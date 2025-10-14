Златото вече е новият Биткойн – и това може да промени света

От векове златото е символ на сигурност – актив, към който инвеститорите се обръщат в несигурни времена. Но от лятото на 2025 година насам нещо се промени. Цената на златото започна да расте с темпове, които повече напомнят на криптовалутите, отколкото на традиционен благороден метал. На пазарите се наблюдава нов феномен – т.нар. „биткойнизация“ на златото.

Терминът „биткойнизация“ описва момент, в който даден актив престава да бъде просто средство за съхранение на стойност и се превръща в обект на масова инвестиционна еуфория. Хората вече не купуват злато само за защита от инфлация, а защото вярват, че цената му ще продължи да расте – и се страхуват да не изпуснат възможността.

До скоро златото се възприемаше като „бавен“ и стабилен актив – антипод на Биткойн. Днес обаче все повече инвеститори, фондове и дори корпорации пренасочват капиталите си към него, търсейки реален актив в ерата на парично разхлабване, високи държавни дългове и геополитическо напрежение.

ETF фондовете върху злато отчитат рекорден приток на капитали, а някои анализатори вече говорят за сценарий от 10 000 долара за унция през следващите години.

През последното десетилетие Биткойн беше наричан „дигиталното злато“. Днес можем да кажем, че златото се превръща във „физическия Биткойн“ – актив, който концентрира едновременно страх, надежда и спекулация. Това е същността на биткойнизацията – когато психологията на крипто пазара завладява реалния свят.

Възможните последици са сериозни. Централните банки вероятно ще преосмислят ролята на златото в своите резерви. Доларът може да изгуби част от статута си на основна резервна валута. А инвеститорите ще трябва да решат дали златото остава защита, или вече се е превърнало в новата надпревара за печалба.

Ако Биткойн беше дигиталното злато, то сега златото е новият Биткойн. Разликата е, че този път старият крал си връща короната – но с поведението на младия.