Китай успешно създаде нискоорбитална интернет система

10 Ноември, 2025 10:37 564 7

Изстреля 13-та група сателити

Китай успешно създаде нискоорбитална интернет система - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай успешно изстреля 13-та група сателити, за да формира нискоорбитална сателитна интернет система, съобщи Централната китайска телевизия.

Изстрелването се състоя в 10:41 ч. пекинско време (05:41 ч. българско време) от тестовата площадка за изстрелване на остров Хайнан с помощта на ракета-носител „Чанчжън Марш-12“.

Съобщава се, че всички сателити са влезли успешно в определените си орбити.


Китай
  • 1 Мъск

    1 2 Отговор
    Ама старлинка е по-хубав. И теслата е по-хубава.

    Коментиран от #3, #4

    10:47 10.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Китай вече има собствен старлинк 😉

    10:54 10.11.2025

  • 4 Програмист

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мъск":

    Кое им е по хубавото,че са 3 пъти по скъпи ли 🤣🤣🤣

    10:55 10.11.2025

  • 5 Винченцо Андолини

    0 0 Отговор
    Комунизма няма спирачки.
    А къде имаше шътдаун??

    11:10 10.11.2025

  • 6 Българин

    1 0 Отговор
    Китай е най-голямата сила в света и е водещ във всички технологии! Така че по-добре да сме към Китай, от колкото със залязващия запад!

    Коментиран от #7

    11:16 10.11.2025

  • 7 Винченцо Андолини

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    И какво значи с Китай?
    Трябва да си гледаме нашия интерес, а не да сме нечии васали.
    От кой каквото ни е изгодно и до там.

    11:23 10.11.2025