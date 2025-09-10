Белгия призова за подсилване на НАТО след нарушението на полското въздушно пространство

„Снощното нарушаване на полското въздушно пространство припомня за пореден път, че Русия създава заплаха за цяла Европа и за НАТО“, заяви белгийският министър на външните работи Максим Прево в пост в социалната мрежа „Екс“, предава БТА.
„Затова трябва да подсилим НАТО и да подобрим нашата сигурност, особено на източните съюзници. Твърдо стоим до Полша - само единство и допълнителен натиск над руската военна икономика може да спрат терористичната кампания на Москва“, добави Прево.
🇵🇱 Last night’s violation of Polish airspace is yet another reminder that Russia poses a threat to all of Europe, and to @NATO.
That is why we must keep strengthening NATO to ensure our security, and in particular that of our Eastern Allies. We stand firmly with Poland
Only…
— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 10, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лаещите
Коментиран от #4, #5
11:30 10.09.2025
2 Ахах
11:31 10.09.2025
3 Дребния
11:31 10.09.2025
4 Ами те не са
До коментар #1 от "Лаещите":спирали да джавкат. Там им е силата- в устата, щото са слаби в глЪвЪтЪ.
11:31 10.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1488
ще ви трябва
11:33 10.09.2025
7 Българин
11:33 10.09.2025
8 Някой
Или пак говорим за усвояването на едни милиарди срещу невидима заплаха?
Коментиран от #11
11:33 10.09.2025
9 Това са
11:34 10.09.2025
10 Абе где Кулеба.....
До коментар #5 от "Руската":Руски пропагандатор ли е?
Хахаха. Т.П.Н.Р.
11:34 10.09.2025
11 русия
До коментар #8 от "Някой":е пример за универсално зло, както и глупавите им поддръжници у нас.
Коментиран от #13
11:35 10.09.2025
12 Истината
Коментиран от #14
11:40 10.09.2025
13 Някой
До коментар #11 от "русия":А твоето мислене е пример за универсална простота. Свят, в който има само черно и бяло. И няйкой ти казва, кое е черното, и кое бялото.
Тъжно.
Коментиран от #15
11:50 10.09.2025
14 Някой
До коментар #12 от "Истината":Написаното от теб за Русия е в пълна сила и за ЕС. Забраняват се определени медии, забраняват се постановки на определени културни дейци, забраняват се руски книги, руски език и т.н. Пробвай да напишеш нещо против ЕС или в полза на Русия в някоя от социланите медии. Ще видиш какво е цензура. Може и репресии, ако си много настоятелен.
Коментиран от #16, #20
11:52 10.09.2025
15 русия
До коментар #13 от "Някой":в момента е черна, ако не си го разбрал или упорстваш си е за твоя сметка. путлер е копие на хитлер и има същите желания. Ако не го спрем ще съжаляваме.
12:02 10.09.2025
16 Само
До коментар #14 от "Някой":едно глупаво недоразумение като волгин е достатъчно да ти затворя устата.
Коментиран от #17
12:03 10.09.2025
17 Неговия
До коментар #16 от "Само":огледален образ в русия щеше отдавна да е мъртъв.
12:05 10.09.2025
18 Ха-ха
12:09 10.09.2025
19 604
12:17 10.09.2025
20 Я па тия
До коментар #14 от "Някой":Къде си тръгнал да сравняваш демократичния Европейски съюз с диктатурата Русия бре. Това са две абсолютно различни системи. Като ги пишете тия глупости усещате ли се въобще колко сте смешни и нелепи.
12:34 10.09.2025