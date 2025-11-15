Новини
Авто »
Наточеният T-Roc R пристига с рекордна мощност и дрифт режим

Наточеният T-Roc R пристига с рекордна мощност и дрифт режим

15 Ноември, 2025 12:00 550 3

  • vw-
  • volkswagen-
  • t-roc

Очаква се да видим до 333 конски сили

Наточеният T-Roc R пристига с рекордна мощност и дрифт режим - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen внася сериозна мощност в гамата си от компактни кросоувъри с изцяло новия T-Roc R, който ще бъде най-мощният флагман на обновената моделна гама. Отказвайки се от хибридния фокус на по-ниските си по спецификации събратя, T-Roc R заема високооктановата формула от легендарния Golf R, предлагайки 333 конски сили и възможност за влизане в сегмента на компактните SUV.

Сърцето на T-Roc R е най-новата версия на 2.0-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, който се намира в Mk8.5 Golf R. Този мощен двигател ще бъде съчетан със стандартна седемстепенна трансмисия с двоен съединител и характерната за VW система за задвижване на четирите колела 4Motion.

Наточеният T-Roc R пристига с рекордна мощност и дрифт режим

От решаващо значение е, че T-Roc R ще наследи усъвършенствания заден диференциал с векторно разпределение на въртящия момент от най-новия Golf R. Този усъвършенстван хардуер не само осигурява превъзходна маневреност и сцепление, но и позволява широко рекламирания „Drift Mode“ – уникална характеристика в класа на компактните SUV автомобили. Тази система е проектирана да разпределя до 100% от въртящия момент към задния мост към външното колело, което позволява контролирано превишаване на скоростта на пистата.

Прототипът, забелязан по време на тестовете за разработка, показва, че T-Roc R получава необходимите динамични подобрения, за да съответства на увеличената си мощност. Той разполага със значително по-големи спирачки зад агресивните 20-цолови ковани алуминиеви джанти. Тестовият автомобил беше оборудван и с изпускателна система Akrapovič, която се очаква да се предлага като привлекателно, макар и опционално подобрение.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Журналя учете се и не преписвайте!

    0 0 Отговор
    КОВАНИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ Е КАТО ДЪРВЕНО ЖЕЛЯЗО... ОКСИМОРОН. Дуралуминиевите(стомана и алуминий) са сравнително крехки като сплав и не подлежат на удари, камо ли да са ковани!!! Обикновено за да са перфектни се левт с противоналягане - ГЕНИАЛЕН МЕТОД ЗА 100% ва ОТЛИВКА, ОТКРИТ И ПАТЕНТОВАН ОТ ДИМОВ-БАЛЕВСКИ -
    БАН... 1972г.Всички прецизни отливки в света са по този метод - корпуси на двигатели, бутала, турбини, корпуси на самолети, детайли в ракетостроенето, прецизни инструменти и др.

    12:40 15.11.2025

  • 2 Журналя учете се и не преписвайте!

    0 0 Отговор
    КОВАНИ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ Е КАТО ДЪРВЕНО ЖЕЛЯЗО... ОКСИМОРОН. Дуралуминиевите(стомана и алуминий) са сравнително крехки като сплав и не подлежат на удари, камо ли да са ковани!!! Обикновено за да са перфектни се левт с противоналягане - ГЕНИАЛЕН МЕТОД ЗА 100% ва ОТЛИВКА, ОТКРИТ И ПАТЕНТОВАН ОТ ДИМОВ-БАЛЕВСКИ -
    БАН... 1972г.Всички прецизни отливки в света са по този метод - корпуси на двигатели, бутала, турбини, корпуси на самолети, детайли в ракетостроенето, прецизни инструменти и др.

    12:46 15.11.2025

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Само ГоУфО може да дрифти

    12:47 15.11.2025