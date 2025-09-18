Новини
Китай тества нов корабен маршрут

18 Септември, 2025 16:47 975 5

  • северен морски път-
  • китай-
  • тестване

Той минава през Северния морски път и ще пътува през Арктика, Обединеното кралство, Ротердам, Хамбург и Гданск

Китай тества нов корабен маршрут - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайското пристанище Нингбо се готви да пусне на вода товарен кораб, който ще тества нов корабен маршрут през Северния морски път, съобщава Politico.

Планирано е корабът да отплава на 20 септември. Въпреки че китайските компании вече са извършвали пробни превози през Северния морски път, предстоящият маршрут ще бъде по-сложен. „Те вече са извършвали превози от точка до точка, например от китайско пристанище до Хамбург или Санкт Петербург. Това пътуване е различно. Корабът ще акостира в четири пристанища в Китай, след което ще пътува през Арктика и след това ще посети Обединеното кралство, Ротердам, Хамбург и Гданск. „Това наистина прилича повече на редовен морски корабен маршрут“, каза пред изданието Малте Хумперт, основател на Американския арктически институт.

Той отбеляза, че само преди 5 до 10 години всички са смятали, че корабоплаването по Северния морски път ще бъде малко вероятно преди 2040-2050 г. „Сега е 2025 г. и китайците вече го правят. Дали е печелившо за тях? Няма значение; става въпрос за натрупване на знания, за разбиране как да се прави. „Това правят китайците – натрупват опит и обучават екипажи“, каза експертът.

Хъмпърт обясни, че развитието на Северния морски път е станало възможно благодарение на изменението на климата, тъй като тези промени се случват по-бързо в Арктическия регион, отколкото в други части на планетата. Въпреки това той смята, че световната търговия ще продължи да протича предимно по традиционния маршрут през Суецкия канал.

„Ако превъртим напред с 30-40 години и дотогава ледената покривка ще е намаляла с още 30-50%, ще имаме половин година без лед по Северния морски път, тогава Арктика ще се превърне в много привлекателен вариант. Арктика няма да замени Суецкия канал скоро. Не е това въпросът. И Суецкият канал, и Панамският канал все още са тук. Но Арктика ще бъде допълнителен маршрут“, заключи експертът.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    4 0 Отговор
    Той този мопрски път си се експлоатира отдавна. Много по-кратък е от другия, минаващ през Суецкия канал. И много по-безопасен.
    Ама защо на картинката сте отрязали маршрута и информацията за дължината на морския път от Китай до Ротердам през Суецкия канал?

    17:00 18.09.2025

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Китай изрази готовност да засили сътрудничеството с Русия в развитието на инфраструктурата на арктическия маршрут. Китайското външно министерство подчерта, че този маршрут има значителен потенциал за международна търговия. Китай възнамерява да работи с арктическите крайбрежни държави, за да насърчи развитието на Северния морски път и да защити околната среда.

    Първият транзитен товарен полет от Китай до Европа през Арктика започна на 15 септември. По този начин Северният морски път се превръща в нова граница за икономическо партньорство между Москва и Пекин.

    17:08 18.09.2025

  • 3 Добър ден

    1 0 Отговор
    Китай подготвя тестов експресен маршрут до Европа през Северния морски път на Русия: на 20 септември контейнеровозът Istanbul Bridge ще отплава от пристанището Нингбо-Джоушан и се очаква да достигне Феликстоу, Великобритания, след 18 дни, ескортиран от ледоразбивачи.

    17:11 18.09.2025

  • 4 Не че нещо

    2 0 Отговор
    Обаче усещам как инуитите в Аляска скоро ще разберат как китайските кораби им рушат традиционния начин на живот, стресират китове и тюлени, на елените им се дръпнали очите и бягали повече, морските птици им опадали перата на опашките и изобщо погром над природата, лунните цикли, атмосферното налягане и много други неща. Американското правителство категорично ще защити елени, мармоти, врабчета, маламути, инуити и прочие, спирайки китайската агресия и териториални претенции, прекъсвайки корабоплаването там.

    17:38 18.09.2025

  • 5 ахахаха

    1 0 Отговор
    Очакваме Берингови пирати или Норвежки пирати с лодки да отвличат корабите с китайско карго за Европа. Преди Ми6 и ЦРУ създадоха измислените Сомалийски пирати, та се наложи Китай и Иран да подпомогнат Хусите за да ги разчистят. Вероятно по същия начин ще подходят англетата. Бритън рулз дъ вейвс!

    17:40 18.09.2025