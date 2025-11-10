Китай успешно създаде нискоорбитална интернет система

Китай успешно изстреля 13-та група сателити, за да формира нискоорбитална сателитна интернет система, съобщи Централната китайска телевизия.

Изстрелването се състоя в 10:41 ч. пекинско време (05:41 ч. българско време) от тестовата площадка за изстрелване на остров Хайнан с помощта на ракета-носител „Чанчжън Марш-12“.

Съобщава се, че всички сателити са влезли успешно в определените си орбити.