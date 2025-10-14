Новини
Златото вече е новият Биткойн – и това може да промени света

14 Октомври, 2025 16:01 720 11

  • злато-
  • криптовалута-
  • биткойн

Цената на златото расте с темпове, които напомнят на криптовалутите, а инвеститорите се страхуват да не изпуснат влака

Златото вече е новият Биткойн – и това може да промени света - 1
Николай Недялков Николай Недялков Автор във Fakti.bg

От векове златото е символ на сигурност – актив, към който инвеститорите се обръщат в несигурни времена. Но от лятото на 2025 година насам нещо се промени. Цената на златото започна да расте с темпове, които повече напомнят на криптовалутите, отколкото на традиционен благороден метал. На пазарите се наблюдава нов феномен – т.нар. „биткойнизация“ на златото.

Терминът „биткойнизация“ описва момент, в който даден актив престава да бъде просто средство за съхранение на стойност и се превръща в обект на масова инвестиционна еуфория. Хората вече не купуват злато само за защита от инфлация, а защото вярват, че цената му ще продължи да расте – и се страхуват да не изпуснат възможността.

До скоро златото се възприемаше като „бавен“ и стабилен актив – антипод на Биткойн. Днес обаче все повече инвеститори, фондове и дори корпорации пренасочват капиталите си към него, търсейки реален актив в ерата на парично разхлабване, високи държавни дългове и геополитическо напрежение.

ETF фондовете върху злато отчитат рекорден приток на капитали, а някои анализатори вече говорят за сценарий от 10 000 долара за унция през следващите години.

През последното десетилетие Биткойн беше наричан „дигиталното злато“. Днес можем да кажем, че златото се превръща във „физическия Биткойн“ – актив, който концентрира едновременно страх, надежда и спекулация. Това е същността на биткойнизацията – когато психологията на крипто пазара завладява реалния свят.

Възможните последици са сериозни. Централните банки вероятно ще преосмислят ролята на златото в своите резерви. Доларът може да изгуби част от статута си на основна резервна валута. А инвеститорите ще трябва да решат дали златото остава защита, или вече се е превърнало в новата надпревара за печалба.

Ако Биткойн беше дигиталното злато, то сега златото е новият Биткойн. Разликата е, че този път старият крал си връща короната – но с поведението на младия.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬Др.Тодар ЖИВКОВ 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Що така ?
    Другарите с печатницата май не могат да си принтират?

    16:08 14.10.2025

  • 3 Полит.коректен расист

    6 0 Отговор
    Инвестиционно Злато = РЕАЛНИ ПАРИ вървящи няколко крачки пред инфлацията В ТВОЯТ ДЖОБ !
    Бижутерско злато = измама в световен мащаб на бижутерската гилдия естествено за ТВОЯ сметка !
    Фиатни пари = измама на световната банкова система.
    Хартия която неможе да покрие дори разхода по мастилото върху себе си.
    Хартия в банковата ти сметка = илюзия,че парите са твои !

    16:16 14.10.2025

  • 4 БРАВО !!!

    6 0 Отговор
    От 7-ем години купувам инв.злато.
    Никога не съм бил по доволен от избора си

    16:18 14.10.2025

  • 5 НРБългария

    3 0 Отговор
    Навремето върху хартията имаше изписано " Защитени със злато и всички активи на Българска Народна Банка " Кое не ясно ? Златото все пак има хилядолетен фундамент , признато е за актив , купува се от централните банки , съхранява се от самите държави .Биткойна е ала-бала , числа на екрана .

    16:19 14.10.2025

  • 6 кроманьонеца

    2 0 Отговор
    Дори при направата на принтера който печата парите се използва злато и сребро

    16:20 14.10.2025

  • 7 метавселена

    2 0 Отговор
    Доста скромна прогноза за 10 000 долара за унция . Прогнозата е за над 25 000 долара на унция , горе долу на тези нива САЩ ше могат да си изчистят дълга .Отделно от това в САЩ златото във трезора ,все още се смята за 42 долара на унция .Ами ако решат да го актуализитат до сегашните нива ?

    16:23 14.10.2025

  • 8 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор
    Още преди 170+ години другарят Маркс в "Капиталът" пише: Не допускайте хартията (банкнотите) да превишават наличното злато в банката.

    Коментиран от #10

    16:24 14.10.2025

  • 9 прима виста

    1 0 Отговор
    Ако сега влизате на пазара на злато , ми се струва , че сте закъснели и по добре да бъдете предпазливи . Една унция в момента в левове е към 7200 , а това не са малко пари

    16:25 14.10.2025

  • 10 бай Бончо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Биско Чекмеджето":

    Сега много не го четат Маркс , щото уж бил комунистически , а той е буквално като алманах за икономика . Лека полека взе да им влиза в празните глави , коя система е по добра

    16:27 14.10.2025

  • 11 визионер

    0 0 Отговор
    Като исторически фундамент една унция злато е купувала един скъп мъжки костюм , а 10 унции са купували къща . Сега въпроса е , златото ли е евтино или къщите са скъпи ?

    16:30 14.10.2025