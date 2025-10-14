Новини
Авто »
Над 20 нови Ferrari-та ще дебютират през следващите няколко години

Над 20 нови Ferrari-та ще дебютират през следващите няколко години

14 Октомври, 2025 12:19 377 4

  • ferrari-
  • маранело-
  • фабрика-
  • нови модели

Компанията от Маранело започва сериозно настъпление

Над 20 нови Ferrari-та ще дебютират през следващите няколко години - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Маранело е на път да започне безмилостна офанзива, потвърждавайки плановете си да пусне на пазара средно по четири нови модела годишно между 2026 и 2030 година, или общо двадесет новимашини само за пет години. Този ускорен ритъм, изненадващ за марка, която ограничава годишното си производство, за да запази ексклузивността си, подчертава значителна стратегическа промяна, предназначена да разшири привлекателността ѝ, без да размива легендарния ѝ престиж.

Начело на този подем ще бъде „Elettrica“, първият изцяло електрически автомобил на марката. Макар че подробностите все още се пазят в тайна, логично е да се очаква plug-in хибридна версия на Purosangue, обновен 296 и неизбежните варианти Spider с отворен покрив на новите купе модели. Стратегията за „диверсификация на продуктите“ има за цел да задоволи различни клиенти, като тази посока вече доведе до увеличение на активната клиентска база с 20% от 2022 година насам. Увереността в тази стратегия е толкова голяма, че цялото производство за 2026 година вече е резервирано, като се привличат нови клиенти за доставка през 2027 година.

Над 20 нови Ferrari-та ще дебютират през следващите няколко години

Отразявайки по-широката пазарна реалност, Ferrari значително коригира целите си за електрификация. Портфолиото за 2030 година, което някога целеше 40% дял на електрическите автомобили, е драстично намалено наполовина. Ревизираната прогноза сега предвижда състав от 40% модели с двигатели с вътрешно горене, 40% хибриди и само 20% чисто електрически автомобили, което потвърждава ангажимента към основното наследство на марката в областта на задвижващите системи. Тази отдаденост означава, че славният V12 ще остане динамично, макар и ексклузивно предложение, вероятно запазено за ограничената серия Icona или специални еднократни проекти, което гарантира, че шедьовърът с атмосферно задвижване ще продължи да се продава незабавно до края на своя жизнен цикъл.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко приключва!

    1 0 Отговор
    Отиват си престижа и класата - всичко е по много, недоизмислено, недоправено, с дефекти, евтинджозно! Затова и стойностите девалвират! Елитна марка с лимитирани серии, с цени милиони, щяла да изкарва по 4-5 нови модела на година! Смях!

    12:32 14.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Герге ,

    0 0 Отговор
    ТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    12:38 14.10.2025

  • 4 КойТиУмВзе

    0 0 Отговор
    Китайско Ферари нема , Епа - Нема ..

    12:40 14.10.2025