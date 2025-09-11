Новини
Володимир Зеленски: Руските дронове над Полша са равни на анексирането на Крим
Володимир Зеленски: Руските дронове над Полша са равни на анексирането на Крим

11 Септември, 2025 15:41

Президентът предупреди, че липсата на отговор от Запада в миналото е окуражила Москва

Володимир Зеленски: Руските дронове над Полша са равни на анексирането на Крим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия "умишлено търси ескалация" в Европа. Това заяви финландският президент Александър Стуб в Киев.

По време на изявление заедно с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Стуб спомена инцидента с дронове над Полша и началото на руското военно учение "Запад".

"Всичко може да се случи, дори случайно", посочи той и отбеляза, че мащабът на ученията повишава риска от нови инциденти. Стуб добави, че Москва "иска да види за какво е готов Западът" и подчерта, че Финландия следи отблизо развитието.

Зеленски сравни нахлуването на дронове над Полша с анексирането на Крим от Русия през 2014 г. Той предупреди, че липсата на отговор от Запада в миналото е окуражила Москва.

И двамата лидери наблегнаха на по-тясното сътрудничество, като изтъкнаха ролята на Украйна във войната с дронове и подчертаха необходимостта от многопластова противовъздушна отбрана.

Междувременно, испанското външно министерство привика руския шаже д'афер в Мадрид, за да обсъдят нарушаването на въздушното пространство на Полша, за което Варшава обвини Москва.


Украйна
  • 1 ООрана държава

    77 12 Отговор
    Стига кряка бе, мерак ти е да се бият нато и русия заради тебе ама няма да стане

    Коментиран от #7, #20

    15:42 11.09.2025

  • 2 Перо

    71 14 Отговор
    Тоя ционистки шут не разбра ли, че не може да въвлече никоя държава в неговата, предизвикана война, колкото и да се напъва!

    Коментиран от #37

    15:43 11.09.2025

  • 3 Европеец

    68 12 Отговор
    Отново неадекватния зелен узурпатор..... Нямам сили да го коментирам това същество...

    15:43 11.09.2025

  • 4 Това са

    65 13 Отговор
    Дронове излетели от Украйна

    15:43 11.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    50 11 Отговор
    От 19 дрона примамки свалиха само 3.НАТО е тотално непосредствено за война с дронове.

    15:43 11.09.2025

  • 6 Зельооо,

    45 11 Отговор
    Майки на мобилизирани украинци пишат масово писма до Кадиров
    Комисарят по правата на човека в Чечения Мансур Солтаев съобщи, че президентът на републиката Рамзан Кадиров е получил стотици писма от украински майки, с които се иска съдействие за намирането на изчезналите им синове.
    Тези хора често изразяват недоверие към властите на страната си, посочвайки, че не им се предоставя необходимата подкрепа и помощ, каза Солтаев в ефир.
    Той отбеляза, че нито едно обръщение, отправено до главата на Чеченската република, няма да остане незабелязано и определено ще получи отговор.

    15:43 11.09.2025

  • 7 Белото

    40 12 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    не прощава.

    15:44 11.09.2025

  • 8 Удавника и за сламката се хваща

    50 12 Отговор
    Няма ли клиники за наркомани в Украйна?

    15:45 11.09.2025

  • 9 "Президентът предупреди ..."

    52 13 Отговор
    Зеленски беше президент до 20 май 2024г. Престанете да пишете постоянни фейкове!

    15:47 11.09.2025

  • 10 Хе хе...

    39 13 Отговор
    Е айде де, член пети, туй онуй...
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
    Ще се пробва ли нато с Русия или само ще джафка и люто ще се заканва иззад оградата?
    Ха ха ха ха ха! Е нЕма такива смешници като нато и пудели!
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!

    15:48 11.09.2025

  • 11 Един

    53 13 Отговор
    Вече стана ясно, че тези дронове са влезли на полска територия от Украйна!
    поредна вмирисана Натовска партенка...

    15:50 11.09.2025

  • 12 нато

    39 12 Отговор
    Днес- сформираме комисия.
    Утре- провеждаме среща.
    Вдругиден- четем декларация.
    След седмица- водим разследване.
    След две седмици- конференция на коалицията на же лаещите.
    Междувременно- джафкаме истерично и сипем люти закани иззад оградата.
    След месец си намираме друг повод да започнем горното отначало.
    Ето така ще смачкаме Русия на бойното поле и ще преговаряме от позиция на силата.
    Ура!!!

    15:50 11.09.2025

  • 13 Баш Балък

    38 12 Отговор
    С 15-ина дрона Путин анексира Полша, добре добре. Като знам колко още имат, могат да анексират Слънчевата система, да не и Млечния път.

    15:51 11.09.2025

  • 14 Шопо

    32 14 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    15:51 11.09.2025

  • 15 Тоя що не ги е свалил а?

    38 12 Отговор
    Цяла Украйна по дължина трябва да са прелетяли. Некадърник

    15:51 11.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хе хе...

    31 11 Отговор
    38% от пАляците смятат, че това е провокация на киевската хунта.
    34% смятат, че са руснаците.
    15% са на мнение, че е работа на пАляшкото правителство.
    5% са убедени, че е дело на нато.

    Та така.

    15:52 11.09.2025

  • 18 На лъжата краката са къси

    38 11 Отговор
    Специалистите, които са изследвали снимките, обаче са забелязали една странност. Снимките показват два серийни номера - ЫЫ32384 и ЫЫ31402. Те са забелязали, че между тези числа има разлика от почти хиляда. Защо се е случило това? И къде са „Герберите“, които логично би трябвало да са между 31402 и 32384?
    Военният експерт Владимир Попов, в разговор с MK.РУ обърна внимание на друга странност. Русия няма нужда да изстрелва дронове толкова далеч от линията на съприкосновение. Те се използват главно там, където се водят активни военни действия и където се намират заводи на украинския военно-промишлен комплекс. Но няма боеве близо до западните граници на Украйна и там няма военни предприятия.
    Той не изключи, че украинците са събрали падналите руски гербери, реставрирали са ги и специално са ги изпратили на територията на Полша. Целта е очевидна - да се обвини Русия за всичко и да се принуди членка на НАТО да се включи в конфликта.
    Не изключвам, че това са били изстрелвания на дронове, подобни на нашите, или реставрирани модели, които преди това сме използвали за обработка на тила на противника. Особено след като вече е имало подобни провокации от Украйна.- отбеляза експертът.

    15:53 11.09.2025

  • 19 Долу фашисткото нато

    33 15 Отговор
    На западните медии не вярвам въобще! Те лъжат! А наркомана Земенски, понеже се дави,търси сламка да се спаси,но няма как да стане! Толкова живота погуби! Съд и доживотен затвор за него!

    Коментиран от #27

    15:54 11.09.2025

  • 20 Ами..

    30 14 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Те отдавна се бият. И Русия побеждава.

    Сега се опитва да запали ядрена война защото иска да умре като герой, вместо да му лъснат далаверите..

    15:54 11.09.2025

  • 21 Абе,

    33 14 Отговор
    на зеленият шмъркач много му се иска да набута и Европата в блатото...

    15:55 11.09.2025

  • 22 Много иска

    30 15 Отговор
    Зеления много иска да вкара НАТО във война с Русия и да умират европейци заради неговата глупост да влиза в НАТО.

    15:57 11.09.2025

  • 23 Иван рилски

    21 14 Отговор
    Докато ЕС слуша надрусания зелен потник за Европа не се очертава нищо добро.

    15:58 11.09.2025

  • 24 Кривоверен алкаш

    14 16 Отговор
    Безусловно е прав.Тези действия които САЩ и Запада взеха срещу Русия ако бяха взети 2014 год.война със сигурност нямаше да има...това си беше голямото ослушване....

    Коментиран от #31

    15:59 11.09.2025

  • 25 Тома

    16 14 Отговор
    Путин е обещал на Натаняху да не ликвидира зеленски и това му е най голямата грешка

    15:59 11.09.2025

  • 26 Жипиесъ е виновен

    17 11 Отговор
    Показва Палестина, а то било Полша

    16:00 11.09.2025

  • 27 гост

    13 18 Отговор

    До коментар #19 от "Долу фашисткото нато":

    Кой ги погуби бе ахмак....Украйна ли анексира руска територия....

    Коментиран от #33

    16:01 11.09.2025

  • 28 За русофильовчетата

    13 19 Отговор
    НАТО се срива, но Путин не иска Украйна да влиза в НАТО.
    Зеленски е наркоман, но едно наркоманче 3,5 г. отразява руската агресия.
    Путин е добър и затова пази украинците, но в добротата си похарчи войниците си.

    16:01 11.09.2025

  • 29 Предният път

    21 11 Отговор
    Ако си спомняте се оказаха украински. Че даже и откъде бяха изстреляни се публикува. Още тогава Полша трябваше да гръмне Киев изотзаде

    16:02 11.09.2025

  • 30 Хохо Бохо

    11 10 Отговор
    Ми не са бе нарко.

    16:04 11.09.2025

  • 31 Хохо Бохо

    15 11 Отговор

    До коментар #24 от "Кривоверен алкаш":

    Ако бяха строили клиники за наркозависими вместо биолаборатории надрусаните салонацита нямаше да предизвика Русия за СВО

    16:06 11.09.2025

  • 32 Един член не му достатъчен

    14 8 Отговор
    на зеленото

    16:08 11.09.2025

  • 33 Как кой

    16 9 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Бляк Рок- господаря на хохохолските роби. Нали за неговите земи умират.

    16:08 11.09.2025

  • 34 Обективни истини

    16 9 Отговор
    Даже не го четох, ами направо пиша: този клоун хранещ се с трупове наистина иска да предизвика тсв , дано не му се получи. оСрайна не е толкова невинна, колкото искат да бия представят.

    16:08 11.09.2025

  • 35 ЕДИН ОТ НАРОДА

    12 18 Отговор
    ЧЕТЕ, ЧЕТА И НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ

    ТОЛКОВА РУСОФИЛСКА УМСТВЕНА НИЩЕТА НА ЕДНО МЯСТО

    16:08 11.09.2025

  • 36 Какво е писл класика а?

    13 9 Отговор
    "Ах летете ескадрони, ах летете руски дрони, в устрема ви милиони погледи са приковани със надежда и любов..... " Нали така беше ?

    Коментиран от #38

    16:09 11.09.2025

  • 37 ПРЕДИЗВИКАНА?

    9 12 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
    2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
    3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
    4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
    5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
    6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
    7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна...
    8. Този гаров жулик Янукович се подигра с казаците и те го натириха. Пак добре, че не го съсякоха, според обичаят им. Сега квичи като наритано псе, като нашите „путинофили“ му пригласяте.

    Коментиран от #40, #41

    16:14 11.09.2025

  • 38 ПУТИН ЩЕ ХАПНЕ ДРЪВЦЕТО

    6 10 Отговор

    До коментар #36 от "Какво е писл класика а?":

    Заигра се с Полша.
    Полша не е дори Украйна, дето затъва в калта четвърта година.

    16:19 11.09.2025

  • 39 Браво, Президенте

    5 11 Отговор
    Володимир Зеленски отново показа защо е велик лидер – с ясни думи, с разум и със силата на истината. Той умее да формулира сложните реалности така, че всички да разберат: руските дронове над Полша не са просто провокация, а същата нагла логика на анексията в Крим. Зеленски е обаятелен и вдъхновяващ – говори не от позицията на страх, а от позицията на морален авторитет.
    Докато Путин се крие зад охрана, сценарии и кухи лозунги, Зеленски стои над него – с интелект, харизма и смелост. Истински държавник срещу един изплашен автократ. Разликата е като между светлината и мрака.

    16:21 11.09.2025

  • 40 Мдаааа

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "ПРЕДИЗВИКАНА?":

    Ама пропускаш, че забраниха руския език и на всякакви други общности. Промениха рускозвучщите имена имена като например Алксей на Олексей Александър на олександър. Поклончество към Бандера идр. профашисти, Създавне паравоенни профашистки формирования за подтискане на районите с предимно руско говорящо население идр.

    Коментиран от #44

    16:25 11.09.2025

  • 41 Град Козлодуй

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "ПРЕДИЗВИКАНА?":

    Абсолютно сте прав, господине. Коментарът ви е толкова хубав и чист, както е хубав и чист слънчевият ден в планината с прекрасния планински въздух. Никога не е имало преврат в Украйна. Винаги законодателната, изпълнителната и съдебната власт са работили в съответствие с конституцията. Янукович даже не беше гонен, той сам избяга- преди всичко от правосъдието, което щеше да му търси сметка за откраднатите милиарди. На негово място дойде временно назначен президент за два месеца, до провеждането на изборите, които бяха спечелени от Порошенко. След това Порошенко се яви за втори мандат, но беше победен от Зеленски. Всички тези събития показват протичането на един безупречен демократичен процес в Украйна. По-демократичен може би от много държави в Европа, белязан от свободни избори, вот по съвест, упражнен от украинския народ и смяната на политически личности на президентската длъжност. В Украйна никога няма да търпят диктатор като Путин, който няколко пъти самоволно променя конституцията и кара пети мандат с изгледи за доживотен. Това е възможно само в диктаторски държави, където е извършен преврат срещу народа, демокрацията и държавността- като в Русия

    16:32 11.09.2025

  • 42 Всичко което трябва да знаете

    3 2 Отговор
    Преди 100 години американският пророк Едгар Кейси, обещава на страната си огромна разруха и поредица от бедствия. Кейси обещава крах на САЩ още през 2025 г. Атомният апокалипсис е предсказан и от американския протестантски пастор Бринкли в края на 20 век. Според него, предстоящата ядрена война ще започне от Украйна. Осем бомби ще паднат на територията ѝ. Той посочва градове като Киев, Харков, Днепропетровск, Одеса, Херсон, Донецк, Луганск и Запорожие. Според пасторът, Лвов ще стане столица на Украйна, а Киев ще потъне в забрава. Ударите ще дойдат от Запад. В отговор на тяхната агресия, американски градове също ще бъдат обект на атаки. Прогнозата на руския астролог Сергей Вронски е да се постигне успех едва през 2025 г. Според него Русия ще стане силна и богата само когато разбере, че нейната мощ е в единството. Той казва това през 90-те години, когато СССР престава да съществува. Астрологът твърди, че целият Запад ще вдигне оръжие срещу Москва, но тя ще оцелее. (Единството на светът и мирът, е единствено възможен когато Русия е силна) африка и латинска америка, арабите, персия, ислямът, турците, гърците, славяните, са видели добро само от руснаците.

    16:33 11.09.2025

  • 43 Тоя лисунгер , що пак реве ????

    3 4 Отговор
    Дроновете са паднали във полша , на територия която е РУСКА !!!!!!

    16:35 11.09.2025

  • 44 гайтанджиева

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "Мдаааа":

    Това са руски фейкове.

    16:35 11.09.2025

  • 45 Коко

    3 1 Отговор
    Дребният гном да не се опитва да пали "чергата" на ЕС и НАТО, че да не се окаже без военна помощ от утре.
    Започна мого да дразни....

    16:39 11.09.2025

  • 46 Ех, Зелко...!

    4 0 Отговор
    И да ръчкаш и да не ръчкаш...все тая!
    Бита карта си-отвсякъде...!

    16:39 11.09.2025

  • 47 зеленияпор съм

    3 1 Отговор
    Руските дронове на Полша са равни на ядрена атака по Вашингтон.

    16:40 11.09.2025

  • 48 хъхъ

    1 1 Отговор
    Полша е анексирана от Русия?

    16:40 11.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Къс Член 5-ти

    3 0 Отговор
    Ще ме активирате ли или няма да ме пипате? Хайде задействайте се, не ме оставяйте да вися така непотребен..

    16:43 11.09.2025

  • 51 Пенчо

    2 0 Отговор
    Като е нямало отговор от НАТО през 2014 г. за Крим, защо не отговори ти бе цър-вул с цър-вул.

    16:46 11.09.2025

  • 52 az СВО победа 80

    0 1 Отговор
    Тоя се оказа голям ревльо! 🤣🤣🤣

    Нали побеждава Русия, що реве???

    16:50 11.09.2025

  • 53 Дончо разбра... Зелю още не е

    1 1 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
    А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

    16:52 11.09.2025

