Простреляха приближен на Доналд Тръмп

10 Септември, 2025 22:18 624 9

Той е бил прострелян по време на събитие в щата Юта

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Съюзникът на Доналд Тръмп и директор на организацията Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кърк е бил прострелян по време на събитие в щата Юта, предадоха световните агенции, съобщи bTV.

Във видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Кърк е улучен, докато говори под шатра в двора на Университета Юта Вали, където участва в турнето The American Comeback Tour.

На други кадри студенти бягат в паника от звука на изстрелите. Сенаторът от Юта Майк Лий заяви в платформата X, че „следи отблизо ситуацията“ и призова за молитви за Кърк и събралите се студенти.

Говорител на полицията към университета потвърди пред изданието Guardian, че в кампусa е имало стрелба.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  КОЛЬО ПАРЪМА

    КВО ДА ПРАЙМ СЕГА ДА РЕВЕМ ЛИ

    22:22 10.09.2025

  Винету

    Нищо не се е променило в крЪварника
    за цялото му кратко съществуване.

    22:22 10.09.2025

  12345676543

    Предимно приближен на Израел.

    22:23 10.09.2025

  Ганя Путинофила

    Скоро ще продупчат и другото ухо на тръмп-путинофила!

    22:23 10.09.2025

  Налудник

    Ако Втората поправка беше в сила и тук...

    22:23 10.09.2025

  Божке

    До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Да почваме ли?
    Те държавата си не могат да оправят, щели Русия да озаптяват.:)) :))

    22:26 10.09.2025

  Лозенград

    В ухото ли го простреляха, или този път направиха по-достоверна схема

    22:27 10.09.2025

  ++++++

    Тръмп: -Да започваме ли?
    Путин: - Почнаха ви!

    22:29 10.09.2025

  ганев

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    АБЕ..НА ТРЪМП..НЕ ЗНАМ...АМА ТВОЯТ АУСПУХ РУСНАЦИТЕ...ГО УВАЖИХА...МНОГО...МНОГО

    22:32 10.09.2025