Простреляха приближен на Доналд Тръмп

Съюзникът на Доналд Тръмп и директор на организацията Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кърк е бил прострелян по време на събитие в щата Юта, предадоха световните агенции, съобщи bTV.
Във видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Кърк е улучен, докато говори под шатра в двора на Университета Юта Вали, където участва в турнето The American Comeback Tour.
На други кадри студенти бягат в паника от звука на изстрелите. Сенаторът от Юта Майк Лий заяви в платформата X, че „следи отблизо ситуацията“ и призова за молитви за Кърк и събралите се студенти.
Говорител на полицията към университета потвърди пред изданието Guardian, че в кампусa е имало стрелба.
BREAKING: A Trump supporter was shot in the U.S.— NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025
Republican Charlie Kirk — a popular political figure known for visiting universities and debating with supporters of the Democratic Party, fighting against the "leftist agenda."
He was shot during his speech at Utah Valley… pic.twitter.com/m2157JA3o3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #6
22:22 10.09.2025
2 Винету
за цялото му кратко съществуване.
22:22 10.09.2025
3 12345676543
22:23 10.09.2025
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #9
22:23 10.09.2025
5 Налудник
22:23 10.09.2025
6 Божке
До коментар #1 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Да почваме ли?
Те държавата си не могат да оправят, щели Русия да озаптяват.:)) :))
22:26 10.09.2025
7 Лозенград
22:27 10.09.2025
8 ++++++
Путин: - Почнаха ви!
22:29 10.09.2025
9 ганев
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":АБЕ..НА ТРЪМП..НЕ ЗНАМ...АМА ТВОЯТ АУСПУХ РУСНАЦИТЕ...ГО УВАЖИХА...МНОГО...МНОГО
22:32 10.09.2025