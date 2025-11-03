Огромни загуби за Литва след затварянето на границата с Белару

Литовските товарни превозвачи могат да понесат загуби до 1 млрд. EUR поради затварянето на сухопътната граница с Беларус, което е в сила от 29 октомври, съобщи Олег Тарасов, вицепрезидент на Литовската асоциация на товарните превозвачи „Линава“.

„Ситуацията е близо до катастрофа. Ако границата не бъде отворена отново скоро, нашите оценки сочат, че загубите ще възлизат на близо 1 млрд. EUR годишно“, каза той.

Според представителя на асоциацията, конфликтът относно взаимните ограничения ще принуди литовските превозвачи да се откажат от пазара на товарни превози на изток. „Нашите съседи, които имат по-гъвкава позиция, ще поемат товарните превози“, каза той. Според Тарасов целият логистичен сектор, включително спедиторите и складовите компании, ще понесе загуби.

В отговор на действията на Вилнюс, Беларус забрани движението по пътищата си на камиони и трактори, регистрирани в Литва и Полша, на 31 октомври.