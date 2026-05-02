Кафето може да забави стареенето и да удължи живота

2 Май, 2026 19:43 982 6

Учените разбраха как точно кафето влияе върху процесите в организма

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кафето защитава организма от стареене, като се свързва с рецептора NR4A1 – протеин, свързан с регулирането на стреса, възпалителните процеси и клетъчното възстановяване, сочи ново проучване, цитирано от NOVA. Въпреки че изследванията отдавна свързват консумацията на кафе с по-дълъг живот и по-нисък риск от хронични заболявания, досега не беше ясно как точно се проявяват тези ползи.

Изследователи от Колежа по ветеринарна медицина и биомедицински науки към Тексаския университет A&M (VMBS) установяват, че съединения в кафето се свързват с рецептор в организма, известен като NR4A1 – протеин, свързан със стареенето, реакцията към стрес и болести.

"Кафето има добре известни свойства, които подпомагат здравето. Това, което доказахме, е, че някои от тези ефекти може да са свързани с начина, по който съставките на кафето взаимодействат с този рецептор, който участва в защитата на организма от увреждания, причинени от стрес", заяви Стивън Сейф от VMBS.

NR4A1 е ядрен рецептор, който помага за регулирането на генната активност в отговор на стрес и увреждания в организма. Изследователите го описват като „сензор за хранителни вещества“ – рецептор, който реагира на съединения, намиращи се в храната, и играе роля за поддържането на здравето с напредването на възрастта, съобщи „Евронюз“.

Протеинът NR4A1 спомага за регулирането на възпалителните процеси, енергийните нива и възстановяването на тъканите – всички те са ключови фактори за предотвратяването на заболявания като рак и когнитивен упадък.

В своето проучване изследователите установяват, че определени съставки на кафето, по-специално полифенолите и полихидроксилираните съединения, се свързват с рецептора и оказват влияние върху неговата активност.

Екипът откри също, че тези съединения могат да повлияят на защитата срещу заболявания, включително чрез намаляване на клетъчните увреждания и забавяне на растежа на раковите клетки. Когато NR4A1 е бил премахнат от клетките, тези защитни ефекти изчезват, което подкрепя ролята на рецептора за ефекта на кафето.

"Ако увредите почти всякаква тъкан, NR4A1 реагира, за да намали това увреждане. Ако премахнете този рецептор, увреждането се влошава“, обясни Сейф.

Въпреки тези открития, изследователите предупреждават, че ползите от кафето за здравето не се ограничават до един механизъм. "Все още има много работа за вършене. Установихме връзката, но трябва да разберем по-добре колко важна е тя“, настоя Сейф.


  • 1 Дзак

    3 0 Отговор
    Понякога носи щастие!

    Коментиран от #5

    19:48 02.05.2026

  • 2 Може

    2 2 Отговор
    и да не може....

    19:52 02.05.2026

  • 3 Хосми

    2 2 Отговор
    От пиене на много каВе един в Бразилия се превърнал на бебе

    19:53 02.05.2026

  • 4 Гост

    2 1 Отговор
    Кафето в БГ е утайка.

    20:23 02.05.2026

  • 5 Всяка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Сутрин винаги носи щастие.

    Коментиран от #6

    20:33 02.05.2026

  • 6 А пък

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всяка":

    С две цигари - направо кеф!

    20:45 02.05.2026