Безработицата в световен мащаб ще остане на исторически ниски нива

Глобалното ниво на безработица ще остане на исторически ниските 4,9% през 2026 г., според доклада за перспективите за заетостта за 2026 г., публикуван от Международната организация на труда (МОТ). От там изчисляват, че 186 милиона души ще бъдат безработни.

Отбелязва се, че близо 284 милиона работници по света все още живеят в крайна бедност, преживявайки с по-малко от 3 USD на ден. Междувременно над 2 милиарда работници остават заети в сивата икономика.

„Тревожно е, че броят на работещите бедни и неформалните работници нараства в страните с ниски доходи, което демонстрира липса на напредък там, където е най-необходим“, подчерта МОТ.