Володимир Зеленски: Руските дронове над Полша са равни на анексирането на Крим

Русия "умишлено търси ескалация" в Европа. Това заяви финландският президент Александър Стуб в Киев.
По време на изявление заедно с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Стуб спомена инцидента с дронове над Полша и началото на руското военно учение "Запад".
"Всичко може да се случи, дори случайно", посочи той и отбеляза, че мащабът на ученията повишава риска от нови инциденти. Стуб добави, че Москва "иска да види за какво е готов Западът" и подчерта, че Финландия следи отблизо развитието.
Зеленски сравни нахлуването на дронове над Полша с анексирането на Крим от Русия през 2014 г. Той предупреди, че липсата на отговор от Запада в миналото е окуражила Москва.
И двамата лидери наблегнаха на по-тясното сътрудничество, като изтъкнаха ролята на Украйна във войната с дронове и подчертаха необходимостта от многопластова противовъздушна отбрана.
Междувременно, испанското външно министерство привика руския шаже д'афер в Мадрид, за да обсъдят нарушаването на въздушното пространство на Полша, за което Варшава обвини Москва.
1 ООрана държава
Коментиран от #7, #20
15:42 11.09.2025
2 Перо
Коментиран от #37
15:43 11.09.2025
3 Европеец
15:43 11.09.2025
4 Това са
15:43 11.09.2025
5 Последния Софиянец
15:43 11.09.2025
6 Зельооо,
Комисарят по правата на човека в Чечения Мансур Солтаев съобщи, че президентът на републиката Рамзан Кадиров е получил стотици писма от украински майки, с които се иска съдействие за намирането на изчезналите им синове.
Тези хора често изразяват недоверие към властите на страната си, посочвайки, че не им се предоставя необходимата подкрепа и помощ, каза Солтаев в ефир.
Той отбеляза, че нито едно обръщение, отправено до главата на Чеченската република, няма да остане незабелязано и определено ще получи отговор.
15:43 11.09.2025
7 Белото
До коментар #1 от "ООрана държава":не прощава.
15:44 11.09.2025
8 Удавника и за сламката се хваща
15:45 11.09.2025
9 "Президентът предупреди ..."
15:47 11.09.2025
10 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха ха ха ха!
Ще се пробва ли нато с Русия или само ще джафка и люто ще се заканва иззад оградата?
Ха ха ха ха ха! Е нЕма такива смешници като нато и пудели!
Ха ха ха ха ха ха ха ха!
15:48 11.09.2025
11 Един
поредна вмирисана Натовска партенка...
15:50 11.09.2025
12 нато
Утре- провеждаме среща.
Вдругиден- четем декларация.
След седмица- водим разследване.
След две седмици- конференция на коалицията на же лаещите.
Междувременно- джафкаме истерично и сипем люти закани иззад оградата.
След месец си намираме друг повод да започнем горното отначало.
Ето така ще смачкаме Русия на бойното поле и ще преговаряме от позиция на силата.
Ура!!!
15:50 11.09.2025
13 Баш Балък
15:51 11.09.2025
14 Шопо
15:51 11.09.2025
15 Тоя що не ги е свалил а?
15:51 11.09.2025
17 Хе хе...
34% смятат, че са руснаците.
15% са на мнение, че е работа на пАляшкото правителство.
5% са убедени, че е дело на нато.
Та така.
15:52 11.09.2025
18 На лъжата краката са къси
Военният експерт Владимир Попов, в разговор с MK.РУ обърна внимание на друга странност. Русия няма нужда да изстрелва дронове толкова далеч от линията на съприкосновение. Те се използват главно там, където се водят активни военни действия и където се намират заводи на украинския военно-промишлен комплекс. Но няма боеве близо до западните граници на Украйна и там няма военни предприятия.
Той не изключи, че украинците са събрали падналите руски гербери, реставрирали са ги и специално са ги изпратили на територията на Полша. Целта е очевидна - да се обвини Русия за всичко и да се принуди членка на НАТО да се включи в конфликта.
Не изключвам, че това са били изстрелвания на дронове, подобни на нашите, или реставрирани модели, които преди това сме използвали за обработка на тила на противника. Особено след като вече е имало подобни провокации от Украйна.- отбеляза експертът.
15:53 11.09.2025
19 Долу фашисткото нато
Коментиран от #27
15:54 11.09.2025
20 Ами..
До коментар #1 от "ООрана държава":Те отдавна се бият. И Русия побеждава.
Сега се опитва да запали ядрена война защото иска да умре като герой, вместо да му лъснат далаверите..
15:54 11.09.2025
21 Абе,
15:55 11.09.2025
22 Много иска
15:57 11.09.2025
23 Иван рилски
15:58 11.09.2025
24 Кривоверен алкаш
Коментиран от #31
15:59 11.09.2025
25 Тома
15:59 11.09.2025
26 Жипиесъ е виновен
16:00 11.09.2025
27 гост
До коментар #19 от "Долу фашисткото нато":Кой ги погуби бе ахмак....Украйна ли анексира руска територия....
Коментиран от #33
16:01 11.09.2025
28 За русофильовчетата
Зеленски е наркоман, но едно наркоманче 3,5 г. отразява руската агресия.
Путин е добър и затова пази украинците, но в добротата си похарчи войниците си.
16:01 11.09.2025
29 Предният път
16:02 11.09.2025
30 Хохо Бохо
16:04 11.09.2025
31 Хохо Бохо
До коментар #24 от "Кривоверен алкаш":Ако бяха строили клиники за наркозависими вместо биолаборатории надрусаните салонацита нямаше да предизвика Русия за СВО
16:06 11.09.2025
32 Един член не му достатъчен
16:08 11.09.2025
33 Как кой
До коментар #27 от "гост":Бляк Рок- господаря на хохохолските роби. Нали за неговите земи умират.
16:08 11.09.2025
34 Обективни истини
16:08 11.09.2025
35 ЕДИН ОТ НАРОДА
ТОЛКОВА РУСОФИЛСКА УМСТВЕНА НИЩЕТА НА ЕДНО МЯСТО
16:08 11.09.2025
36 Какво е писл класика а?
Коментиран от #38
16:09 11.09.2025
37 ПРЕДИЗВИКАНА?
До коментар #2 от "Перо":1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна...
8. Този гаров жулик Янукович се подигра с казаците и те го натириха. Пак добре, че не го съсякоха, според обичаят им. Сега квичи като наритано псе, като нашите „путинофили“ му пригласяте.
Коментиран от #40, #41
16:14 11.09.2025
38 ПУТИН ЩЕ ХАПНЕ ДРЪВЦЕТО
До коментар #36 от "Какво е писл класика а?":Заигра се с Полша.
Полша не е дори Украйна, дето затъва в калта четвърта година.
16:19 11.09.2025
39 Браво, Президенте
Докато Путин се крие зад охрана, сценарии и кухи лозунги, Зеленски стои над него – с интелект, харизма и смелост. Истински държавник срещу един изплашен автократ. Разликата е като между светлината и мрака.
16:21 11.09.2025
40 Мдаааа
До коментар #37 от "ПРЕДИЗВИКАНА?":Ама пропускаш, че забраниха руския език и на всякакви други общности. Промениха рускозвучщите имена имена като например Алксей на Олексей Александър на олександър. Поклончество към Бандера идр. профашисти, Създавне паравоенни профашистки формирования за подтискане на районите с предимно руско говорящо население идр.
Коментиран от #44
16:25 11.09.2025
41 Град Козлодуй
До коментар #37 от "ПРЕДИЗВИКАНА?":Абсолютно сте прав, господине. Коментарът ви е толкова хубав и чист, както е хубав и чист слънчевият ден в планината с прекрасния планински въздух. Никога не е имало преврат в Украйна. Винаги законодателната, изпълнителната и съдебната власт са работили в съответствие с конституцията. Янукович даже не беше гонен, той сам избяга- преди всичко от правосъдието, което щеше да му търси сметка за откраднатите милиарди. На негово място дойде временно назначен президент за два месеца, до провеждането на изборите, които бяха спечелени от Порошенко. След това Порошенко се яви за втори мандат, но беше победен от Зеленски. Всички тези събития показват протичането на един безупречен демократичен процес в Украйна. По-демократичен може би от много държави в Европа, белязан от свободни избори, вот по съвест, упражнен от украинския народ и смяната на политически личности на президентската длъжност. В Украйна никога няма да търпят диктатор като Путин, който няколко пъти самоволно променя конституцията и кара пети мандат с изгледи за доживотен. Това е възможно само в диктаторски държави, където е извършен преврат срещу народа, демокрацията и държавността- като в Русия
16:32 11.09.2025
42 Всичко което трябва да знаете
16:33 11.09.2025
43 Тоя лисунгер , що пак реве ????
16:35 11.09.2025
44 гайтанджиева
До коментар #40 от "Мдаааа":Това са руски фейкове.
16:35 11.09.2025
45 Коко
Започна мого да дразни....
16:39 11.09.2025
46 Ех, Зелко...!
Бита карта си-отвсякъде...!
16:39 11.09.2025
47 зеленияпор съм
16:40 11.09.2025
48 хъхъ
16:40 11.09.2025
50 Къс Член 5-ти
16:43 11.09.2025
51 Пенчо
16:46 11.09.2025
52 az СВО победа 80
Нали побеждава Русия, що реве???
16:50 11.09.2025
53 Дончо разбра... Зелю още не е
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
16:52 11.09.2025