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Делириум и халюцинации: Защо страдащите виждат влечуги, насекоми и демони?

Делириум и халюцинации: Защо страдащите виждат влечуги, насекоми и демони?

21 Юли, 2026 11:07 890 7

  • халюцинации-
  • делириум-
  • шизофрения-
  • мозък-
  • влечуги-
  • насекоми

Медико-психологическо обяснение: Как мозъкът "ражда" кошмари от насекоми и чудовища при тежък синдром на отнемане и инфекции

Делириум и халюцинации: Защо страдащите виждат влечуги, насекоми и демони? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Страховити влечуги, пълзящи насекоми и заплашителни демонични фигури. Това не са сцени от хорър филм, а най-честите зрителни халюцинации, които хората в състояние на делириум преживяват. Защо обаче човешкият мозък избира точно тези специфични и плашещи образи, когато загуби връзка с реалността?

Според съвременните проучвания в психиатрията и неврологията, цитирани в thelancet.com, делириумът представлява остро, внезапно настъпило нарушение на вниманието и съзнанието. То най-често се провокира от тежък алкохолен глад (delirium tremens), остри инфекции, прием на токсични вещества или следболнични усложнения при възрастни пациенти.

Зоопсии и микропсии: Защо точно насекоми и влечуги?

Виждането на дребни животни, насекоми (мравки, паяци) или змии се нарича в медицината зоопсия. Невролозите обясняват този феномен чрез няколко основни механизма:

  • Хиперактивност на амигдалата: Тази част от мозъка отговаря за обработката на страха и откриването на заплахи. При делириум тя преминава в режим на "свръхвъзбуда". Мозъкът инстинктивно проектира древни, еволюционно заложени заплахи – змии, паяци и отровни гадини – за да оправдае вътрешното усещане за паника.
  • Нарушение на зрителния кортекс: Патологичните процеси засягат задната част на мозъка, която обработва визуалната информация. Сигналите се изкривяват, превръщайки обикновени сенки, гънки на одеяла или прашинки в движещи се живи същества. Това често е придружено от микропсия – халюцинации, при които обектите изглеждат неестествено малки.

Демони и чудовища: Психологическата проекция на ужаса

Когато халюцинациите придобият комплексен характер и прерастнат в демонични фигури или преследвачи, се намесва психопатологията на личността. Мозъкът се опитва да даде логическо обяснение на екстремния физически и емоционален дискомфорт. Според медицински доклади на Световната психиатрична асоциация (WPA), пациентите проектират своите най-дълбоки подсъзнателни страхове, вина и усещане за безизходица под формата на архитипни зловещи създания.

По какво се различават от халюцинациите при шизофрения?

Критично важно е разграничаването на делириума от ендогенните психози. Психиатричните гайдлайни на Американската психиатрична асоциация очертават следните фундаментални разлики:

  • Сетивна модалност: При делириум халюцинациите са предимно зрителни и тактилни (усещане за лазене по кожата). При шизофрения те са почти винаги слухови (гласове, коментиращи поведението).
  • Ниво на съзнание: Пациентът с делириум е дезориентиран за време и място, а съзнанието му е качествено помрачено. Болният от шизофрения обикновено знае точно кой ден е и къде се намира, въпреки налудните си преживявания.
  • Динамика: Делириумът настъпва остро (за часове) и симптомите флуктуират през денонощието, влошавайки се нощем. Шизофренната психоза се развива постепенно седмици наред.

Биохимичният срив зад кошмара

Основният виновник за този кошмар наяве е тежкият неврохимичен дисбаланс. При делириум се наблюдава:

Срив на ацетилхолина – ключов невротрансмитер, който поддържа когнитивните функции и филтрира излишния "шум" в съзнанието.

Допаминов скок – излишъкът на допаминов интензитет кара мозъка да придава огромна, застрашаваща значимост на иначе неутрални стимули от околната среда.

Спешно клинично лечение и терапия

Овладяването на това състояние изисква незабавна хоспитализация в интензивно или психиатрично отделение, тъй като делириумът е животозастрашаващ. Терапевтичният протокол включва:

  • Етиологично лечение: Спешно отстраняване на първопричината – антибиотици при сепсис, детоксикация или вливане на електролити.
  • Фармакотерапия за халюцинациите: Прилагат се ниски дози антипсихотици (напр. халоперидол) за блокиране на допаминовия скок, или бензодиазепини (ако делириумът е алкохолен).
  • Сензорна оптимизация: Осигуряване на тихо, умерено осветено помещение с денонощно присъствие на близък човек за намаляване на паниката и зрителните изкривявания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 адни видят

    2 1 Отговор
    насистьi и бендеровцьi

    11:10 21.07.2026

  • 2 ама вие сериозно ли?

    1 0 Отговор
    от наркотиците (лекарствата) е!!!

    11:11 21.07.2026

  • 3 Ъъъъ

    6 2 Отговор
    Атанасатанасов вижда само руснаци! Някои живеели под леглото му!🫪

    11:16 21.07.2026

  • 4 Азазел

    0 3 Отговор
    Зззащоттто ттттака повеляяяяввам азсссс!

    Коментиран от #5

    11:17 21.07.2026

  • 5 Немезида

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Азазел":

    ще ти повели

    Коментиран от #6

    11:23 21.07.2026

  • 6 Азазел

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Немезида":

    Нннниммма, пррртитежжжжание ммммое?

    Коментиран от #7

    11:42 21.07.2026

  • 7 като дойде

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Азазел":

    за геб ще разбереш 🔥

    11:44 21.07.2026