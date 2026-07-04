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Това "BMW M3" наистина е направено в Китай на базата на стар седан на VW

Това "BMW M3" наистина е направено в Китай на базата на стар седан на VW

4 Юли, 2026 12:00 812 1

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Това "BMW M3" наистина е направено в Китай на базата на стар седан на VW - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Сцената на тунинговите автомобили в Китай ни е подарила някои странни творения през годините, но този най-нов модел със сигурност е най-нетипичния до момента. Проектът, ласкаво наречен M3², е абсолютна оптична илюзия, изградена върху основата на остаряващ Volkswagen Lamando L. За щастие, нито един истински спортен седан на BMW не е пострадал при създаването на тази ултраширока машина, въпреки че тя заимства много от стила на марката от Мюнхен. Конструкторите са успели да интегрират нещо, което прилича на автентични фарове от G80 M3, или поне на изключително точни реплики, които идеално ограждат масивната предна решетка. Преминавайки към центъра на предната част, стилистичните решения стават още по-поляризиращи.

Това "BMW M3" наистина е направено в Китай на базата на стар седан на VW

Спорните вертикални бъбрекови решетки на G80 M3 тук са удвоени. Чрез добавянето на две допълнителни решетки до централната двойка създателите са придали на този удължен седан конфигурация с четири решетки, която създава предна част, доста различна от всичко останало на пътя. Коренните връзки на автомобила с Volkswagen се забелязват много по-лесно от тричетвъртия изглед отзад, където стандартната линия на покрива и извивката на багажната врата на Lamando L остават до голяма степен непроменени. За да се допълни цялостната имитация на баварския модел, по-широката задна част е допълнена от комплект специално изработени задни светлини, вдъхновени от M3.

Това "BMW M3" наистина е направено в Китай на базата на стар седан на VW

Стъпвайки в интериора, става ясно, че фантазията за BMW бързо отстъпва място на ежедневната реалност на пътуващия до работа. Архитектурата на интериора е взета направо от стандартен Lamando, като единственият намек за промяната на екстериора е парче тиксо, покриващо логото на VW на волана. Таблото разполага с огромен широкоформатен дисплей, позициониран специално за забавлението на предния пътник. Вместо фабричните кожени седалки с добра опора, цялата кабина е напълно оголена. Конструкторите са предпочели да поставят вместо това удобни пуфове, запазвайки легендарната регионална репутация на колата, че може да побере до десет пътници наведнъж.

Това "BMW M3" наистина е направено в Китай на базата на стар седан на VW

Под карикатурната каросерия, всеки, който се надява на механичния гръм на 3,0-литровия редови шестцилиндров двигател с двойно турбо на BMW, ще остане жестоко разочарован. Конструкторът е оставил оригиналния силов агрегат на Volkswagen непокътнат, което означава, че този масивен круизер разчита изцяло на малък 1,4-литров четирицилиндров двигател. Данните за общото тегло на крайния вариант остават непотвърдени, но с толкова малък двигател, теглещ кола, която заема две пълни ленти, динамиката със сигурност ще бъде мека, да не кажем повече.


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