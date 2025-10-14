Над 20 нови Ferrari-та ще дебютират през следващите няколко години

Маранело е на път да започне безмилостна офанзива, потвърждавайки плановете си да пусне на пазара средно по четири нови модела годишно между 2026 и 2030 година, или общо двадесет новимашини само за пет години. Този ускорен ритъм, изненадващ за марка, която ограничава годишното си производство, за да запази ексклузивността си, подчертава значителна стратегическа промяна, предназначена да разшири привлекателността ѝ, без да размива легендарния ѝ престиж.

Начело на този подем ще бъде „Elettrica“, първият изцяло електрически автомобил на марката. Макар че подробностите все още се пазят в тайна, логично е да се очаква plug-in хибридна версия на Purosangue, обновен 296 и неизбежните варианти Spider с отворен покрив на новите купе модели. Стратегията за „диверсификация на продуктите“ има за цел да задоволи различни клиенти, като тази посока вече доведе до увеличение на активната клиентска база с 20% от 2022 година насам. Увереността в тази стратегия е толкова голяма, че цялото производство за 2026 година вече е резервирано, като се привличат нови клиенти за доставка през 2027 година.

Отразявайки по-широката пазарна реалност, Ferrari значително коригира целите си за електрификация. Портфолиото за 2030 година, което някога целеше 40% дял на електрическите автомобили, е драстично намалено наполовина. Ревизираната прогноза сега предвижда състав от 40% модели с двигатели с вътрешно горене, 40% хибриди и само 20% чисто електрически автомобили, което потвърждава ангажимента към основното наследство на марката в областта на задвижващите системи. Тази отдаденост означава, че славният V12 ще остане динамично, макар и ексклузивно предложение, вероятно запазено за ограничената серия Icona или специални еднократни проекти, което гарантира, че шедьовърът с атмосферно задвижване ще продължи да се продава незабавно до края на своя жизнен цикъл.