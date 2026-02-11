Европа изразходва 95% от запасите си в газовите хранилища

Нетният добив на газ (нетната разлика между добивите и инжектираните количества) от подземни хранилища за газ (ПГХ) в Европа от началото на отоплителния сезон е достигнал 52 млрд. куб.м, което представлява приблизително 95% от обема, инжектиран през лятото, сочат изчисления базирани на данни от Gas Infrastructure Europe.

Добивът от подземни хранилища за газ към 10 февруари възлиза на приблизително 623 млн. куб.м. Тази обща цифра за добив от началото на месеца е едва петата по големина за февруари. Общият обем гориво в подземните хранилища за газ сега е приблизително 39,9 млрд. куб.м.

Температурите в Европа тази седмица са значително по-високи, отколкото през предходния седемдневен период. Прогнозират се температури над нулата за по-голямата част от седмицата в региона.

Делът на вятърната енергия в производството на електроенергия в ЕС е средно 19% през януари и 21% през февруари. Средната покупна цена на газ в Европа през февруари е била 409 USD за 1000 куб.м, в сравнение с 415 USD през януари.

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента европейските подземни хранилища за газ са запълнени на 36,13% (16,65 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 48,5% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 57 млрд. куб.м газ от хранилищата. Нетните добиви са достигнали почти 52 млрд. куб.м, или 95% от обема, инжектиран през лятото. Освен това общият добив на газ от подземните хранилища за газ на 120-ия ден от достигането на максималния им капацитет е с 3,5% по-висок от средното за този ден през предходните 5 години.

По-нисък капацитет за съхранение до средата на февруари е наблюдаван едва през 2022 г. (34,5%). Отоплителният сезон след това е приключил през март, когато приблизително 25-26% от резервите са останали в подземни газови хранилища. Абсолютно минималното ниво на газ в европейските хранилища е регистрирано през март 2018 г. – 17,7%.