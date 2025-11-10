Китай успешно създаде нискоорбитална интернет система

Китай успешно изстреля 13-та група сателити, за да формира нискоорбитална сателитна интернет система, съобщи Централната китайска телевизия.
Изстрелването се състоя в 10:41 ч. пекинско време (05:41 ч. българско време) от тестовата площадка за изстрелване на остров Хайнан с помощта на ракета-носител „Чанчжън Марш-12“.
Съобщава се, че всички сателити са влезли успешно в определените си орбити.
Оценка 4 от 3 гласа.
1 Мъск
Коментиран от #3, #4
10:47 10.11.2025
2 Ивелин Михайлов
10:54 10.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Програмист
До коментар #1 от "Мъск":Кое им е по хубавото,че са 3 пъти по скъпи ли 🤣🤣🤣
10:55 10.11.2025
5 Винченцо Андолини
А къде имаше шътдаун??
11:10 10.11.2025
6 Българин
Коментиран от #7
11:16 10.11.2025
7 Винченцо Андолини
До коментар #6 от "Българин":И какво значи с Китай?
Трябва да си гледаме нашия интерес, а не да сме нечии васали.
От кой каквото ни е изгодно и до там.
11:23 10.11.2025