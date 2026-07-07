Mercedes реши къде ще прави "малката" G-Class

Почти три години, след като Mercedes-Benz за първи път подсказа за компактна и по-достъпна версия на монолитния Geländewagen на изложението IAA в Мюнхен, дългоочакваният автомобил – ласкаво наричан „Little G“ или „g-Class“ с малка буква от вътрешните екипи, най-накрая разкри повече за мястото на производството си. Информация от бранша сочи, че вместо да се произвежда на скъпоструващите сглобяващи линии в Растат, Германия, заедно с моделната гама CLA, както първоначално се предполагаше, Mercedes тихо е избрал да възложи производството на предстоящия SUV на разширяващия се завод в Кечкемет, Унгария.

Това логистично преместване представлява добре обмислена финансова маневра от страна на главния изпълнителен директор Ола Калениус, с цел да се противодейства на естествено по-тесните маржове, присъщи на по-малките премиум сегменти. За да превърне унгарския завод в безспорен „скъпоценен камък“ на европейската си производствена мрежа, „тризвездната марка“ в момента инвестира огромен пакет за разширение в размер на 1 милиард евро, с цел да увеличи годишния производствен капацитет до зашеметяващите 400 000 единици. Този локализиран тласък в инфраструктурата ефективно ще удвои настоящата оперативна площ на завода, като ще принуди фабриката в Кечкемет да поеме до 30 процента от цялото сглобяване на автомобили на Mercedes в Европа. Подкрепата на тази индустриална офанзива изисква масивна регионална кампания за набиране на персонал, като марката активно наема около 3 000 нови монтажни техници, за да увеличи общия брой на специализираната работна сила в завода до 7 500 души.

Макар ентусиастите да не трябва да очакват този малък кросоувър с монокок и платформа MMA да се справя с екстремни препятствия със същата механична безпроблемност като своя по-тежък и по-голям брат с тройно заключващ се диференциал, инжнерите обещават автомобил, който се отличава значително от кросоувъра GLB. Механичната архитектура е претърпяла радикална стратегическа еволюция зад затворени врати, като напълно се е отклонила от първоначалната си концепция за изключително нулеви емисии. Подтикнати от сериозния отпор от страна на северноамериканските дилърски съвети, които се сблъскват с намаляващите темпове на приемане на електромобилите в световен мащаб, инженерите на Mercedes бързо промениха курса, за да интегрират изключително гъвкава стратегия с двойна задвижваща система, която ще представи този компактен офроудър с избор както между електрически архитектури с два мотора, така и между високоефективна, мекохибридна система с вътрешно горене, споделена с CLA от следващото поколение.

Тази гъвкава механична конфигурация гарантира, че новият модел ще се появи на пазара с достъпна цена, предназначена да привлече широка демографска група от купувачи, ориентирани към определен начин на живот, без да канибализира съществуващото портфолио на марката. Макар че моделът с малката буква „g“ ще се продава на значително по-висока цена в сравнение с настоящия базов модел GLB, горната граница на цената му ще остане твърдо под тази на флагманския G-Class.