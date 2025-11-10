Новини
Авто »
Мъск отложи премиерата на Roadster, като този път надмина дори себе си

Мъск отложи премиерата на Roadster, като този път надмина дори себе си

10 Ноември, 2025 11:36 870 7

  • мъск-
  • елон мъск-
  • tesla-
  • roadster

Милиардерът намекна, че новата дата също може да е шега

Мъск отложи премиерата на Roadster, като този път надмина дори себе си - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Елон Мъск не изневери на себе си, след като дългоочакваната дата за представянето на Tesla Roadster беше отложена за по-късно, а именно за 1 април 2026 година. Това последно променяне на графика – или по-скоро анти-график – беше обявено от главния изпълнителен директор на събрание на акционерите, придружено от удивителна доза правдоподобно отричане. Самият Мъск се пошегува, че изборът на 1 април ще му позволи да заяви: „Просто се шегувах“, ако събитието се забави отново.

Това постоянно отлагане превърна дългоочакваният електрически суперавтомобил в новата машина за реклама на компанията. Мъск не се свенеше да преувеличава митичните характеристики на колата, рекламирайки автомобил, който ще бъде „по-луд“ от всичко, което сме виждали във филмовата вселена на Джеймс Бонд, и дори настояваше, че по някакъв начин ще „лети“. Това са смели твърдения от компания, която вече е била подложена на критики заради терминологията, свързана с нейната система за „пълно автономно шофиране“.

Мъск отложи премиерата на Roadster, като този път надмина дори себе си

Поведението на Мъск по отношение на датата 1 април 2026 година е също толкова арогантно, като той заявява, че „предварително се стремим“ към това, което според него ще бъде „най-вълнуващата, независимо дали ще проработи или не, демонстрация на какъвто и да е продукт“. Небрежното отношение към функционалността на демонстрацията на флагмански продукт със сигурност е новост в стратегията на автомобилния свят.

За тези, които са направили депозити за колата – някои още през 2017 година – чакането се утежнява от неяснотата относно графика на производството. След демонстрацията Мъск „предполага“, че производството ще започне „около 12-18 месеца след това“. Несигурността поставя действителната дата на доставка на дългоочаквания Roadster далеч през 2027 година или дори 2028 година, почти десетилетие след първоначалното му обявяване. Изглежда, че производителят на електрически автомобили е по-скоро фокусиран върху създаването на незабравимо продуктово зрелище, отколкото върху окончателен график за доставка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    8 0 Отговор
    Като излезе Дачия роудстър ще видите за какво става на въпрос

    Коментиран от #2

    11:40 10.11.2025

  • 2 Брачет,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "сектант":

    Като си гол , поне се прикривай б... е

    11:48 10.11.2025

  • 3 незнайко

    5 0 Отговор
    Нали е взел депозитите , за 10 години в банка той си печели от тях ! Иначе на картинка колата е красива .

    11:52 10.11.2025

  • 4 Симо

    1 1 Отговор
    Клоун, подлъгващ по-простичките и наивни консуматори с фантасмагории и мокри мечти.

    12:19 10.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор
    Альоуууу, ПО ПЕЙКИ,
    ВЕЧЕ ОСЕМ ГОДИНИ ЧАКАЛИ И НЕ СЕ ЗНАЕ КОЛКО ОЩЕ ЩЕ ЧАКАТ 😀😀😀

    12:26 10.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдааа

    1 0 Отговор
    Тоз като малък явно много го е кълвал селския петел по главата. Ама и тези които са му повярвали са големи балъци. Че то при бай Тошо не се чакаше толкова дълго за кола.

    12:43 10.11.2025