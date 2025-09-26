Украйна се нуждае от 23 милиарда долара, за да намали финансовия си дефицит

Украйна ще се нуждае от поне 23 млрд. USD, за да намали нарастващия си финансов дефицит през следващата година, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на свои източници.

Според вестника Киев „води разговори с Европейската комисия и Международния валутен фонд за това как да покрие нарастващия финансов дефицит на Украйна поради края на военната и финансова подкрепа на САЩ“ на фона на все по-строги бюджетни ограничения в европейските страни.

„В момента работим по всички условия, срокове и обеми“, каза по-рано европейският комисар по икономическите въпроси и производителността Валдис Домбровскис. „Що се отнася до обемите, за нас е важно също да видим оценката на МВФ за финансовите нужди на Украйна“, каза той. МВФ не коментира.

Според вестника, дискусиите се отнасят и до дискусии в рамките на Европейската комисия относно разработването на механизми за отпускане на „репарационен заем“ на Украйна след експроприацията на 170 млрд. EUR замразени руски активи в Европа.

На 10 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейската комисия не възнамерява да конфискува замразени руски активи на Запад, но ще ги използва за отпускане на заеми на Украйна.

По-голямата част от замразените в Европа суверенни активи на Русия – малко над 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Депозитарят многократно се е обявявал против отчуждаването на активи, предупреждавайки, че това може да доведе до конфискуване от Русия на европейски или белгийски активи другаде по света чрез съдебни действия.