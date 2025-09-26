Новини
Бизнес »
Украйна се нуждае от 23 милиарда долара, за да намали финансовия си дефицит

Украйна се нуждае от 23 милиарда долара, за да намали финансовия си дефицит

26 Септември, 2025 09:35 445 11

  • украйна-
  • мвф-
  • дефицит

Домбровскис: В момента работим по всички условия, срокове и обеми

Украйна се нуждае от 23 милиарда долара, за да намали финансовия си дефицит - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна ще се нуждае от поне 23 млрд. USD, за да намали нарастващия си финансов дефицит през следващата година, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на свои източници.

Според вестника Киев „води разговори с Европейската комисия и Международния валутен фонд за това как да покрие нарастващия финансов дефицит на Украйна поради края на военната и финансова подкрепа на САЩ“ на фона на все по-строги бюджетни ограничения в европейските страни.

„В момента работим по всички условия, срокове и обеми“, каза по-рано европейският комисар по икономическите въпроси и производителността Валдис Домбровскис. „Що се отнася до обемите, за нас е важно също да видим оценката на МВФ за финансовите нужди на Украйна“, каза той. МВФ не коментира.

Според вестника, дискусиите се отнасят и до дискусии в рамките на Европейската комисия относно разработването на механизми за отпускане на „репарационен заем“ на Украйна след експроприацията на 170 млрд. EUR замразени руски активи в Европа.

На 10 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейската комисия не възнамерява да конфискува замразени руски активи на Запад, но ще ги използва за отпускане на заеми на Украйна.

По-голямата част от замразените в Европа суверенни активи на Русия – малко над 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Депозитарят многократно се е обявявал против отчуждаването на активи, предупреждавайки, че това може да доведе до конфискуване от Русия на европейски или белгийски активи другаде по света чрез съдебни действия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елементарно

    10 0 Отговор
    Ей сега кат ни го вкарат еврото - ще ги "осигурим" на ЕС да им ги даде ...

    09:40 26.09.2025

  • 2 Бойко Борисов

    5 0 Отговор
    "Аз съм готов веднага да взема 23 милиарда заем, за да подпомогна братска зеленска Украйна!" А Росенчо - премиерът с дистанционно се обажда от водопада в хотела на жена си: "И аз, и аз!".

    09:40 26.09.2025

  • 3 Орк

    2 0 Отговор
    Ами давайте! какво се мотате.

    09:44 26.09.2025

  • 4 Вчера бяха 13 милиарда

    8 0 Отговор
    Днес вече станаха 23 милиарда.
    А в зеленото блато допълнително влизат и средства от бартерите кокаин срещу оръжие които се осъществяват с колумбийската мафия и наркокартели. Урси и розовите понита слепи но бай Дончо прогледна и ги остави да потъват заедно със зеления.

    09:53 26.09.2025

  • 5 важно е сега да си промени политиката

    1 0 Отговор
    защото нейната я води към фалити и воини със съседите . от едно желание да избият сепаратистите и да си показват татусите и символите се стигна до обирането на меркелица до кокал и напълването на фрг с мигранти . може да пратим експерти за провеждането на по мирен план за страната и изоставянето на още територии . като се сметне колко е ремонта на киев . после се умножи по 12 , щото е толкова голяма страна и се вижда как няма в света толкоз пари . а ако изостави 4-5 територии колкото киев ще има пари за всички 8 дето са за ремотни . логика .

    09:54 26.09.2025

  • 6 ами

    2 0 Отговор
    ха ха ха - направо им даите всичките 170 милиарда за "възстановяване"

    09:57 26.09.2025

  • 7 дядото

    3 0 Отговор
    за тях няма да има проблеми,ние от ес ще платим и ще отмизерстваме.

    10:00 26.09.2025

  • 8 Абе мен кво ме

    2 0 Отговор
    Интересува некаква си Украйна. Да се оправят сами.
    Нито стотинка не давам на фашисти.

    10:03 26.09.2025

  • 9 дядо поп

    3 0 Отговор
    Двадесет и три милиарда не знам ама 23 орешника ще свършат работа.

    10:05 26.09.2025

  • 10 Украйна ще се нуждае от поне 23 млрд

    2 0 Отговор
    България също се нуждае!

    10:09 26.09.2025

  • 11 пешо

    1 0 Отговор
    тия боклуци ще съсипят света

    10:18 26.09.2025