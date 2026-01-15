Новини
Безработицата в световен мащаб ще остане на исторически ниски нива

15 Януари, 2026 09:47 483 5

Тя ще е 4.9% през 2026 година

Безработицата в световен мащаб ще остане на исторически ниски нива - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалното ниво на безработица ще остане на исторически ниските 4,9% през 2026 г., според доклада за перспективите за заетостта за 2026 г., публикуван от Международната организация на труда (МОТ). От там изчисляват, че 186 милиона души ще бъдат безработни.

Отбелязва се, че близо 284 милиона работници по света все още живеят в крайна бедност, преживявайки с по-малко от 3 USD на ден. Междувременно над 2 милиарда работници остават заети в сивата икономика.

„Тревожно е, че броят на работещите бедни и неформалните работници нараства в страните с ниски доходи, което демонстрира липса на напредък там, където е най-необходим“, подчерта МОТ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Мъск каза че няма смисъл да внасяме осигуровки за пенсия защото до десет години ИИ и роботите ще поемат цялата работа а хората ще карат на социални помощи.

    09:48 15.01.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    4 1 Отговор
    Пенсионерите като си платят сметките и лекарствата и три долара не им остават.

    09:50 15.01.2026

  • 3 Това за ниската безработица

    1 1 Отговор
    е лъжа.

    09:54 15.01.2026

  • 4 5 милиарда си работят

    0 0 Отговор
    и кеф . ходят на екскурзии .

    10:06 15.01.2026

  • 5 1488

    2 0 Отговор
    а ко значи "световен мащаб" като всяка държава е на практика отделна планета ?
    вие някоя по висша раса от космоса ли сте че слагате 8 млрд души в едно стадо ?
    да не сте израелтяни ?

    10:21 15.01.2026