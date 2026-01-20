Една от целите на френското председателство на Групата на седемте (G7) е да изгради диалог с групата БРИКС, каза пред участниците на Световния икономически форум в Давос френският президент Еманюел Макрон. „Целта на Франция в G7 е да изгради мостове и да засили сътрудничеството със страните от БРИКС и G20“, каза Макрон. „Фрагментирането на света няма смисъл.“
Той заяви също, че Франция ще се стреми да възстанови G7 като форум за откровен диалог. „Тази година Франция председателства G7.“ „С ясни намерения да възстановим G7 като форум за откровен диалог между най-големите икономики и за колективни решения“, отбеляза Макрон.
Според него „търговските войни, ескалиращият протекционизъм и надпреварата за свръхпроизводство ще доведат само до поражение“. „Ето защо премахването на глобалните икономически дисбаланси е наш ключов приоритет“, каза френският лидер.
Франция пое председателството на Групата на седемте (G7) през януари 2026 г., която включва Обединеното кралство, Германия, Италия, Канада, Съединените щати и Япония. Срещата на върха на G7 ще се проведе от 15 до 17 юни в Евиан, в източната част на републиката.
