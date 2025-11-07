Европа дава 300 милиона евро на Литва за отбрана

Литва подписа споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за заем от 300 млн. EUR за нуждите на отбраната. Документът беше подписан от министъра на финансите на Литва Криступас Вайтиекунас и вицепрезидента на ЕИБ Карл Нехамер.

„Заемът ще бъде използван както за военни програми, така и за продукти с двойна употреба“, каза литовският министър на пресконференция след подписването на споразумението.

Планира се средствата да бъдат инвестирани в инфраструктурата на военноморските и военновъздушните сили, в развитието на сухопътните сили, както и за придобиване на оборудване за спешна медицинска помощ.

„Финансирането на заемите е основният инструмент за финансиране на отговорите на съвременните предизвикателства пред сигурността“, подчерта Вайтиеканас.