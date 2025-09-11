Володимир Зеленски: Руските дронове над Полша са равни на анексирането на Крим

Русия "умишлено търси ескалация" в Европа. Това заяви финландският президент Александър Стуб в Киев.

По време на изявление заедно с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Стуб спомена инцидента с дронове над Полша и началото на руското военно учение "Запад".

"Всичко може да се случи, дори случайно", посочи той и отбеляза, че мащабът на ученията повишава риска от нови инциденти. Стуб добави, че Москва "иска да види за какво е готов Западът" и подчерта, че Финландия следи отблизо развитието.

Зеленски сравни нахлуването на дронове над Полша с анексирането на Крим от Русия през 2014 г. Той предупреди, че липсата на отговор от Запада в миналото е окуражила Москва.

И двамата лидери наблегнаха на по-тясното сътрудничество, като изтъкнаха ролята на Украйна във войната с дронове и подчертаха необходимостта от многопластова противовъздушна отбрана.

Междувременно, испанското външно министерство привика руския шаже д'афер в Мадрид, за да обсъдят нарушаването на въздушното пространство на Полша, за което Варшава обвини Москва.