BYD ще чупи рекорда на Xiaomi със "звяр" с 2000 к.с.

След грандиозния си световен дебют на „Фестивала на скоростта“ в Гудууд, Denza – подразделението на BYD за автомобили от премиум клас беше забелязано на пистата Нюрбургринг, активно доусъвършенства едно безкомпромисно състезателно оръжие преди широко разгласения си опит да счупи рекорда за обиколка на серийни електромобили тази есен.

Силно камуфлираният прототип, заснети от шпионските фотографи, изглежда като още по-екстремна версия на и без това мощния вариант Z Racing. Макар стандартната версия „Racing“ да не е за подценяване, със сложен преден сплитер от въглеродни влакна, вихрови генератори под пода и опционално високо разположено задно крило, които осигуряват огромна притискаща сила от 1 060 кг при 350 км/ч, този нов тестов прототип издига аеродинамичната екстремност на съвсем ново ниво. Машината, предназначена за писта, разполага с набор от агресивни многостепенни предни канарди, значително по-дълбок преден сплитер, специално изработени леки състезателни джанти, облечени в ултрашироки гуми с високо сцепление, и колосален заден дифузьор, който заема почти една трета от задната част на автомобила.

Откритите композитни панели на тестовия прототип съвпадат напълно с обещанията на Denza за предстоящия флагмански модел Z Special Edition. Този топ вариант за писта използва специализирана, състезателна двуслойна композитна каросерия, изработена изцяло от леки въглеродни влакна. За да се балансира високото сцепление в завоите с ефективността при бързо движение по права, Special Edition разполага с изключително усъвършенствана активна система за намаляване на аеродинамичното съпротивление. Системата активно координира движещ се преден дифузьор в тандем с регулируемо крило на задната част, като намалява общото аеродинамично съпротивление с до 40%, докато генерира 2 000 кг притискаща сила при ускорение по правите отсечки със скорост 300 км/ч.

Докато стандартният Denza Z за масовия пазар използва 76 kWh Blade батерия за задвижване на конфигурация с три мотора, генерираща 1 582 конски сили, Special Edition разполага с усъвършенствана система за термично управление, подходяща за писта, за да се предотврати износването на батерията при екстремни условия на пистата. Тази високопроизводителна охладителна система отключва комбинирана мощност от около 2000 конски сили. Denza твърди, че тази огромна електрическа мощност ще ускори купето със задвижване на четирите колела от 0 до 100 км/ч за по-малко от 1,7 секунди, показател, който би го превърнал в едно от най-бързо ускоряващите се пътни превозни средства в историята. Инженерният екип ще продължи да подлага прототипа на строги тестове за развитие при високи скорости в Германия през следващите седмици, като окончателните времена за обиколка и официалните производствени спецификации се очаква да бъдат обявени по-близо до опита за рекорд по-късно през тази година.