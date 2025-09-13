Новини
Губернаторът на Юта: Убиецът на Кърк е от добро и заможно семейство, имал е нормално детство

13 Септември, 2025 07:07

Не е имало очевидни предпоставки Тайлър Робинсън да извърши подобно престъпление, заяви Спенсър Кокс

Губернаторът на Юта: Убиецът на Кърк е от добро и заможно семейство, имал е нормално детство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заподозреният в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, 22-годишният Тайлър Джеймс Робинсън, е израснал в заможно семейство и не е имало очевидни предпоставки за извършване на подобно престъпление, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс.

„Най-забележителното тук е липсата на нещо съществено, което да се набива в очи, както може да се очаква в подобна ситуация. Това е добро семейство, той е имал нормално детство“, каза той в интервю за CNN.

Според Кокс нищо в живота на Робинсън не е показвало, че той ще извърши подобно престъпление в бъдеще. „В един момент обаче той се радикализира и това се случва за много кратък период от време“, отбеляза губернаторът.

31-годишният Кърк бе прострелян на 10 септември по време на речта си в университет в Орем (Юта). Той почина в болницата от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Заподозреният в убийството, жителят на Юта Тайлър Джеймс Робинсън, бе задържан вечерта на 11 септември, предаден на властите от собствения си баща, на когото синът му признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява Робинсън да бъде признат за виновен и осъден на смърт.

Както губернаторът на Юта Спенсър Кокс съобщи по-рано, властите смятат, че Робинсън е действал сам.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Просто е

    21 5 Отговор
    Злобно 🦄 пони!

    07:18 13.09.2025

  • 2 Джо

    12 27 Отговор
    Ппосто стрелеца не иска да живее в Америка на Тръмп.

    Коментиран от #25

    07:20 13.09.2025

  • 3 1488

    33 9 Отговор
    много се радвам, само че аз, като всеки българин, нямах нормално детство, защото 35 г системно западните партии като ГЕРБ разграбиха и изгониха милиони умни и млади като мен, и насели територията с гарантиран електорат по тъп дори от самите тях, по подобие на СССР навремето когато изби българската интелигенция, за да владее вечно

    Коментиран от #4, #5, #39, #42, #49

    07:22 13.09.2025

  • 5 1488

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    може да се върнеш
    кирка в 🍊 и си там

    07:25 13.09.2025

  • 6 Факт

    23 2 Отговор
    Добрите семейства крият някои тайни!

    07:25 13.09.2025

  • 7 А защо не казвате,че...

    32 8 Отговор
    ...убиецът е имал радикализирано УкроФилско мислене...!

    Коментиран от #8, #9, #17

    07:26 13.09.2025

  • 8 аz СВОПобеда80

    17 8 Отговор

    До коментар #7 от "А защо не казвате,че...":

    Един детайл! Стрелецът срещу Чарли Кларк е гравирал антифашистки призиви върху гилзите.Стана ми симпатичен.

    07:28 13.09.2025

  • 9 гайтанджиева

    5 18 Отговор

    До коментар #7 от "А защо не казвате,че...":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #11

    07:29 13.09.2025

  • 10 123

    18 2 Отговор
    Масонски театър.

    07:31 13.09.2025

  • 11 НАЛИ?!

    28 1 Отговор

    До коментар #9 от "гайтанджиева":

    ,,Руски Фейк" ли бе и оня УкроФил,дето причакваше Тръмп,с автомат до бейзболното игрище ...?!?!

    07:32 13.09.2025

  • 13 ЗОРО

    10 18 Отговор
    Този Чарли Кърк е бил пълен не но р ма л ник!

    07:35 13.09.2025

  • 14 Добре, че Юнг стана американец

    18 0 Отговор
    и всичко започва с коментар за семейство и детство, а този си е просто откачалка, а. може и да е генномодифициран убиец

    07:37 13.09.2025

  • 15 Радикализирал се е

    23 0 Отговор
    когато е станал член на ЛГБТ
    При баща пастор, е шок за него да осъзнае че дъгата го влече

    07:40 13.09.2025

  • 16 Евреина Кобзон

    7 20 Отговор
    Не може да бъде .

    Убиецът е Професионалист
    От най висока класа .

    Пратен е от Байдън
    Камала Харис
    Барак Обама
    Бил Клинтън
    Сорос
    Ротшилд
    .....

    И от Джордж Вашингтон
    За да убие
    Световно Известния Чарли

    Който до оня ден
    Нито една Капейка
    Не му беше чувала
    Името .

    Такъв Велик човек като Чарли
    Може да бъде убит
    Само от Ми - 6
    Цру или ФБР.

    Затова ние като заклети
    И много Умни Русофилки
    Не може да се съгласим със .факта
    Че Чарлито .е убит
    От някакво Момче
    Идващо от добро семейство.
    И което действало само .

    Невъзможно .

    Даже Тръмп се закле
    Че това политическо убийство
    Срещу Тръмпизма.

    Хахахахаха

    Коментиран от #18, #26

    07:41 13.09.2025

  • 17 Да де

    4 11 Отговор

    До коментар #7 от "А защо не казвате,че...":

    Даже е искал да отиде
    Да убие и Путин

    Тайлър Робинсън
    Е бил вербуван
    Да убие и Путин ,
    Бре Рублоидот.

    Как забрави са го споменеш
    Че е Абсолютен убиец
    Подготвен от
    Украйна .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Лично Зеленски
    Го е тренирал да стреля със Снайпер.

    07:45 13.09.2025

  • 19 На Въпрос

    4 14 Отговор
    Колко невъоръжени
    Чернокожи Американци
    Биват убивани в САЩ за година
    От полицията ,

    Геният Чарли Кърк
    Отговаря :

    15 човека .

    И за него това било нормално
    За страна със 350 милиона
    Човека .

    Хахахаха

    Гений е Чарлито .
    Все пак е дружка на Тръмп.

    07:50 13.09.2025

  • 21 Хмм

    14 0 Отговор
    понякога го правят, за да станат известни

    07:52 13.09.2025

  • 22 Чунчо

    7 3 Отговор
    едва ли е бил сам !

    07:52 13.09.2025

  • 23 ЗОРО

    6 11 Отговор
    Чарли Кърк беше израелска кукла на конци, какъвто е и Тръм-поча!

    07:53 13.09.2025

  • 24 Номера

    15 0 Отговор
    Абе добро момче, ама ......... 😀
    Спомням си Никита Михалков как обясняваше "рецензията" на американски режисьор за филма му "Сибирския бръснар" ! Не можело Джейн проститутката да е американка и военния американец да бъркал и не знаел нищо от географията! А иначе всичко било много добре ! 😀

    Та добро момчето, ама ...... 😀

    07:56 13.09.2025

  • 25 Да идва

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Джо":

    В ЕС .
    Всичката либерална пасмина дойде тук .
    Това ,,съединителите ,,, сте като скакалците
    дето минете нищо не остава .

    07:58 13.09.2025

  • 26 Злобното Пони

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "Евреина Кобзон":

    Колко и да се напъваш, незалежня заминава у каналя. Колко и да се напъваш, русофилите стават все повече и повече. Колко и да се напъваш, Украина няма да ни стане любима. Колко и да се напъваш, акъл няма да ти дойде.

    Коментиран от #27

    08:00 13.09.2025

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 1 Отговор
    Либерален фанатик

    08:05 13.09.2025

  • 29 Да Чарлито

    3 3 Отговор
    Наричаше

    Човекът който

    Преби Пол Пелоси -

    Патриот .

    А този който гръмна
    Чарлито

    Как да го наричаме ?

    Когато сееш омраза и агресия
    И подкрепяш ползването
    На Оръжия

    Ето го и резултата за Чарлито .

    08:10 13.09.2025

  • 30 Демократичната общност

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "доктор":

    Това ли е демокрацията според тебе?

    08:10 13.09.2025

  • 31 ТехноЛог

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "доктор":

    Заминаваш директно за пастет за домашни любимци,заедно с кожените гащи и кубинките ,рециклиране на 100%.След час и 15 минути излиза готов лъскав етикетиран продукт .

    08:10 13.09.2025

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ГРАМИ В ЛОС АНДЖЕЛИС
    УТРОИХА ОХРАНАТА
    ......
    ТВА ТРЯБВА ДА СИ АБСОЛЮТЕН ДЕБИЛ
    ДА ИСКАШ ДА ГРЪМНЕШ НЯКОЯ ЧАЛГА:))

    08:10 13.09.2025

  • 33 Вятър!

    15 1 Отговор
    Ако спрат да се ровят в детството, със сигурност ще стигнат до истинските причини за престъпния свят, в който живеем.
    Като се вгледаш в престъпниците, които управляват днес света с войни и масови унищожения, всички те произхождат от заможни и добри семейства.

    Коментиран от #45

    08:11 13.09.2025

  • 34 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "доктор":

    Болен си,докторе

    08:13 13.09.2025

  • 35 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Този го чака смъртно наказание

    08:15 13.09.2025

  • 36 Караджата

    4 5 Отговор
    Комунистите винаги са били убийци и терористи.

    08:17 13.09.2025

  • 37 Уса

    5 0 Отговор
    Радикализиран в розово.Скоро ще бъдат дератикализирани всички и върнати в 19ти век

    08:23 13.09.2025

  • 38 Ганчо

    4 1 Отговор
    Ако убиеш един в САЩ си убиец.
    Ако убиеш милиони в Русия си легенда-герой.

    08:40 13.09.2025

  • 39 Ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Нямал си нормално детство, защото родителите ти са родили де билче. ГЕРБ ги е нямала преди 35 години.

    08:42 13.09.2025

  • 40 Пламен

    3 6 Отговор
    Кърк е проповядвал фашистка пропутинска идеология.

    08:42 13.09.2025

  • 41 Хм...

    3 4 Отговор
    Шок за тръмпанарите!

    08:43 13.09.2025

  • 42 А ти

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    И къде избяга? На запад или в Русия?

    08:44 13.09.2025

  • 43 софиянец

    0 4 Отговор
    Причината е злобата и омразата, които Тръмп насажда в обществото.И сега, преди процеса, той определя присъда-"смърт", преди още да е преминала процедурата и преди произнасянето на съда. Това показва неуважението му към правния ред и правата на човека.Лош старец, светът ще трябва да го търпи още три години и половина.

    08:50 13.09.2025

  • 44 Факти

    2 0 Отговор
    Кърк беше голям поддръжник на свободното притежание на оръжие. Преди две години беше казал: "Струва си да има някакви жертви на оръжие всяка година за да имаме Втората Поправка". Каква ирония на съдбата той да се превърне в една от тези жертви.

    08:53 13.09.2025

  • 45 Рускиня

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Вятър!":

    Точен коментар!
    В.Бланк е от заможно семейство, но от това, което направи в Царска Русия бяха убити милиони, а България беше хвърлена на последователите му 45 г. комунистически терор!

    08:59 13.09.2025

  • 46 Хи хи

    1 0 Отговор
    Кога ще му пускат тока ? Колко волта ще му пуснат ?

    09:03 13.09.2025

  • 47 Трион

    1 0 Отговор
    Ммда, за простолюда теми за размисьл, докато на фона се случват реално значимите неща...

    09:04 13.09.2025

  • 48 ХиХи

    0 0 Отговор
    Добро мунче ама попаднало под сорософилистично влияние

    09:05 13.09.2025

  • 49 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    ГЕРБ не е западна партия. Това е ОПГ на Борисов - член на БКП, агент на ДС, милиционер, лична охрана на Тодор Живков. Той винаги е работил за Русия. Кой пазеше монопола на Лукойл които дори не плащаха данъци? Кой пазеше монопола на руския газ? Кой построи тръбата на Путин с наши пари? Западната му ориентация беше само фасон за да държи властта и да краде еврофондове. Чак след 2022 г. беше принуден да скъса връзки с Русия, но България отдавна беше съсипана. Началото на края за нашата родина беше 9.9.1944 г. По комунизма раждаемостта спада всяка година и ако границите бяха отворени щяхме да останем 3 милиона. Днес има 10 милиона българи, но половината от тях са в чужбина. Причината е, че Русия ни окупира и ни източи. Построеното по комунизма е нищо в сравнение с това, което по същото време построиха в демократичните държави. Демокрацията не е проблем. Проблемът е, че демокрацията ни е фалшива - по руски модел.

    09:09 13.09.2025

  • 50 Хи хи

    0 0 Отговор
    Като му пускат тока, да го пускат по полека, да се изпече равномерно момчето, да не прегори !

    09:12 13.09.2025