Макрон: Фрагментирането на света няма смисъл

20 Януари, 2026 21:17 790 13

  • давос-
  • еманюел макрон-
  • световен икономически форум-
  • g7

Той обяви намерението на Франция да изгради диалог с БРИКС в рамките на G7

Макрон: Фрагментирането на света няма смисъл - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Една от целите на френското председателство на Групата на седемте (G7) е да изгради диалог с групата БРИКС, каза пред участниците на Световния икономически форум в Давос френският президент Еманюел Макрон. „Целта на Франция в G7 е да изгради мостове и да засили сътрудничеството със страните от БРИКС и G20“, каза Макрон. „Фрагментирането на света няма смисъл.“

Той заяви също, че Франция ще се стреми да възстанови G7 като форум за откровен диалог. „Тази година Франция председателства G7.“ „С ясни намерения да възстановим G7 като форум за откровен диалог между най-големите икономики и за колективни решения“, отбеляза Макрон.

Според него „търговските войни, ескалиращият протекционизъм и надпреварата за свръхпроизводство ще доведат само до поражение“. „Ето защо премахването на глобалните икономически дисбаланси е наш ключов приоритет“, каза френският лидер.

Франция пое председателството на Групата на седемте (G7) през януари 2026 г., която включва Обединеното кралство, Германия, Италия, Канада, Съединените щати и Япония. Срещата на върха на G7 ще се проведе от 15 до 17 юни в Евиан, в източната част на републиката.


  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Защо е с тъмни очила?Проблеми със зрението ли има?

    Коментиран от #3, #4, #9

    21:18 20.01.2026

  • 2 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор
    Ти си лишен от смисъл!

    21:18 20.01.2026

  • 3 az СВО Победа 80

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Баба му пак го е маризила.
    Има неприятен кръвоизлив в едното око....

    21:19 20.01.2026

  • 4 Отговор

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защо Макрон е с очила? Статия във Факти: "Макрон се появи със зачервено око пред френски военнослужещи" 15 Януари, 2026 18:54

    21:21 20.01.2026

  • 5 Питанка

    13 0 Отговор
    Защо Макарончо е с тъмни цайси? Дедо му Бриджо пак ли му е бушонирал комбала?

    21:22 20.01.2026

  • 6 Спецназ

    15 0 Отговор
    Вчера гледах снимка на Макарон от онзи ден.

    Лявото око му беше зачервено и клепача прибран надолу!

    КРОШЕ е изЕл от мъжО си, таа па го е млатила!

    21:22 20.01.2026

  • 7 света няма смисъл

    13 0 Отговор
    да гледа макарони и смешни ес управници
    които доста от тях са за затвор
    за щетите които нанасят на ес

    21:26 20.01.2026

  • 8 Красимир Петров

    11 0 Отговор
    Ба0ата пак е шамаросала и,з,в.ра,т,е,н,якя

    21:27 20.01.2026

  • 9 СКУМРИЯТА

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Скумрията го пляска когато е непослушен

    21:27 20.01.2026

  • 10 ?????

    6 0 Отговор
    Квото повикало, такова се обадило.
    Фрагментирането на света няма смисъл щото ви устройва да обирате каймака, но ви предложиха най-учтиво да се поделите с тези чийто каймак обирате.
    Не поискахте с добро, налага се да го научавате по друг начин.
    А иначе ми е интересно как се гънете, но не виждам кой ще ви повярва вече на думите.
    Приказката за лъжливото овчарче я има по цял свят. Припомнете си я.

    21:33 20.01.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Чудя се защо този се е "барнал" със слънчеви очила - дали крие насинено око
    или баба му му е казала, че изглежда по-намахан...

    21:49 20.01.2026

  • 12 Госあ

    2 0 Отговор
    Китайците все още помнят жеста, който французите правят с помощта за атомната енергетика в Китай. Една приятелка ми каза, че в труден за тях момент Франция им подава ръка.

    21:56 20.01.2026

  • 13 Име

    0 0 Отговор
    С тези очила прилича на Ив Монтан от един филм, в който играеше ченге, набедено в убийство!

    22:48 20.01.2026