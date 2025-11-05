Новини
Бизнес »
ЕС се нуждае от 100 милиарда евро, за да премине към биогорива и синтетични горива до 2035 г.

5 Ноември, 2025 14:43 354 2

  • ес-
  • авиация-
  • транспрот-
  • морски-
  • биогорива-
  • екология

Европейската комисия предложи да се инвестират 2,9 милиарда евро от бюджета на ЕС

ЕС се нуждае от 100 милиарда евро, за да премине към биогорива и синтетични горива до 2035 г. - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще се нуждае от 100 млрд. EUR инвестиции, за да премине към биогорива и синтетични електрически горива в авиационния и морския транспорт в ЕС до 2035 г. Това е посочено в инвестиционния план за устойчив транспорт, представен от Европейската комисия.

„За да отговори на прехода към устойчиви горива, Европейският съюз ще се нуждае от 20 милиона тона биогорива и електрически горива до 2035 г., което ще изисква приблизително 100 млрд. EUR частни инвестиции“, се посочва в документа.

Европейската комисия от своя страна предложи да се инвестират 2,9 млрд. EUR от бюджета на ЕС за тези нужди, което според нея би трябвало да послужи като катализатор за частни инвестиции.

ЕК представи и план за бъдещото развитие на високоскоростните железници, който си поставя за цел да свърже всички големи европейски градове с железопътни линии, способни да пътуват със скорост поне 200 км/ч до 2040 г. Това ще намали времето за пътуване с влак в цяла Европа приблизително наполовина. Европейската комисия не уточни колко средства възнамерява да похарчи за тези цели.

Въпреки това беше посочено, че ЕК възнамерява да увеличи десетократно инвестициите в проекта за повишаване на военната мобилност в Европейския съюз, който е тясно свързан с железопътния план на Европейската комисия, тъй като включва, наред с други неща, модернизацията на европейските железници. В следващата седемгодишна бюджетна рамка на ЕС, от 2028 до 2034 г., се очаква бюджетните разходи за военна мобилност да достигнат 17 млрд. EUR, в сравнение с 1,7 млрд. EUR в настоящия седемгодишен бюджет (2021-2027 г.).


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Наска Байконурова

    0 0 Отговор
    Керосинът е нужен на самолета само докато излети. Само глупак може да повярва, че крилата побират 30 тона гориво.

    14:46 05.11.2025

  • 2 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Веднага да разрешат вноса на екстременти от Русия и си решават проблема почти без пари

    14:49 05.11.2025