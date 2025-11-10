Мъск отложи премиерата на Roadster, като този път надмина дори себе си

Елон Мъск не изневери на себе си, след като дългоочакваната дата за представянето на Tesla Roadster беше отложена за по-късно, а именно за 1 април 2026 година. Това последно променяне на графика – или по-скоро анти-график – беше обявено от главния изпълнителен директор на събрание на акционерите, придружено от удивителна доза правдоподобно отричане. Самият Мъск се пошегува, че изборът на 1 април ще му позволи да заяви: „Просто се шегувах“, ако събитието се забави отново.

Това постоянно отлагане превърна дългоочакваният електрически суперавтомобил в новата машина за реклама на компанията. Мъск не се свенеше да преувеличава митичните характеристики на колата, рекламирайки автомобил, който ще бъде „по-луд“ от всичко, което сме виждали във филмовата вселена на Джеймс Бонд, и дори настояваше, че по някакъв начин ще „лети“. Това са смели твърдения от компания, която вече е била подложена на критики заради терминологията, свързана с нейната система за „пълно автономно шофиране“.

Поведението на Мъск по отношение на датата 1 април 2026 година е също толкова арогантно, като той заявява, че „предварително се стремим“ към това, което според него ще бъде „най-вълнуващата, независимо дали ще проработи или не, демонстрация на какъвто и да е продукт“. Небрежното отношение към функционалността на демонстрацията на флагмански продукт със сигурност е новост в стратегията на автомобилния свят.

За тези, които са направили депозити за колата – някои още през 2017 година – чакането се утежнява от неяснотата относно графика на производството. След демонстрацията Мъск „предполага“, че производството ще започне „около 12-18 месеца след това“. Несигурността поставя действителната дата на доставка на дългоочаквания Roadster далеч през 2027 година или дори 2028 година, почти десетилетие след първоначалното му обявяване. Изглежда, че производителят на електрически автомобили е по-скоро фокусиран върху създаването на незабравимо продуктово зрелище, отколкото върху окончателен график за доставка.