Губернаторът на Юта: Убиецът на Кърк е от добро и заможно семейство, имал е нормално детство

Заподозреният в убийството на консервативния активист Чарли Кърк, 22-годишният Тайлър Джеймс Робинсън, е израснал в заможно семейство и не е имало очевидни предпоставки за извършване на подобно престъпление, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс.
„Най-забележителното тук е липсата на нещо съществено, което да се набива в очи, както може да се очаква в подобна ситуация. Това е добро семейство, той е имал нормално детство“, каза той в интервю за CNN.
Според Кокс нищо в живота на Робинсън не е показвало, че той ще извърши подобно престъпление в бъдеще. „В един момент обаче той се радикализира и това се случва за много кратък период от време“, отбеляза губернаторът.
31-годишният Кърк бе прострелян на 10 септември по време на речта си в университет в Орем (Юта). Той почина в болницата от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Заподозреният в убийството, жителят на Юта Тайлър Джеймс Робинсън, бе задържан вечерта на 11 септември, предаден на властите от собствения си баща, на когото синът му признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява Робинсън да бъде признат за виновен и осъден на смърт.
Както губернаторът на Юта Спенсър Кокс съобщи по-рано, властите смятат, че Робинсън е действал сам.
1 Просто е
07:18 13.09.2025
2 Джо
Коментиран от #25
07:20 13.09.2025
3 1488
Коментиран от #4, #5, #39, #42, #49
07:22 13.09.2025
5 1488
До коментар #3 от "1488":може да се върнеш
кирка в 🍊 и си там
07:25 13.09.2025
6 Факт
07:25 13.09.2025
7 А защо не казвате,че...
Коментиран от #8, #9, #17
07:26 13.09.2025
8 аz СВОПобеда80
До коментар #7 от "А защо не казвате,че...":Един детайл! Стрелецът срещу Чарли Кларк е гравирал антифашистки призиви върху гилзите.Стана ми симпатичен.
07:28 13.09.2025
9 гайтанджиева
До коментар #7 от "А защо не казвате,че...":Руски фейкове.
Коментиран от #11
07:29 13.09.2025
10 123
07:31 13.09.2025
11 НАЛИ?!
До коментар #9 от "гайтанджиева":,,Руски Фейк" ли бе и оня УкроФил,дето причакваше Тръмп,с автомат до бейзболното игрище ...?!?!
07:32 13.09.2025
13 ЗОРО
07:35 13.09.2025
14 Добре, че Юнг стана американец
07:37 13.09.2025
15 Радикализирал се е
При баща пастор, е шок за него да осъзнае че дъгата го влече
07:40 13.09.2025
16 Евреина Кобзон
Убиецът е Професионалист
От най висока класа .
Пратен е от Байдън
Камала Харис
Барак Обама
Бил Клинтън
Сорос
Ротшилд
.....
И от Джордж Вашингтон
За да убие
Световно Известния Чарли
Който до оня ден
Нито една Капейка
Не му беше чувала
Името .
Такъв Велик човек като Чарли
Може да бъде убит
Само от Ми - 6
Цру или ФБР.
Затова ние като заклети
И много Умни Русофилки
Не може да се съгласим със .факта
Че Чарлито .е убит
От някакво Момче
Идващо от добро семейство.
И което действало само .
Невъзможно .
Даже Тръмп се закле
Че това политическо убийство
Срещу Тръмпизма.
Хахахахаха
Коментиран от #18, #26
07:41 13.09.2025
17 Да де
До коментар #7 от "А защо не казвате,че...":Даже е искал да отиде
Да убие и Путин
Тайлър Робинсън
Е бил вербуван
Да убие и Путин ,
Бре Рублоидот.
Как забрави са го споменеш
Че е Абсолютен убиец
Подготвен от
Украйна .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Лично Зеленски
Го е тренирал да стреля със Снайпер.
07:45 13.09.2025
19 На Въпрос
Чернокожи Американци
Биват убивани в САЩ за година
От полицията ,
Геният Чарли Кърк
Отговаря :
15 човека .
И за него това било нормално
За страна със 350 милиона
Човека .
Хахахаха
Гений е Чарлито .
Все пак е дружка на Тръмп.
07:50 13.09.2025
21 Хмм
07:52 13.09.2025
22 Чунчо
07:52 13.09.2025
23 ЗОРО
07:53 13.09.2025
24 Номера
Спомням си Никита Михалков как обясняваше "рецензията" на американски режисьор за филма му "Сибирския бръснар" ! Не можело Джейн проститутката да е американка и военния американец да бъркал и не знаел нищо от географията! А иначе всичко било много добре ! 😀
Та добро момчето, ама ...... 😀
07:56 13.09.2025
25 Да идва
До коментар #2 от "Джо":В ЕС .
Всичката либерална пасмина дойде тук .
Това ,,съединителите ,,, сте като скакалците
дето минете нищо не остава .
07:58 13.09.2025
26 Злобното Пони
До коментар #16 от "Евреина Кобзон":Колко и да се напъваш, незалежня заминава у каналя. Колко и да се напъваш, русофилите стават все повече и повече. Колко и да се напъваш, Украина няма да ни стане любима. Колко и да се напъваш, акъл няма да ти дойде.
Коментиран от #27
08:00 13.09.2025
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:05 13.09.2025
29 Да Чарлито
Човекът който
Преби Пол Пелоси -
Патриот .
А този който гръмна
Чарлито
Как да го наричаме ?
Когато сееш омраза и агресия
И подкрепяш ползването
На Оръжия
Ето го и резултата за Чарлито .
08:10 13.09.2025
30 Демократичната общност
До коментар #27 от "доктор":Това ли е демокрацията според тебе?
08:10 13.09.2025
31 ТехноЛог
До коментар #27 от "доктор":Заминаваш директно за пастет за домашни любимци,заедно с кожените гащи и кубинките ,рециклиране на 100%.След час и 15 минути излиза готов лъскав етикетиран продукт .
08:10 13.09.2025
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
УТРОИХА ОХРАНАТА
......
ТВА ТРЯБВА ДА СИ АБСОЛЮТЕН ДЕБИЛ
ДА ИСКАШ ДА ГРЪМНЕШ НЯКОЯ ЧАЛГА:))
08:10 13.09.2025
33 Вятър!
Като се вгледаш в престъпниците, които управляват днес света с войни и масови унищожения, всички те произхождат от заможни и добри семейства.
Коментиран от #45
08:11 13.09.2025
34 Анонимен
До коментар #27 от "доктор":Болен си,докторе
08:13 13.09.2025
35 стоян георгиев
08:15 13.09.2025
36 Караджата
08:17 13.09.2025
37 Уса
08:23 13.09.2025
38 Ганчо
Ако убиеш милиони в Русия си легенда-герой.
08:40 13.09.2025
39 Ха ха
До коментар #3 от "1488":Нямал си нормално детство, защото родителите ти са родили де билче. ГЕРБ ги е нямала преди 35 години.
08:42 13.09.2025
40 Пламен
08:42 13.09.2025
41 Хм...
08:43 13.09.2025
42 А ти
До коментар #3 от "1488":И къде избяга? На запад или в Русия?
08:44 13.09.2025
43 софиянец
08:50 13.09.2025
44 Факти
08:53 13.09.2025
45 Рускиня
До коментар #33 от "Вятър!":Точен коментар!
В.Бланк е от заможно семейство, но от това, което направи в Царска Русия бяха убити милиони, а България беше хвърлена на последователите му 45 г. комунистически терор!
08:59 13.09.2025
46 Хи хи
09:03 13.09.2025
47 Трион
09:04 13.09.2025
48 ХиХи
09:05 13.09.2025
49 Факти
До коментар #3 от "1488":ГЕРБ не е западна партия. Това е ОПГ на Борисов - член на БКП, агент на ДС, милиционер, лична охрана на Тодор Живков. Той винаги е работил за Русия. Кой пазеше монопола на Лукойл които дори не плащаха данъци? Кой пазеше монопола на руския газ? Кой построи тръбата на Путин с наши пари? Западната му ориентация беше само фасон за да държи властта и да краде еврофондове. Чак след 2022 г. беше принуден да скъса връзки с Русия, но България отдавна беше съсипана. Началото на края за нашата родина беше 9.9.1944 г. По комунизма раждаемостта спада всяка година и ако границите бяха отворени щяхме да останем 3 милиона. Днес има 10 милиона българи, но половината от тях са в чужбина. Причината е, че Русия ни окупира и ни източи. Построеното по комунизма е нищо в сравнение с това, което по същото време построиха в демократичните държави. Демокрацията не е проблем. Проблемът е, че демокрацията ни е фалшива - по руски модел.
09:09 13.09.2025
50 Хи хи
09:12 13.09.2025