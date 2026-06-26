Lamborghini пуска най-наточената си „джипка“ до няколко дни

Точно една седмица преди официалното си световно представяне Lamborghini публикува загадъчна тийзър снимка, която потвърждава, че хиперагресивната, ориентирана към пистата еволюция на най-продавания модел на марката ще дебютира на 1 юли 2026 година. С корпоративния слоган „нова глава се очертава“, първата студийна снимка разкрива, че отделът за специални проекти в Сант’Агата Болонезе съчетава принципите за лека конструкция на неелектрифицирания вариант Performante с динамичната, високоволтова архитектура на наскоро внедрената от марката задвижваща система с плъг-ин хибрид.

Задните елементи в тийзъра показват, че аеродинамичната част е претърпяла пълна структурна промяна. Снимката с висок контраст показва лимоненозелен прототип с изпъкваща двуслойна аеродинамична конфигурация на крилото. Докато горният спойлер от въглеродни влакна, монтиран на покрива, запазва основния профил за висока скорост на излизащия от производство пистов модел, сега той е съчетан с агресивно удължен, разположен в средата карбонов, позициониран директно върху ръба на задната врата – конфигурация, която много наподобява характерната „патешка опашка“, наблюдавана при Aston Martin DBX707. Преработената задна каросерия също така разкрива обновени LED задни светлини, разположени над агресивни, имитационни отвори за отвод на топлината, заимствани директно от базовия модел Urus SE, като всичко това е обрамчено от лек, открит карбонов панел на покрива, проектиран да понижи основния център на тежестта на автомобила.

Под леката карбонова обшивка предстоящият флагман се отказва от старата си, чисто механична конфигурация. Предишното поколение Performante разчиташе на самостоятелен 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо, развиващ 657 конски сили, но конфигурацията за 2027 година ще възприеме значително пренастроена версия на плъг-ин хибридната задвижваща система, използвана в Urus SE. Тази базова конфигурация вгражда електромотор с висока мощност в корпуса на осемстепенна автоматична скоростна кутия, като черпи ток от литиево-йонна батерия с капацитет 25,9 kWh, за да осигури системна фабрична мощност от 800 конски сили.