„Лукойл“ временно прехвърли нефтения ir терминал на летище "Кишинев"

„Лукойл-Молдова“ временно прехвърли нефтения терминал на международното летище Кишинев на летищната администрация, за да осигури непрекъснати доставки на авиационен керосин след налагането на санкции от САЩ.

„Терминалът за съхранение на авиационно гориво на летището е стратегически актив за държавата, така че е от решаващо значение доставките на керосин за авиационния сектор да са непрекъснати. За тази цел работна група, създадена за решаване на проблемите с доставките на гориво, съвместно с Държавното предприятие „Международно летище Кишинев“, разработи и внедри план за управление, за да се избегнат прекъсвания в доставките на гориво. На 12 ноември 2025 г. беше подписано споразумение за безплатно ползване с Лукойл за прехвърляне на активите на летището под управление“, обяви молдовският министър на енергетиката Дорин Джунгиету във Facebook. Той уточни, че споразумението позволява безплатно ползване на терминала, докато летището не извърши окончателното закупуване на активите и инфраструктурата.

По-рано Джунгиету заяви, че Лукойл, поради спазването на американските санкции от страна на републиката, ще бъде принудена да прекрати дейността си в страната от 21 ноември, което означава, че ще спре да снабдява и поддържа страната с бензин, дизелово гориво и керосин. Според министъра, властите на републиката преговарят с доставчици от България и Румъния, включително Rompetrol, за да осигурят необходимите обеми гориво. Жунгиету отбеляза също, че правителството планира да закупува гориво от складовете на Лукойл на летище Кишинев, за да гарантира непрекъснатата му работа. Той подчерта, че Министерският съвет е отхвърлил предложението на Лукойл да продаде летищните си активи на друга компания „въз основа на критериите за национална сигурност“.

Според молдовското правителство руската компания притежава приблизително 110 от 570-те действащи бензиностанции в Молдова. Дъщерното ѝ дружество, Lukoil-Moldova, е вносител и търговец на едро на петролни продукти, а компанията също така притежава частна инфраструктура на летище Кишинев.

По-рано Министерството на финансите на САЩ включи петролните компании Lukoil и Rosneft, както и 34 дъщерни дружества на тези компании, в нов пакет от американски санкции. Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите санкции срещу руски компании няма да представляват проблеми за Руската федерация, която има разви силен имунитет към подобни ограничения.