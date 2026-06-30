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Топ 5 на най-скъпите автомобили през 2026 година

Топ 5 на най-скъпите автомобили през 2026 година

30 Юни, 2026 11:13 2 937 1

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Как най-ексклузивните коли на планетата преминаха границата от 29 милиона евро

Топ 5 на най-скъпите автомобили през 2026 година - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на върховия автомобилен лукс е вселена, в която здравият разум капитулира пред оглушителното скърцане на пачки и капризите на мултимилиардерите. Когато имената на легендарни икони като Bugatti, Rolls-Royce и Pagani се появят в едно изречение, ценовите листи моментално придобиват астрономически измерения. Забравете за масовите каталози – тук говорим за уникални, ръчно изработени скулптури на колела, чиято стойност се измерва в десетки милиони. Представяме ви абсолютния връх на автомобилния разкош през 2026 г., където цените са фиксирани в момента на раждането на тези шедьоври и отразяват чистата, неподправена екстравагантност.

Bugatti Brouillard

Топ 5 на най-скъпите автомобили през 2026 година

Първото технологично бижу в нашата класация е плод на бутиковата програма Solitaire на френската марка, оценено на главозамайващите 18,5 милиона евро. Изящното купе е изградено върху архитектурата на лимитирания Mistral spider, но притежава напълно индивидуален характер. Големият коз във визията му е прозрачният, фиксиран покрив, който разкрива интериор, решен в перфектен синхрон с цвета на каросерията, карбона и алуминия. Под този луксозен обтекател ръмжи чудовищен 8-литров W16 двигател с четири турбини, бълващ 1600 конски сили.

Bugatti FKP Hommage

Топ 5 на най-скъпите автомобили през 2026 година

Френският бранд окупира и следващата позиция със своята втора еднократна разработка от същата ексклузивна серия, въртяща се около същата сума от 18,5 милиона евро. Този хиперзвуков снаряд представлява брилянтна генетична кръстоска между моделите Chiron и Veyron, като е създаден в памет на гениалния Фердинанд Пиех. Цялата каросерия е сглобена от напълно уникални панели, показващи как би изглеждал Veyron през 2026 г., а задвижването е поверено на модифицираното сърце на Chiron Super Sport със същите съкрушителни 1600 коня.

Gordon Murray Automotive S1 LM

Топ 5 на най-скъпите автомобили през 2026 година

Тук носталгията среща авангардната инженерна мисъл в едно творение на стойност 19,1 милиона евро. Представено в края на миналата година, това оръжие е модерна и брутално преработена интерпретация на култовия McLaren F1 LM от деветдесетте години. Базиран на карбонова пространствена рама, моделът залага на тесни, пронизващи фарове, масивно задно крило и атмосферен 4,3-литров V12 мотор, форсиран до 708 конски сили, куплиран с шестстепенна ръчна кутия. Всички пет планирани екземпляра бяха разграбени мигновено, а един от тях счупи рекордите на търг, превръщайки се в истинска колекционерска икона.

Rolls-Royce Boat Tail

Топ 5 на най-скъпите автомобили през 2026 година

Британските майстори на аристократичния разкош извадиха тежката артилерия от подразделението Coachbuild, създавайки три уникални кабриолета на прогнозна цена от 25,9 милиона евро за брой. Тази 5,8-метрова сухопътна яхта е вдъхновена от едноименната класика от 1932 г. и стъпва върху платформата на Phantom Drophead Coupe. Най-впечатляващата зона е задната част, където вместо традиционен багажник са монтирани две синхронно отварящи се под ъгъл 67 градуса крила, покрити със скъпоценен дървен фурнир с отворени пори, криещи луксозен комплект за пикник на открито.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Топ 5 на най-скъпите автомобили през 2026 година

Абсолютният властелин на лукса и най-скъпата кола на планетата в момента е този уникален роудстър, поръчан от свръхбогато американско семейство срещу космическите 29,6 милиона евро. Автомобилът е вдъхновен от мистичната роза „Черна бакара“, като каросерията блести с уникални нюанси благодарение на петслойно специално лаково покритие. Интериорът и външните детайли са истинско произведение на изкуството, включващо мозайка от 1603 ръчно изработени дървени елементи, имитиращи падащи розови листенца. Като капак на всичко, на таблото е интегриран разкошен подвижен хронограф Audemars Piguet, придружен от персонализирана кутия за шампанско.


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