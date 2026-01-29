Хoрацио Пагани отпразнува 70-тия си рожден ден със специален автомобил

Хорацио Пагани празнува 70-ия си рожден ден по единствения начин, по който създателите на хиперколи могат да го направят. Десет години след като радикалната Zonda HP Barchetta отбеляза 60-годишния му юбилей, италианската марка представи Huayra 70 Trionfo. Докато светът вече се е насочил към наследника ѝ, Utopia, този последен „триумф“ доказва, че шасито на Huayra все още има много живот в карбоново-титановите си вътрешности.

70 Trionfo е почти изцяло преработен модел, като единствено вратите и прозоречните рамки са запазени от серийния Huayra, а останалата част от каросерията е претърпяла основна реконструкция. Най-забележително е отклонението от традиционния мотив с четири фара на страна, заменен с двойна конфигурация, силно вдъхновена от елегантния Codalunga. Със завършек от хипнотизиращо зелено-оранжеви карбонови влакна, Trionfo успява да изглежда едновременно като ретро състезателна машина и футуристичен прототип.

Под изваяната си структура, Trionfo споделя ДНК-то си с Roadster BC, но инженерите са надхвърлили дори и неговите параметри. 6,0-литровият twin-turbo V12 двигател на Mercedes-AMG е настроен да доставя 834 конски сили, което е значителен скок от стандартната мощност на BC. По-важно за феновете е, че Pagani е заменил автоматичната скоростна кутия със 7-степенна ръчна скоростна кутия. В машина с тегло само 1250 килограма, тази комбинация от сурова мощност и аналогово зацепване гарантира, че Trionfo предлага инстинктивно шофиране, което малцина съвременни, технологично натоварени хиперколи могат да повторят.

Само три екземпляра от тази спецификация ще напуснат фабриката и остава строго пазена тайна дали те са изцяло нови модели или преустроени по поръчка за най-верните колекционери на Pagani. Предвид историята на марката с „безсмъртни“ модели – като Zonda Unico, която се появи почти три десетилетия след дебюта на оригинала – Huayra 70 Trionfo е свидетелство за „вечната“ природа на творенията на Хорацио.