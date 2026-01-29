Сбогом на Tesla Model S и Model X

Tesla официално пенсионира своите ветерани, които помогнаха на марката да постигне това, което е в момента. По време на пресконференцията за финансовите резултати за четвъртото тримесечие тази сряда, главният изпълнителен директор Елон Мъск потвърди, че компанията ще прекрати производството на Model S и Model X през следващото тримесечие. Тази стъпка бележи драматична промяна в производствените приоритети на завода на Tesla във Фриймонт, Калифорния, който ще бъде преустроен, за да улесни мащабното внедряване на хуманоидния робот Optimus. Мъск определи пенсионирането на тези основополагащи модели като „почетно освобождаване от служба“, сигнализирайки за окончателно отклонение от традиционния хардуер за превозни средства от висок клас и преминаване към бъдеще, определено от роботиката и автономността.

Макар решението да разчувства някои фенове, механичната и финансовата логика са трудни за пренебрегване. Въпреки че в края на 2025 година моделите претърпяха последно, скромно обновяване, което добави фини промени в дизайна и подобрения в пробега Model S и X все повече се усещаха като остарели платформи в гама, доминирана от по-нови, високопроизводителни модели. През 2025 година те се комбинираха с Cybertruck, за да продадат малко над 50 850 бройки. В сравенение с 1,6 милиона продадени бройки от Model 3 и Model Y става ясно защо Tesla е толкова нетърпелива да замени луксозните автомобили с нисък обем на продажби с прогнозирани един милион робота годишно.

Model 3, Model Y и Cybertruck ще останат в основата на потребителския автомобилен бизнес, но излизането на флагманския седан и SUV сигнализира, че марката вече не се интересува от преследването на суетни показатели от високия клас. За тези, които все още искат да сложат един от тези пионери сред електромобилите в гаража си, прозорецът се затваря бързо, тъй като производствените линии ще бъдат изключени през следващото тримесечие, за да направят място за механичните работници на бъдещето.