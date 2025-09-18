Китай тества нов корабен маршрут

Китайското пристанище Нингбо се готви да пусне на вода товарен кораб, който ще тества нов корабен маршрут през Северния морски път, съобщава Politico.

Планирано е корабът да отплава на 20 септември. Въпреки че китайските компании вече са извършвали пробни превози през Северния морски път, предстоящият маршрут ще бъде по-сложен. „Те вече са извършвали превози от точка до точка, например от китайско пристанище до Хамбург или Санкт Петербург. Това пътуване е различно. Корабът ще акостира в четири пристанища в Китай, след което ще пътува през Арктика и след това ще посети Обединеното кралство, Ротердам, Хамбург и Гданск. „Това наистина прилича повече на редовен морски корабен маршрут“, каза пред изданието Малте Хумперт, основател на Американския арктически институт.

Той отбеляза, че само преди 5 до 10 години всички са смятали, че корабоплаването по Северния морски път ще бъде малко вероятно преди 2040-2050 г. „Сега е 2025 г. и китайците вече го правят. Дали е печелившо за тях? Няма значение; става въпрос за натрупване на знания, за разбиране как да се прави. „Това правят китайците – натрупват опит и обучават екипажи“, каза експертът.

Хъмпърт обясни, че развитието на Северния морски път е станало възможно благодарение на изменението на климата, тъй като тези промени се случват по-бързо в Арктическия регион, отколкото в други части на планетата. Въпреки това той смята, че световната търговия ще продължи да протича предимно по традиционния маршрут през Суецкия канал.

„Ако превъртим напред с 30-40 години и дотогава ледената покривка ще е намаляла с още 30-50%, ще имаме половин година без лед по Северния морски път, тогава Арктика ще се превърне в много привлекателен вариант. Арктика няма да замени Суецкия канал скоро. Не е това въпросът. И Суецкият канал, и Панамският канал все още са тук. Но Арктика ще бъде допълнителен маршрут“, заключи експертът.