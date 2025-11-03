Новини
Бизнес »
Огромни загуби за Литва след затварянето на границата с Белару

Огромни загуби за Литва след затварянето на границата с Белару

3 Ноември, 2025 18:51 1 071 10

  • литва-
  • беларус-
  • граница-
  • логистика-
  • сектор-
  • загуби

Логистичният сектор може да загуби близо 1 милиард евро

Огромни загуби за Литва след затварянето на границата с Белару - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Литовските товарни превозвачи могат да понесат загуби до 1 млрд. EUR поради затварянето на сухопътната граница с Беларус, което е в сила от 29 октомври, съобщи Олег Тарасов, вицепрезидент на Литовската асоциация на товарните превозвачи „Линава“.

„Ситуацията е близо до катастрофа. Ако границата не бъде отворена отново скоро, нашите оценки сочат, че загубите ще възлизат на близо 1 млрд. EUR годишно“, каза той.

Според представителя на асоциацията, конфликтът относно взаимните ограничения ще принуди литовските превозвачи да се откажат от пазара на товарни превози на изток. „Нашите съседи, които имат по-гъвкава позиция, ще поемат товарните превози“, каза той. Според Тарасов целият логистичен сектор, включително спедиторите и складовите компании, ще понесе загуби.

В отговор на действията на Вилнюс, Беларус забрани движението по пътищата си на камиони и трактори, регистрирани в Литва и Полша, на 31 октомври.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    33 1 Отговор
    Санкциите действат!

    18:54 03.11.2025

  • 2 Пич

    39 1 Отговор
    Литовска тъпотия - няма оправия !!! И тия санкции налагат , та свят им се зави..... Хахаха...

    18:54 03.11.2025

  • 3 злите прибалтийски джуджета

    30 1 Отговор
    са се обезлюдили като нас, май нямат кафява чума като тун

    18:54 03.11.2025

  • 4 Дън Бай

    33 1 Отговор
    Тези тъпаци затова никога не са имали държава. Ние почти сме същите вече.

    18:55 03.11.2025

  • 5 Един

    29 1 Отговор
    Това са чудесни новини! Още санкции! Давайте!
    И още заеми за оръжия за Зеля!

    18:59 03.11.2025

  • 6 ?????

    26 1 Отговор
    Ха ха.
    Прибалтите заклаха навремето кокошката носеща им златни яйца.
    Оставена им между другото от СССР.
    Имам предвид пристанищата и ж.д. инфраструктурата заточена за износ на руските ресурси.
    Заради глупостите в главите им накараха руснаците да построят Уст-Луга и да обнулят транзита чрез Прибалтика.
    Така стана и с белоруския транзит.
    Пак заради бръмбарите в главите им Лукашенко се договорри с Путин белоруския износ да тръгне през Уст-Луга.
    Демографията им между другото е малко по-ужасна от нашата.

    19:05 03.11.2025

  • 7 Недостижими

    26 1 Отговор
    В линията на европейското слабоумие, Литва, Латвия и Естония се борят за разпределението на медалите.

    Коментиран от #8

    19:06 03.11.2025

  • 8 Нас що

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Недостижими":

    ни забрави?????

    19:07 03.11.2025

  • 9 Лукашенко

    12 1 Отговор
    И6aл съм ги

    19:14 03.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.