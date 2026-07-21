Делириум и халюцинации: Защо страдащите виждат влечуги, насекоми и демони?

Страховити влечуги, пълзящи насекоми и заплашителни демонични фигури. Това не са сцени от хорър филм, а най-честите зрителни халюцинации, които хората в състояние на делириум преживяват. Защо обаче човешкият мозък избира точно тези специфични и плашещи образи, когато загуби връзка с реалността?
Според съвременните проучвания в психиатрията и неврологията, цитирани в thelancet.com, делириумът представлява остро, внезапно настъпило нарушение на вниманието и съзнанието. То най-често се провокира от тежък алкохолен глад (delirium tremens), остри инфекции, прием на токсични вещества или следболнични усложнения при възрастни пациенти.
Зоопсии и микропсии: Защо точно насекоми и влечуги?
Виждането на дребни животни, насекоми (мравки, паяци) или змии се нарича в медицината зоопсия. Невролозите обясняват този феномен чрез няколко основни механизма:
- Хиперактивност на амигдалата: Тази част от мозъка отговаря за обработката на страха и откриването на заплахи. При делириум тя преминава в режим на "свръхвъзбуда". Мозъкът инстинктивно проектира древни, еволюционно заложени заплахи – змии, паяци и отровни гадини – за да оправдае вътрешното усещане за паника.
- Нарушение на зрителния кортекс: Патологичните процеси засягат задната част на мозъка, която обработва визуалната информация. Сигналите се изкривяват, превръщайки обикновени сенки, гънки на одеяла или прашинки в движещи се живи същества. Това често е придружено от микропсия – халюцинации, при които обектите изглеждат неестествено малки.
Демони и чудовища: Психологическата проекция на ужаса
Когато халюцинациите придобият комплексен характер и прерастнат в демонични фигури или преследвачи, се намесва психопатологията на личността. Мозъкът се опитва да даде логическо обяснение на екстремния физически и емоционален дискомфорт. Според медицински доклади на Световната психиатрична асоциация (WPA), пациентите проектират своите най-дълбоки подсъзнателни страхове, вина и усещане за безизходица под формата на архитипни зловещи създания.
По какво се различават от халюцинациите при шизофрения?
Критично важно е разграничаването на делириума от ендогенните психози. Психиатричните гайдлайни на Американската психиатрична асоциация очертават следните фундаментални разлики:
- Сетивна модалност: При делириум халюцинациите са предимно зрителни и тактилни (усещане за лазене по кожата). При шизофрения те са почти винаги слухови (гласове, коментиращи поведението).
- Ниво на съзнание: Пациентът с делириум е дезориентиран за време и място, а съзнанието му е качествено помрачено. Болният от шизофрения обикновено знае точно кой ден е и къде се намира, въпреки налудните си преживявания.
- Динамика: Делириумът настъпва остро (за часове) и симптомите флуктуират през денонощието, влошавайки се нощем. Шизофренната психоза се развива постепенно седмици наред.
Биохимичният срив зад кошмара
Основният виновник за този кошмар наяве е тежкият неврохимичен дисбаланс. При делириум се наблюдава:
Срив на ацетилхолина – ключов невротрансмитер, който поддържа когнитивните функции и филтрира излишния "шум" в съзнанието.
Допаминов скок – излишъкът на допаминов интензитет кара мозъка да придава огромна, застрашаваща значимост на иначе неутрални стимули от околната среда.
Спешно клинично лечение и терапия
Овладяването на това състояние изисква незабавна хоспитализация в интензивно или психиатрично отделение, тъй като делириумът е животозастрашаващ. Терапевтичният протокол включва:
- Етиологично лечение: Спешно отстраняване на първопричината – антибиотици при сепсис, детоксикация или вливане на електролити.
- Фармакотерапия за халюцинациите: Прилагат се ниски дози антипсихотици (напр. халоперидол) за блокиране на допаминовия скок, или бензодиазепини (ако делириумът е алкохолен).
- Сензорна оптимизация: Осигуряване на тихо, умерено осветено помещение с денонощно присъствие на близък човек за намаляване на паниката и зрителните изкривявания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 адни видят
11:10 21.07.2026
2 ама вие сериозно ли?
11:11 21.07.2026
3 Ъъъъ
11:16 21.07.2026
4 Азазел
Коментиран от #5
11:17 21.07.2026
5 Немезида
До коментар #4 от "Азазел":ще ти повели
Коментиран от #6
11:23 21.07.2026
6 Азазел
До коментар #5 от "Немезида":Нннниммма, пррртитежжжжание ммммое?
Коментиран от #7
11:42 21.07.2026
7 като дойде
До коментар #6 от "Азазел":за геб ще разбереш 🔥
11:44 21.07.2026