AstraZeneca инвестира 15 милиарда долара в Китай

Британско-шведската фармацевтична компания AstraZeneca ще инвестира 15 млрд. USD в производство и изследвания на лекарства в Китай до 2030 г. Новината беше публикувана по време на посещението на британския премиер Киър Стармър в Пекин.

„Ивестицията разширява вече значителната база за научноизследователска и развойна дейност на AstraZeneca, включително нейните глобални стратегически изследователски центрове в Пекин и Шанхай, които си сътрудничат с повече от 500 учебни болници и са провели множество глобални клинични изпитвания през последните три години. Компанията също така ще разшири съществуващите си производствени мощности в Уси, Тайджоу, Циндао и Пекин, които доставят висококачествени лекарства на пациенти в Китай и 70 световни пазара, и ще създаде нови обекти, които ще бъдат обявени по-късно“, се казва в прессъобщението.

AstraZeneca подчерта, че „заедно тези инвестиции ще разширят висококвалифицираната работна сила на компанията в Китай до повече от 20 000 души и ще създадат хиляди допълнителни работни места в системата на здравеопазването“. „Надграждайки успешното си сътрудничество с университетите в Кеймбридж и Пекин, AstraZeneca работи с други водещи изследователски и финансови институции, включително Оксфордския университет, Университета в Глазгоу, Кингс Колидж Лондон и HSBC, за да развие по-нататък синергиите между динамичните екосистеми в двете страни“, се отбелязва в изявлението.