Наточеният T-Roc R пристига с рекордна мощност и дрифт режим

Volkswagen внася сериозна мощност в гамата си от компактни кросоувъри с изцяло новия T-Roc R, който ще бъде най-мощният флагман на обновената моделна гама. Отказвайки се от хибридния фокус на по-ниските си по спецификации събратя, T-Roc R заема високооктановата формула от легендарния Golf R, предлагайки 333 конски сили и възможност за влизане в сегмента на компактните SUV.

Сърцето на T-Roc R е най-новата версия на 2.0-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, който се намира в Mk8.5 Golf R. Този мощен двигател ще бъде съчетан със стандартна седемстепенна трансмисия с двоен съединител и характерната за VW система за задвижване на четирите колела 4Motion.

От решаващо значение е, че T-Roc R ще наследи усъвършенствания заден диференциал с векторно разпределение на въртящия момент от най-новия Golf R. Този усъвършенстван хардуер не само осигурява превъзходна маневреност и сцепление, но и позволява широко рекламирания „Drift Mode“ – уникална характеристика в класа на компактните SUV автомобили. Тази система е проектирана да разпределя до 100% от въртящия момент към задния мост към външното колело, което позволява контролирано превишаване на скоростта на пистата.

Прототипът, забелязан по време на тестовете за разработка, показва, че T-Roc R получава необходимите динамични подобрения, за да съответства на увеличената си мощност. Той разполага със значително по-големи спирачки зад агресивните 20-цолови ковани алуминиеви джанти. Тестовият автомобил беше оборудван и с изпускателна система Akrapovič, която се очаква да се предлага като привлекателно, макар и опционално подобрение.