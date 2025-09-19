Nvidia и Intel с революционни разработки в няколко поколения персонализирани продукти

NVIDIA и Intel Corporation обявиха сътрудничество за съвместно разработване на няколко поколения персонализирани продукти за центрове за данни и персонални компютри, които ще ускорят приложенията и работните натоварвания на хипермащабните, корпоративните и потребителските пазари.

NVIDIA ще инвестира 5 млрд. USD в обикновени акции на Intel на цена от 23,28 USD за акция. Инвестицията е предмет на обичайните условия за приключване, включително получаване на необходимите регулаторни одобрения.

„Изкуственият интелект е движеща сила на нова индустриална революция и преосмисля всеки слой от изчислителния стек – от силиций до системи и софтуер. Това историческо сътрудничество дълбоко интегрира AI и ускорения изчислителен стек на NVIDIA с процесорите на Intel и обширната x86 екосистема – сливането на две платформи от световна класа. Заедно ще разширим нашите екосистеми и ще положим основите за следващата ера на изчисленията“, каза основателят и главен изпълнителен директор на NVIDIA Дженсън Хуанг.

След обявяването акциите на Intel се повишиха с 26% в предварителната търговия.

Акциите на Intel, които достигнаха най-ниското си ниво от повече от десетилетие тази година, се възстановиха, след като получиха подновена подкрепа от администрацията на Тръмп, която през август постигна споразумение правителството на САЩ да инвестира 10% в производителя на чипове.

По време на държавно посещение големи американски технологични фирми обявиха, че ще инвестират 42 милиарда долара във Великобритания. По-конкретно, производителят на чипове Nvidia ще достави 120 000 от своите усъвършенствани GBU чипове на Великобритания като част от проекта Stargate UK AI, съвместно предприятие с британската Nscale и американската OpenAI.