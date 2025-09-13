Губернаторът на Юта: Убиецът на Кърк е от добро и заможно семейство, имал е нормално детство

Заподозреният в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, 22-годишният Тайлър Джеймс Робинсън, е израснал в заможно семейство и не е имало очевидни предпоставки за извършване на подобно престъпление, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс.

„Най-забележителното тук е липсата на нещо съществено, което да се набива в очи, както може да се очаква в подобна ситуация. Това е добро семейство, той е имал нормално детство“, каза той в интервю за CNN.

Според Кокс нищо в живота на Робинсън не е показвало, че той ще извърши подобно престъпление в бъдеще. „В един момент обаче той се радикализира и това се случва за много кратък период от време“, отбеляза губернаторът.

31-годишният Кърк бе прострелян на 10 септември по време на речта си в университет в Орем (Юта). Той почина в болницата от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Заподозреният в убийството, жителят на Юта Тайлър Джеймс Робинсън, бе задържан вечерта на 11 септември, предаден на властите от собствения си баща, на когото синът му признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява Робинсън да бъде признат за виновен и осъден на смърт.

Както губернаторът на Юта Спенсър Кокс съобщи по-рано, властите смятат, че Робинсън е действал сам.