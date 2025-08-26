Невролози: Травматични мозъчни увреждания могат да провокират развитието на рак

Американските невролози Саеф Изи и Сандро Марини са на мнение, че травматични мозъчни увреждания могат да провокират развитието на рак на мозъка, пише Daily Mail.

Според лекарите вероятната причина за мозъчните тумори е била разкрита по време на проучване, на което те са съавтори. Специалистите са проучили 75 хиляди случая на леки, умерени и тежки травматични мозъчни увреждания. Изи посочи, че 87 пациенти, получили умерени или тежки наранявания, са развили мозъчни тумори в рамките на пет години.

„Намирам тези резултати за тревожни. Нашата работа показа, че травматичното мозъчно увреждане е хронично заболяване с дългосрочни последици“, каза неврологът.

Марини добави, че тежките и умерени мозъчни увреждания наистина увеличават риска от развитие на тумори. Според него обаче вероятността за подобно събитие все още е малка. Въпреки това той смята, че пациентите, получили травми на главата, трябва да бъдат наблюдавани не само по време на лечението, но и няколко години след неговото завършване.