Европа дава 300 милиона евро на Литва за отбрана

7 Ноември, 2025 16:35 426 3

Заемът ще бъде използван както за военни програми, така и за продукти с двойна употреба

Европа дава 300 милиона евро на Литва за отбрана - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Литва подписа споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за заем от 300 млн. EUR за нуждите на отбраната. Документът беше подписан от министъра на финансите на Литва Криступас Вайтиекунас и вицепрезидента на ЕИБ Карл Нехамер.

Заемът ще бъде използван както за военни програми, така и за продукти с двойна употреба“, каза литовският министър на пресконференция след подписването на споразумението.

Планира се средствата да бъдат инвестирани в инфраструктурата на военноморските и военновъздушните сили, в развитието на сухопътните сили, както и за придобиване на оборудване за спешна медицинска помощ.

Финансирането на заемите е основният инструмент за финансиране на отговорите на съвременните предизвикателства пред сигурността“, подчерта Вайтиеканас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Кристин Лагард каза че трябва да гарантираме 1 трилион фонд за спасяване на закъсалите страни в еврозоната.Всеки работещ българин от Нова година ще дължи по 500 000

    16:38 07.11.2025

  • 2 Някой

    2 0 Отговор
    мда... Добре, че не са дали на нас. Щото, като дават на някого за отбрана, европейците го стягат за първа линия на фронта, който смятат да заформят. Но не искат де водят военни действия с техните си хора. Затова са приели източноевропейците в ЕС и НАТО - да ги хвърлят в огъня, когато преценят, че ще им е най-изгодно.

    16:56 07.11.2025

  • 3 000

    0 0 Отговор
    Няма такова нещо като даваща европа, даващи сте вие, а дори не ви казват.

    17:05 07.11.2025