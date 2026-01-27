Новини
Авто »
Наред е вторият Mercedes за ултрабогаташи

Наред е вторият Mercedes за ултрабогаташи

27 Януари, 2026 18:47 882 2

  • purespeed-
  • mercedes-
  • amg-
  • cle

След PureSpeed, сега е ред на наточено CLE

Наред е вторият Mercedes за ултрабогаташи - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-AMG загатна за ново попълнение към своята ултра-ексклузивна бутикова линия „Mythos“ с нов, ориентиран към пистата вариант на CLE. По стъпките на PureSpeed без покрив, тази нова машина за богаташи е забелязана да преминава тестове за издръжливост на лед, което сигнализира за пристигането на истински хардкор автомобил. Разширената стойка и квадратните изпускателни тръби служат като ясно предупреждение, че зад зъбатата решетка Panamericana се крие нещо много по-мощно от шестцилиндров двигател.

Наред е вторият Mercedes за ултрабогаташи

Под капака слуховете за възраждането на AMG V8 най-накрая придобиват сериозна тежест. Докато квадратните тръби са класически признак на Affalterbach за осемцилиндрова мощност, именно специфичната архитектура на двигателя предизвиква шума в индустрията. Очаква се този CLE да бъде флагманът на новия 4,0-литров V8, семейство двигатели, което ще бъде официално представено в обновената S-класа на 29 януари. Въпреки че флагманският седан вероятно ще даде приоритет на усъвършенстваната мощност, CLE Mythos е настроен за чиста механична сила, като вътрешни източници прогнозират мощност от над 650 конски сили. В изненадващ обрат за съвременен Mercedes с висока производителност, последните снимки от тестовете на колата, която разхвърля сняг, подсказват, че задвижването може да е чисто задно, обещавайки онова удоволствие от аналоговото шофиране, за което феновете тъгуват.

Наред е вторият Mercedes за ултрабогаташи

Като член на елитната програма Mythos, този CLE ще бъде труден за придобиване, което пък не означава, че няма да го видим по българските улици. Като се има предвид, че предишният PureSpeed беше ограничен до производство от само 250 бройки, а наскоро такъв пристигна в Силвър Стар, то изобщо няма да бъде изненада, ако това купе също се появи на българска земя. Включването на ролкейдж в тестовите прототипи подсказва сериозните намерения, въпреки че много от тях вероятно ще прекарат живота си в климатизирани убежища.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наздраве

    1 0 Отговор
    Сега чакаме Фикс и Алфа с вграден хладилник и доживотно запзаено място на Халкидики за двама - през лятото :)))

    18:59 27.01.2026

  • 2 ма ДУРО

    3 0 Отговор
    И на царица, и на магарица - едно и също.
    И тук 4 колела като на другите

    19:18 27.01.2026