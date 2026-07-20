BYD коментира инцидента в който техен автомобил се оказа с откъснат заден мотор насред пътя (ВИДЕО)

През последното десетилетие китайските автомобилни производители се опитват решително да се отърват от традиционната си репутация на производители на евтини и некачествено проектирани продукти, и според повечето пазарни показатели, постигнаха зашеметяващ успех. От време на време обаче в интернет се появява някой наистина странен инцидент, който отново поставя старите, неласкателни стереотипи под светлината на прожекторите за още кратко време.

През последните седмици, местните социални мрежи засияха като коледна елха заради драматични кадри и снимки, появили се от силно наводнена улица в Шенян. Видеото, което се разпространи вирусно, показва електромобила BYD Tang, който се движи по пътя, пръскайки вода – доста обичайна гледка по време на летен порой, с изключение на огромния метален компонент, който видимо се влачи зад него. Обектът, който трака по асфалта, се оказа целият заден електродвигател на SUV-то, напълно откъснат от монтажните си скоби, но все още упорито привързан към каросерията на автомобила чрез един-единствен, силно изолиран оранжев кабелен сноп за високо напрежение.

Удивителната гледка веднага предизвика вълна от шеги в интернет, че Tang на практика е „родил“ собствения си задвижващ агрегат насред улицата, както и широко разпространени спекулации, че електродвигателят просто се е отделил спонтанно поради излагане на вода. Естествено, обикновените леки автомобили не са проектирани да служат като амфибийни плавателни съдове, но в конкретния видеоклип стоящата вода върху асфалта изглежда да е с дълбочина не повече от няколко сантиметра, което накара критиците да се запитат как такова незначително преминаване през вода може да доведе до структурна повреда от такъв мащаб.

Реагирайки бързо на този проблем за имиджа си, официалните канали за обслужване на клиенти на BYD публикуваха официално изявление, в което разясниха физическите причини за инцидента. Според предварителния анализ на производителя на бордовите данни за работата на автомобила и физическите повреди, останали в точките на закрепване, структурната повреда не е била причинена от проникване на вода или производствен дефект. Вместо това компанията твърди, че SUV-то е претърпял тежък, високоенергиен удар в долната част на каросерията със скрит, потопен обект – като голям камък или изместен бетонен бордюр, докато преминава през участъци от наводнената зона, които вероятно са били значително по-дълбоки, преди камерите да започнат да снимат.

Детайлните снимки на автомобила, споделени от местните медии, подкрепят защитната позиция на марката. Снимките разкриват счупване по корпуса от лят алуминий на задвижващия агрегат, което показва, че металът е бил насилствено откъснат от огромен външен удар, а не просто се е разхлабил от вибрации или е бил разтворен от дъжда. В доста впечатляваща демонстрация на резервираността на електромобилите, конкретният модел Tang, за който става дума, изглежда е бил високопроизводителна версия с два електродвигателя и задвижване на всички колела. Тъй като предният електродвигател и основните му захранващи кабели са останали напълно непокътнати, шофьорът всъщност е успял да поддържа инерцията си и да продължи да се движи по улицата, разчитайки с увереност на предния мост, докато задната част се плъзга зад него. BYD потвърди, че техниците на място вече са установили контакт със собственика на автомобила, за да координират цялостно техническо разглобяване и оценка на щетите.