Делириум и халюцинации: Защо страдащите виждат влечуги, насекоми и демони?

Страховити влечуги, пълзящи насекоми и заплашителни демонични фигури. Това не са сцени от хорър филм, а най-честите зрителни халюцинации, които хората в състояние на делириум преживяват. Защо обаче човешкият мозък избира точно тези специфични и плашещи образи, когато загуби връзка с реалността?

Според съвременните проучвания в психиатрията и неврологията, цитирани в thelancet.com, делириумът представлява остро, внезапно настъпило нарушение на вниманието и съзнанието. То най-често се провокира от тежък алкохолен глад (delirium tremens), остри инфекции, прием на токсични вещества или следболнични усложнения при възрастни пациенти.

Зоопсии и микропсии: Защо точно насекоми и влечуги?

Виждането на дребни животни, насекоми (мравки, паяци) или змии се нарича в медицината зоопсия. Невролозите обясняват този феномен чрез няколко основни механизма:

Хиперактивност на амигдалата: Тази част от мозъка отговаря за обработката на страха и откриването на заплахи. При делириум тя преминава в режим на "свръхвъзбуда". Мозъкът инстинктивно проектира древни, еволюционно заложени заплахи – змии, паяци и отровни гадини – за да оправдае вътрешното усещане за паника.

Тази част от мозъка отговаря за обработката на страха и откриването на заплахи. При делириум тя преминава в режим на "свръхвъзбуда". Мозъкът инстинктивно проектира древни, еволюционно заложени заплахи – змии, паяци и отровни гадини – за да оправдае вътрешното усещане за паника. Нарушение на зрителния кортекс: Патологичните процеси засягат задната част на мозъка, която обработва визуалната информация. Сигналите се изкривяват, превръщайки обикновени сенки, гънки на одеяла или прашинки в движещи се живи същества. Това често е придружено от микропсия – халюцинации, при които обектите изглеждат неестествено малки.

Демони и чудовища: Психологическата проекция на ужаса

Когато халюцинациите придобият комплексен характер и прерастнат в демонични фигури или преследвачи, се намесва психопатологията на личността. Мозъкът се опитва да даде логическо обяснение на екстремния физически и емоционален дискомфорт. Според медицински доклади на Световната психиатрична асоциация (WPA), пациентите проектират своите най-дълбоки подсъзнателни страхове, вина и усещане за безизходица под формата на архитипни зловещи създания.

По какво се различават от халюцинациите при шизофрения?

Критично важно е разграничаването на делириума от ендогенните психози. Психиатричните гайдлайни на Американската психиатрична асоциация очертават следните фундаментални разлики:

Сетивна модалност: При делириум халюцинациите са предимно зрителни и тактилни (усещане за лазене по кожата). При шизофрения те са почти винаги слухови (гласове, коментиращи поведението).

При делириум халюцинациите са предимно зрителни и тактилни (усещане за лазене по кожата). При шизофрения те са почти винаги слухови (гласове, коментиращи поведението). Ниво на съзнание: Пациентът с делириум е дезориентиран за време и място, а съзнанието му е качествено помрачено. Болният от шизофрения обикновено знае точно кой ден е и къде се намира, въпреки налудните си преживявания.

Пациентът с делириум е дезориентиран за време и място, а съзнанието му е качествено помрачено. Болният от шизофрения обикновено знае точно кой ден е и къде се намира, въпреки налудните си преживявания. Динамика: Делириумът настъпва остро (за часове) и симптомите флуктуират през денонощието, влошавайки се нощем. Шизофренната психоза се развива постепенно седмици наред.

Биохимичният срив зад кошмара

Основният виновник за този кошмар наяве е тежкият неврохимичен дисбаланс. При делириум се наблюдава:

Срив на ацетилхолина – ключов невротрансмитер, който поддържа когнитивните функции и филтрира излишния "шум" в съзнанието.

Допаминов скок – излишъкът на допаминов интензитет кара мозъка да придава огромна, застрашаваща значимост на иначе неутрални стимули от околната среда.

Спешно клинично лечение и терапия

Овладяването на това състояние изисква незабавна хоспитализация в интензивно или психиатрично отделение, тъй като делириумът е животозастрашаващ. Терапевтичният протокол включва:

Етиологично лечение: Спешно отстраняване на първопричината – антибиотици при сепсис, детоксикация или вливане на електролити.

Спешно отстраняване на първопричината – антибиотици при сепсис, детоксикация или вливане на електролити. Фармакотерапия за халюцинациите: Прилагат се ниски дози антипсихотици (напр. халоперидол) за блокиране на допаминовия скок, или бензодиазепини (ако делириумът е алкохолен).

Прилагат се ниски дози антипсихотици (напр. халоперидол) за блокиране на допаминовия скок, или бензодиазепини (ако делириумът е алкохолен). Сензорна оптимизация: Осигуряване на тихо, умерено осветено помещение с денонощно присъствие на близък човек за намаляване на паниката и зрителните изкривявания.