BMW добавя допълнителен пробег и по-бързо зареждане към електрическите си модели

BMW подготвя значителна промяна в своя електромобилен парк за пролетта на 2026 година, като дава приоритет на енергийното управление и удобството на потребителите. Основната новина се фокусира върху кросоувърите iX1 и iX2, които получават хардуерно обновяване под формата на усъвършенствана силициево-карбидна електроника. Тази електронна трансплантация позволява на двигателите да използват енергията от батерията по-ефективно, което води до значително увеличение на пробега с 40 км за всички модели. Базовият модел iX1 eDrive20 вече достига максимален пробег от 514 км, а по-мощният вариант xDrive30 достига 466 км. По-аеродинамичният им събрат, iX2, отбелязва подобни подобрения, като eDrive20 достига 512 км, а xDrive30 – 477 км.

По-нагоре в йерархията, BMW iX3 отбелязва значително разширяване на техническия си набор от инструменти. кросоувърът вече предлага комплект за зареждане, който увеличава мощността на променливотоковото захранване до 22 kW, което значително намалява времето за зареждане вкъщи или на обществени зарядни станции. По-важното е, че BMW приема двупосочния енергиен поток с нова система Vehicle-to-Load (V2L). Това превръща iX3 в мобилна електроцентрала, способна да зарежда външни устройства с 3,7 kW, което означава, че може да захранва всичко от лаптоп до кафемашина на отдалечени места. Това е функционално подобрение, което добавя още едно ниво на гъвкавост към премиум характера на iX3, позиционирайки го като инструмент за съвременния, свързан начин на живот, а не просто като средство за транспорт.

Естетиката не е пренебрегната в това сезонно обновяване, като BMW въвежда по-жизнена палитра и изтънчен интериор, за да поддържа свежи предложенията си в шоурума. Гамата на iX3 се разширява с добавянето на три нови цвята: Eucalyptus Green, Frozen Space Silver и Fire Red. В интериора са добавени нови прагове от неръждаема стомана за по-премиум усещане при влизане, а шофьорите, които изберат пакета M Sport, вече ще получават специално изработен ключ с емблематичните състезателни ленти M. За да обедини цялата актуализация за 2026 година, преработената емблема на марката вече ще украсява капака на всеки модел.