Новини
Бизнес »
Европа изразходва 95% от запасите си в газовите хранилища

Европа изразходва 95% от запасите си в газовите хранилища

11 Февруари, 2026 09:21 717 11

  • газ-
  • газови хранилища-
  • резерви-
  • европа-
  • изразходвани

Делът на вятърната енергия в производството на електроенергия в ЕС е средно 19% през януари и 21% през февруари

Европа изразходва 95% от запасите си в газовите хранилища - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нетният добив на газ (нетната разлика между добивите и инжектираните количества) от подземни хранилища за газ (ПГХ) в Европа от началото на отоплителния сезон е достигнал 52 млрд. куб.м, което представлява приблизително 95% от обема, инжектиран през лятото, сочат изчисления базирани на данни от Gas Infrastructure Europe.

Добивът от подземни хранилища за газ към 10 февруари възлиза на приблизително 623 млн. куб.м. Тази обща цифра за добив от началото на месеца е едва петата по големина за февруари. Общият обем гориво в подземните хранилища за газ сега е приблизително 39,9 млрд. куб.м.

Температурите в Европа тази седмица са значително по-високи, отколкото през предходния седемдневен период. Прогнозират се температури над нулата за по-голямата част от седмицата в региона.

Делът на вятърната енергия в производството на електроенергия в ЕС е средно 19% през януари и 21% през февруари. Средната покупна цена на газ в Европа през февруари е била 409 USD за 1000 куб.м, в сравнение с 415 USD през януари.

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента европейските подземни хранилища за газ са запълнени на 36,13% (16,65 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 48,5% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 57 млрд. куб.м газ от хранилищата. Нетните добиви са достигнали почти 52 млрд. куб.м, или 95% от обема, инжектиран през лятото. Освен това общият добив на газ от подземните хранилища за газ на 120-ия ден от достигането на максималния им капацитет е с 3,5% по-висок от средното за този ден през предходните 5 години.

По-нисък капацитет за съхранение до средата на февруари е наблюдаван едва през 2022 г. (34,5%). Отоплителният сезон след това е приключил през март, когато приблизително 25-26% от резервите са останали в подземни газови хранилища. Абсолютно минималното ниво на газ в европейските хранилища е регистрирано през март 2018 г. – 17,7%.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инж1

    2 21 Отговор
    СПОКО!!! Цената на газа тепърва ще пада!!!! Лято иде!!!! А и световният добив се увеличава...
    Лоша новина за Кутев и РР - Бг няма да замръзне!!!!

    09:27 11.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 1 Отговор
    Абе къде е оня дето всеки ден пишеше и се хилеше,
    колко е добре "без руски газ и без вас" 🤔❓

    Коментиран от #4, #9

    09:28 11.02.2026

  • 3 АМИ СЕГА..???

    15 1 Отговор
    ..А ЗИМАТА Е В СРЕДАТА

    09:29 11.02.2026

  • 4 Рон Джереми

    1 17 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А не е ли по-добре без агресори и варвари?

    Коментиран от #5, #10

    09:30 11.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рон Джереми":

    О, да ❗ Проблемът е кой кой е🤔

    09:34 11.02.2026

  • 6 БАЦЕ ЕООД

    18 1 Отговор
    Санкциите работят явно . То за какво и е газ на Европа, като няма индустрия вече

    09:37 11.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Абе на нас руски газ не ни трябва!

    За догодина няма да успеят и да запълнят хранилищата

    09:39 11.02.2026

  • 8 Анонимен

    7 0 Отговор
    Интересни неща стават. По немските аутобани пък има турски военни колони. Няма официална информация защо има турски войски в Германия и от кого ще я пазят.

    09:43 11.02.2026

  • 9 Такива,

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Неадекватно хилещи се, обикновено ги прибират в лудницата.

    09:48 11.02.2026

  • 10 Ох, милият

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рон Джереми":

    Ми наивник - ти призоваваш всички да плеснем и да се прегърнем, нали…

    09:50 11.02.2026

  • 11 НВа

    1 1 Отговор
    Подвеждащо заглавие - 95% от намерения газ в хранилищата през лятото, не 95% от запасите. Следва да има 35-40% още в хранилищата.

    10:04 11.02.2026