10.09.2025

  • 20 Я па тия

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Къде си тръгнал да сравняваш демократичния Европейски съюз с диктатурата Русия бре. Това са две абсолютно различни системи. Като ги пишете тия глупости усещате ли се въобще колко сте смешни и нелепи.

    12:34 10.09.2025

Новини по държави:
