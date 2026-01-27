Наред е вторият Mercedes за ултрабогаташи

Mercedes-AMG загатна за ново попълнение към своята ултра-ексклузивна бутикова линия „Mythos“ с нов, ориентиран към пистата вариант на CLE. По стъпките на PureSpeed без покрив, тази нова машина за богаташи е забелязана да преминава тестове за издръжливост на лед, което сигнализира за пристигането на истински хардкор автомобил. Разширената стойка и квадратните изпускателни тръби служат като ясно предупреждение, че зад зъбатата решетка Panamericana се крие нещо много по-мощно от шестцилиндров двигател.

Под капака слуховете за възраждането на AMG V8 най-накрая придобиват сериозна тежест. Докато квадратните тръби са класически признак на Affalterbach за осемцилиндрова мощност, именно специфичната архитектура на двигателя предизвиква шума в индустрията. Очаква се този CLE да бъде флагманът на новия 4,0-литров V8, семейство двигатели, което ще бъде официално представено в обновената S-класа на 29 януари. Въпреки че флагманският седан вероятно ще даде приоритет на усъвършенстваната мощност, CLE Mythos е настроен за чиста механична сила, като вътрешни източници прогнозират мощност от над 650 конски сили. В изненадващ обрат за съвременен Mercedes с висока производителност, последните снимки от тестовете на колата, която разхвърля сняг, подсказват, че задвижването може да е чисто задно, обещавайки онова удоволствие от аналоговото шофиране, за което феновете тъгуват.

Като член на елитната програма Mythos, този CLE ще бъде труден за придобиване, което пък не означава, че няма да го видим по българските улици. Като се има предвид, че предишният PureSpeed беше ограничен до производство от само 250 бройки, а наскоро такъв пристигна в Силвър Стар, то изобщо няма да бъде изненада, ако това купе също се появи на българска земя. Включването на ролкейдж в тестовите прототипи подсказва сериозните намерения, въпреки че много от тях вероятно ще прекарат живота си в климатизирани убежища.